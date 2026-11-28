وقّع "مجرى" – الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية 11 مذكرة تفاهم مع عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والشركاء الدوليين في مجالات تشمل الأمن الغذائي وريادة الأعمال والرعاية الصحية لكبار المواطنين ودمج أصحاب الهمم، وذلك خلال قمة الأثر المجتمعي 2026، التي عُقدت تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

وتغطي مذكرات التفاهم أيضاً مجالات تطوير قطاع الثروة السمكية، والقيادة المسؤولة، والدعم القانوني للمؤسسات غير الربحية، والرياضة المجتمعية، ودعم المشاريع الريادية؛ بما يرسّخ تكامل الجهود الحثيثة بين مختلف القطاعات، ويحول الالتزامات المشتركة إلى خطوات عملية ونتائج ملموسة على أرض الواقع. ويقدّم مجرى بموجب اثنتين من هذه المذكرات تمويلاً مباشراً بقيمة مليون درهم لكل منهما، لدعم برامج في دبي ورأس الخيمة.

وقالت سارة شو، المدير التنفيذي لمجرى: "تمثّل قمة الأثر المجتمعي 2026 محطة استراتيجية بارزة في مسيرة العمل المجتمعي في دولة الإمارات، إذ تؤسس لمرحلة جديدة ننتقل فيها من المبادرات الفردية إلى المسؤولية المشتركة. وتجمع مذكرات التفاهم العشر التي وقّعناها، أمس، الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والشركاء الدوليين للعمل المشترك والتعاون في تحقيق الأولويات الاجتماعية والتنموية للدولة، وبما يصب في تيسير الوصول إلى الخدمات، ودعم المشاريع المحلية، وتطوير حلول تلبي احتياجات المجتمع".

وأضافت: "يستند عدد من مذكرات التفاهم التي وقّعناها اليوم إلى مبادرات نوعية أثبتت جدواها، ما يستدعي توسيع نطاقها لتشمل شريحة أوسع من المستفيدين، ومنها مبادرة (مشوار الرحمة) التي توفّر لكبار المواطنين وسائل النقل إلى مواعيدهم الطبية، وستتوسع بالشراكة مع غرف التجارة في خمس إمارات. في حين تدعم مذكرات أخرى مشاريع جديدة، من بينها مشروع تجريبي في عجمان يتيح لأصحاب الهمم التدريب اللازم والفرصة لإنتاج منتجاتهم الخاصة وتسويقها".

وتضمنت الاتفاقيات الموقعة دمج أصحاب الهمم، ووقعها مجرى ومبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد ووزارة الأسرة، وتتضمن تعاون مجرى ووزارة الأسرة ومبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد لإطلاق وتشغيل المشروع التجريبي «استوديو الهمم» في عجمان. ويهدف المشروع إلى تمكين أصحاب الهمم من خلال التدريب العملي، وتوفير فرص العمل والإنتاج، وتطوير منتجات قابلة للتسويق، بما يعزز مشاركتهم الاقتصادية واستقلاليتهم المالية ويسهم في تحقيق أثر مجتمعي مستدام.

كما تضمنت الاتفاقيات تعاوناً وطنياً يجمع بين مجرى، وشركة أوبر، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وغرف دبي، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وغرفة تجارة وصناعة عجمان، وغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، لتوسيع نطاق مبادرة "مشوار الرحمة" على مستوى دولة الإمارات. وتهدف المبادرة إلى تسهيل وصول كبار المواطنين للخدمات الصحية من خلال توفير رحلات نقل مجانية أو مخفضة للمواعيد الطبية، بما يعزز سهولة التنقل والاندماج المجتمعي وجودة الحياة، من خلال تكامل جهود القطاعين الحكومي والخاص.

وأكد علي راشد الكيتوب، المدير التنفيذي لقطاع الدراسات وتنمية الاستثمارات في غرفة عجمان، أن تعاون الغرفة مع "مجرى" وشركة "أوبر" ضمن مبادرة "مشوار الرحمة"، يعكس التزام الغرفة بمسؤوليتها المجتمعية وحرصها على دعم المبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تسهم في تعزيز جودة الحياة، وترسيخ قيم التكافل والتضامن، من خلال تكامل الجهود لخدمة المجتمع.

كما أشاد بالتعاون المستمر بين غرفة عجمان و"مجرى" – الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، وتنفيذ مبادرات وفعاليات مشتركة تسهم في ترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية وتعزيز ممارساتها، بما يواكب توجهات حكومة دولة الإمارات في هذا المجال.

وشملت الاتفاقيات ريادة الأعمال في رأس الخيمة عبر تعاون مجرى وغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة بهدف تعزيز ريادة الأعمال والابتكار والتنمية المجتمعية في الإمارة. ويخصص مجرى تمويلاً بقيمة مليون درهم لدعم ثلاث مبادرات رئيسة تشمل "جائزة رأس الخيمة للإبداع - نسخة الحلول الذكية"، و"مهرجان قرية المطاعم EATS RAK"، و"سوق رأس الخيمة الليلي"، بما يوفر فرصاً جديدة لرواد الأعمال الإماراتيين والمشاريع الصغيرة والأسر المنتجة، ويسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

كما شملت الاتفاقيات تعاوناً استراتيجياً يجمع مجرى وغرف دبي ومؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية «جود»، لتعزيز منظومة ريادة الأعمال الاجتماعية في إمارة دبي من خلال برنامج «مسرّع الأثر»، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وتمكيناً، وتعزيز جودة الحياة والاستدامة الاقتصادية والاجتماعية. ويخصص مجرى تمويلاً بقيمة مليون درهم لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة، بما يسهم في تمكين المشاريع المبتكرة من التوسع وتعزيز استدامتها وتحقيق أثر اقتصادي ومجتمعي ملموس وقابل للقياس.

الشراكات الفاعلة

وأكد مروان بن هاشم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية «جود»، أن برنامج «مسرّع الأثر» يمثل نموذجاً للشراكات الفاعلة التي تجمع مختلف القطاعات لتوجيه الموارد والإمكانات نحو دعم المشاريع ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي المستدام، مشيراً إلى أن تمكين رواد الأعمال وتوفير فرص التمويل والتوسع أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة يسهمان في بناء منظومة متكاملة لريادة الأعمال الاجتماعية، وتعزيز دورها في دعم التنمية المجتمعية.

وأضاف أن هذه الشراكة تعكس التزام «جود» بتعزيز ثقافة المساهمة المجتمعية وتوسيع آفاق التعاون مع القطاع الخاص، بما يتيح توظيف الخبرات والموارد لدعم المبادرات والمشاريع التي تستجيب للأولويات المجتمعية وتحقق أثراً ملموساً في حياة الأفراد والأسر. كما تسهم في خلق فرص اقتصادية جديدة وتعزيز استدامة المشاريع المحلية، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 الرامية إلى بناء مجتمع أكثر تماسكاً وازدهاراً، وترسيخ مكانة دبي نموذجاً رائداً في التنمية الاجتماعية المستدامة.

وفي إطار تعزيز نمو ريادة الأعمال وترسيخ التعاون في إمارة الشارقة، يعتزم "مجرى - الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية" ومجلس سيدات أعمال الشارقة دعم رائدات الأعمال، والشركات المملوكة للنساء، والمؤسسات الاجتماعية التي تقودها النساء في الإمارة، من خلال إطلاق مبادرات مشتركة، وتبادل المعرفة، وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية ضمن منظومة ريادة الأعمال.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الطرفان في إجراء الدراسات والأبحاث، وتشجيع تبنّي ممارسات الأعمال المستدامة والمسؤولة مجتمعياً، واستكشاف مبادرات متخصصة لبناء القدرات، إلى جانب تسهيل التواصل مع الشركاء والجهات المعنية، بما يسهم في دعم نمو المشاريع النسائية وتعزيز أثرها الاقتصادي والمجتمعي.

الرياضة المجتمعية

ووقّع مجرى، واتحاد الإمارات للرياضة للجميع، والكلية التطبيقية البريطانية، اتفاقية لدعم هاكاثون الرياضة المجتمعية والابتكار الرياضي 2026، بهدف تمكين الشباب المبتكرين من تطوير حلول تقنية تعزز النشاط البدني والرياضة المجتمعية وجودة الحياة. وسيسهم التمويل المقدم من مجرى في تطوير واحتضان وتطبيق المشاريع الفائزة المختارة خلال 2027، بما يحول الأفكار المبتكرة إلى حلول عملية تحقق أثراً مجتمعياً ملموساً وقابلاً للقياس.

كما أعلن مجرى عن تعاون استراتيجي مع شركة إس إف إس تكنولوجيز، بهدف تسريع التحول الرقمي لقطاع الثروة السمكية في الإمارات، من خلال تعزيز أنظمة تتبع المنتجات البحرية وتوثيق المصيد المحلي وتطوير إدارة البيانات السمكية، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي الوطني وتمكين الصيادين الإماراتيين وتعزيز استدامة الموارد البحرية.

ووقّع "مجرى - الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية" وشركة "فيزا"، الرائدة عالمياً في المدفوعات الرقمية، مذكرة تفاهم لاستكشاف حلول رقمية لصرف الجوائز والمنح وغيرها من أشكال التمويل المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتركّز المرحلة الأولى من هذا التعاون على دراسة إمكانية تطوير حل رقمي لصرف المخصصات المالية الخاصة بـتحدي الأثر المستدام الذي ينظمه مجرى، بما يجمع بين التزام مجرى بإحداث أثر إيجابي في المجتمع والإمكانات العالمية التي تتمتع بها فيزا في مجال المدفوعات الرقمية، بما يسهم في تعزيز كفاءة عمليات التمويل وتيسيرها للشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في التحدي.

وأطلق مجرى ومؤسسة "تومسون رويترز" تعاوناً استراتيجياً من خلال مبادرتها العالمية TrustLaw، بهدف تعزيز القدرات القانونية للمؤسسات غير الربحية والمشاريع الاجتماعية في دولة الإمارات، عبر تسهيل الوصول إلى الخدمات القانونية التطوعية، وتنظيم ورش العمل المتخصصة وبرامج التقييم القانوني وتطوير الموارد المعرفية، بما يعزز الحوكمة والاستدامة المؤسسية للجهات ذات الأثر المجتمعي.

كما أطلق مجرى شراكة استراتيجية في مجالَي البحث والمعرفة مع شركة "تو بوينت فايف" ، بهدف تعزيز منظومة الأثر المجتمعي والمؤسسات غير الربحية في دولة الإمارات، من خلال تطوير الدراسات والبحوث، وإعداد مؤشر وجوائز للتميز المؤسسي، وتحديد أولويات الإنفاق في المسؤولية المجتمعية، وبناء قدرات المؤسسات غير الربحية لتحقيق أثر مجتمعي مستدام وقابل للقياس.

وأطلق مجرى شراكة معرفية استراتيجية مع معهد القيادة المسؤولة، بهدف تعزيز مفاهيم القيادة المسؤولة والمسؤولية المجتمعية والاستدامة، من خلال تبادل المعرفة والخبرات وتطوير البحوث والبرامج التعليمية والتدريبية المشتركة، ومنها فرص التعاون من خلال أكاديمية مجرى، لتعزيز ممارسات الأعمال المسؤولة وتحقيق أثر مستدام في الإمارات.