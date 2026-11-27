



عبدالله بوسناد: موظفونا يجسّدون روح الاتحاد في كل منفذ من منافذ دبي

احتفلت جمارك دبي بعيد الاتحاد الـ55 لدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، ومشاركة موظفي الدائرة وأسرهم. وجمع الاحتفال أجيالاً من أسرة جمارك دبي حول محطات من تاريخ الإمارة التجاري، امتدّت من حركة السفن التقليدية على ضفاف الخور إلى منظومة جمركية رقمية تواكب مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والأعمال.

واستهلّ الاحتفال بجولة في المعرض التاريخي والأرشيف الجمركي، حيث اطّلع على سجلات توثّق بدايات العمل الجمركي على خور دبي ومراحل تطوّره مع اتساع تجارة الإمارة وتنوّع منافذها. وزار القرية التراثية ومعرض السيارات الكلاسيكية، فيما أتاحت أركان الحرف والألعاب الشعبية لأبناء الموظفين فرصة التعرّف عن قرب إلى تفاصيل من حياة آبائهم وأجدادهم.

والتقى خلال الجولة موظفي الدائرة وأسرهم، وتبادل معهم التهاني بعيد الاتحاد، كما زار المجلس التراثي والتقط صوراً تذكارية مع المشاركين.

وقال سعادة الدكتور عبدالله بوسناد "في عيد الاتحاد، نستحضر ما رآه الآباء المؤسسون في مستقبل هذه الأرض، وما حقّقوه حين جمعوا أبناء الإمارات تحت راية واحدة. وبعد خمسة وخمسين عاماً، نرى أثر رؤيتهم في حياة كل أسرة، وفي الفرص التي يفتحها هذا الوطن أمام أبنائه. وفي ظلّ قيادتنا الرشيدة، نحمل اليوم مسؤولية أن نترك للأجيال المقبلة وطناً أقدر على تحقيق طموحاتها، كما فعل المؤسسون من أجلنا".

وأضاف سعادته "موظفونا يجسّدون روح الاتحاد في كل منفذ من منافذ دبي. فبيقظتهم نحمي مجتمعنا، وبخبرتهم نيسّر حركة التجارة الموثوقة، وبحرصهم على تطوير العمل الجمركي نعزّز تنافسية اقتصادنا. وأعتزّ بأن نحتفي اليوم مع أسرهم، ليعرف أبناؤهم ما يقدّمه آباؤهم وأمهاتهم للوطن كل يوم"

ويجسّد الاحتفال حرص جمارك دبي على أن يتعرّف أبناء موظفيها إلى تاريخ الدائرة ودور أسرهم في مواصلة مسيرتها، بما يرسّخ الاعتزاز بالهوية الوطنية ويعزّز الانتماء والمشاركة ضمن محور التميّز المؤسسي في استراتيجيتها. ويتّسق هذا التوجّه مع ما توليه رؤية "نحن الإمارات 2031" و"مئوية الإمارات 2071" من أهمية للاستثمار في الإنسان وإعداد الأجيال المقبلة.