يشهد قطاع مشاركة السيارات والتنقل الذكي في دولة الإمارات نمواً متسارعاً مدفوعاً بالتوسع الحضري، والتحول الرقمي، وارتفاع الطلب على حلول التنقل المرنة التي تلبي احتياجات الأفراد دون أعباء امتلاك المركبات. ومع تزايد اعتماد التطبيقات الذكية في الحياة اليومية، أصبح المستخدمون أكثر ميلاً إلى الاستفادة من خدمات التأجير قصيرة الأجل ومشاركة السيارات كبديل عملي واقتصادي للملكية التقليدية، سواء للتنقل اليومي أو الرحلات الترفيهية.

وتدعم هذه التوجهات الاستراتيجيات الحكومية الرامية إلى تطوير منظومة نقل مستدامة ومتكاملة، بما ينسجم مع أهداف خطة دبي الحضرية 2040 ومبادرات التحول إلى المدن الذكية. كما ساهمت الابتكارات التقنية، وسهولة الحجز والدفع عبر التطبيقات، وتنوع خيارات المركبات، في تعزيز جاذبية هذا القطاع واستقطاب شرائح واسعة من المستخدمين، بما في ذلك الراغبون في تجربة سيارات فاخرة عند الطلب. وفي ظل هذه المتغيرات، تواصل شركات التنقل توسيع عروضها وشراكاتها لتوفير تجارب أكثر مرونة وراحة تلبي متطلبات أنماط الحياة الحديثة في الإمارات.

في ظل تزايد اعتماد خدمة مشاركة السيارات كجزء معتاد من التنقل اليومي ورحلات الترفيه في دولة الإمارات، أبرمت يودرايف، المنصة الرائدة في لمشاركة السيارات في الإمارات، شراكة مع المركز الميكانيكي للخليج العربي (AGMC)، الوكيل الرسمي لسيارات بي إم دبليو في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، لإدراج سيارات بي إم دبليو ضمن أسطول "يودرايف". في إطار هذه الشراكة، تتوفر الآن سيارات بي إم دبليو X4 عبر تطبيق "يودرايف" في كل من دبي وأبوظبي والشارقة، بأسعار تبدأ من 69 درهم إماراتي للساعة الواحدة، مما يتيح للسكان الاستمتاع بتجربة قيادة فاخرة دون الحاجة إلى الالتزامات المترتبة على امتلاك سيارة.

خلال الأسابيع القليلة الأولى من هذه الشراكة، كانت باقات الست ساعات هي الخيار الأكثر طلباً لطراز بي إم دبليو X4، في حين شهدت عطلات نهاية الأسبوع ذروة في عمليات الحجز، وهو ما يشير إلى أن العملاء يستخدمون "يودرايف" لمشاركة السيارات لأغراض ترفيهية وشخصية. استأجر هذا الطراز عبر تطبيق "يودرايف" مستخدمون ينتمون إلى أكثر من 80 جنسية، مما يعكس التنوع الكبير في قاعدة العملاء الذين يستكشفون هذا الخيار.

وقال حسيب خان، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة يودرايف: "تمنح إضافة سيارات بي أم دبيلو عملاءنا خيارات أوسع، مع توفير المرونة التي يتوقعونها دائماً من يودرايف، إذ بات بإمكانهم اختيار سيارة فاخرة للفترة التي يحتاجونها، دون الحاجة إلى التزام طويل الأمد. لقد كانت الاستجابة الأولية مشجعة للغاية، وستساعدنا في رسم ملامح توسيع نطاق عروضنا من السيارات الفاخرة. هدفنا هو جعل الوصول إلى تجربة قيادة فاخرة أمراً في غاية السهولة، تماماً كاستئجار أي سيارة أخرى عبر منصتن."

ويمكن للعملاء اختيار باقات تمتد لساعتين، ثلاث ساعات، ست ساعات أو 12 ساعة، أو باقة ليوم كامل مقابل 349 درهم إماراتي. كما تتوفر باقات أسبوعية، علماً بأن تكاليف الوقود ومواقف السيارات مشمولة ضمن الخدمة. يمكن للعملاء تحديد مواقع السيارات وحجزها وفتح أبوابها من خلال تطبيق "يودرايف"، مما يتيح لهم ترتيب تنقلاتهم وفقاً لخططهم وجدولهم الزمني.

تنضم سيارات بي أم دبليو X4 إلى طرازات ميني كوبر المكشوفة المتاحة عبر منصة "يودرايف"، وذلك في إطار تعزيز الشراكة مع المركز الميكانيكي للخليج العربي. يضم هذا التعاون حالياً أكثر من 150 مركبة، حيث تسعى "يودرايف" إلى توسيع أسطولها بشكل كبير وزيادة الخيارات الفاخرة المتاحة للعملاء.

من جهته، صرّح غافين فارنهام، المدير العام لعلامة بي أم دبليو لدى المركز الميكانيكي للخليج العربي: "تتيح منصة يودرايف للمزيد من السكان تجربة سيارات بي أم دبليو بطريقة تتناسب مع خططهم، سواء كان ذلك لبضع ساعات أو لفترة استئجار أطول. توفر لنا هذه الشراكة وسيلة إضافية لربط العملاء بعلامتنا التجارية، في ظل تطور تفضيلاتهم المتعلقة بكيفية الحصول على السيارات. برأينا، هناك قيمة كبيرة في إتاحة تجربة قيادة سيارات بي أم دبليو من خلال خدمة مألوفة تعتمد على تطبيق ذكي."

تدعم هذه الشراكة طموحاً مشتركاً لتوسيع نطاق الوصول إلى حلول التنقل الحضري الفاخرة، إذ ينسجم التركيز على توفير خيارات مرنة لاستخدام المركبات مع ما تنص عليه "خطة دبي الحضرية 2040" بشأن تعزيز خيارات النقل المرنة.

في إطار سعيها للارتقاء أكثر بفئة السيارات الفاخرة التي توفرها، تعتزم "يودرايف" إضافة طرازي بي أم دبليو X1 وبي أم دبيلو X2 إلى أسطولها. تأتي هذه الإضافات ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى بناء أسطول يلبي احتياجات العملاء المتغيرة، مما يمنح السكان حرية اختيار مركبات متنوعة تتناسب مع تطور خططهم وتفضيلاتهم.

من خلال تطبيق "يودرايف"، يمكن للعملاء تحديد مواقع السيارات وحجزها وفتح أبوابها في غضون دقائق، مع خيارات تأجير مرنة تشمل الدفع بالدقيقة أو الساعة أو اليوم أو الأسبوع أو الشهر. صُممت الخدمة لتكون مريحة، سلسة وشفافة، فهي لا تتطلب دفع أي مبالغ تأمين ولا تستلزم إنجاز معاملات ورقية أو زيارة المكاتب أو دفع رسوم توصيل، كما تشمل مزايا إضافية مثل الوقود المجاني ومواقف السيارات.

تدير "يودرايف" أسطولاً يضم أكثر من 2,500 مركبة في كل من دبي وأبوظبي والشارقة وعجمان، وقد سجلت حتى الآن أكثر من ثلاثة ملايين عملية تأجير. في عام 2025، قطع العملاء مسافة تجاوزت 45 مليون كيلومتر وأتموا أكثر من نصف مليون رحلة. يشكّل المقيمون 90% من قاعدة عملاء الشركة، مما يعكس طلباً قوياً ومستمراً على حلول التنقل المرنة.