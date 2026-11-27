وقّعت محاكم مركز دبي المالي العالمي في باريس اتفاقية تعاون مع الاتحاد الدولي لمأموري التنفيذ القضائي، انضمت بموجبها إلى الاتحاد بصفة عضو مراقب دائم لتعزيز التعاون الدولي في تنفيذ الأحكام المدنية والتجارية، فيما ترسخ الخدمات الرقمية دبي مركزاً دولياً موثوقاً لتسوية المنازعات المالية.

وأبرم الاتفاقية القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، ومارك شميتز، رئيس الاتحاد الذي تأسس عام 1952 ويضم 103 جهات من 98 دولة ويتعاون مع منظمات أممية ومالية دولية، وذلك دعماً لاستراتيجية المحاكم الخمسية (2026-2030) ومبادرة «التنفيذ» الرامية لتطوير منصة رقمية تسهّل الوصول إلى معلومات إجراءات التنفيذ والتواصل مع المختصين دولياً.

وينص التعاون على دراسة تشريعات الإجراءات والتنفيذ المدني والاتفاقيات الدولية وإجراء البحوث وتنظيم المؤتمرات واللقاءات المشتركة للخبراء، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي في منظومة العدالة وتبادل أفضل الممارسات عبر الحدود.

وأكد القاضي عمر المهيري أن الشراكة تعزز التكامل بين صدور الأحكام وتنفيذها الفعلي عبر الابتكار والخدمات الرقمية لترسيخ مكانة دبي مركزاً دولياً موثوقاً لتسوية المنازعات، فيما نوه مارك شميتز بخبرة المحاكم في العدالة التجارية والتقاضي العابر للحدود ودور التعاون في توظيف التكنولوجيا وحماية حقوق الأطراف.

وتأتي الاتفاقية تزامناً مع تسجيل المحاكم، المستقلة والعاملة وفق نظام القانون العام وباللغة الإنجليزية، أكثر من ضعف طلبات التنفيذ خلال النصف الأول من 2026، بواقع 220 طلباً مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، فضلاً عن تسجيل رقم قياسي بلغ 810 قضايا اختار الأطراف في نحو ثلثها اللجوء إليها من داخل الدولة و22 نظاماً قضائياً خارجها.