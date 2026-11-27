أعلنت «إم جي موتور الشرق الأوسط» عن إطلاق خدمة ’إم جي‘ السريعة التي تتيح للعملاء إنجاز أعمال الصيانة الدورية البسيطة لسياراتهم خلال 45 دقيقة فقط، في مراكز خدمة معتمدة مختارة في الإمارات والسعودية وسلطنة عمان والعراق. وبذلك، تصبح ’إم جي‘ أول علامة تجارية صينية للسيارات تقدم هذا النوع من خدمات الصيانة السريعة في الشرق الأوسط، ما يقلل الوقت الذي يقضيه العملاء في مراكز الخدمة ويتيح لهم الانطلاق في سياراتهم في أسرع وقت.

وأطلقت ’إم جي‘ الخدمة الجديدة في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث أصبح بإمكان العملاء إنجاز أعمال الصيانة الدورية البسيطة المشمولة بالبرنامج خلال 45 دقيقة فقط، دون دفع أي رسوم إضافية مقابل سرعة الإنجاز. وقد صممت الشركة هذا البرنامج لتسهيل العناية بالسيارات بما يتناسب مع جداول العملاء المزدحمة والتزاماتهم اليومية، مع الحفاظ على معايير الجودة العالية التي تشتهر بها خدمات الصيانة لدى العلامة.

وقال فرانك وانغ، مدير خدمات ما بعد البيع لدى ’إم جي الشرق الأوسط‘: «لا ينتهي التزامنا تجاه عملائنا بمجرد مغادرتهم معرض السيارات بعد شراء سيارة جديدة من ’إم جي‘، بل نحرص على أن تكون جميع جوانب تجربة امتلاكها سهلة ومريحة قدر الإمكان، بما في ذلك خدمات الصيانة. وتعتبر ’إم جي’ أول علامة تجارية صينية للسيارات تقدم برنامجاً للخدمة السريعة خلال 45 دقيقة في الشرق الأوسط، وهذا يعكس استثماراتنا المستمرة في الارتقاء بتجربة العملاء وتوفير مزيد من الراحة لهم، دون التنازل عن مستوى الجودة الذي يتوقعونه من العلامة».