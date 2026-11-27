تواصل شركة «تويوتا» حضورها في فئة السيارات الرياضية صغيرة الحجم، عبر طراز «GR ياريس 2026»، الذي يجمع بين الأبعاد المدمجة والقدرات الميكانيكية المرتفعة، مستهدفاً شريحة من السائقين الذين يفضلون السيارات الرياضية التقليدية، في وقت تتجه فيه صناعة السيارات العالمية بصورة متزايدة نحو المحركات الهجينة والكهربائية.

وتعتمد السيارة على محرك بنزين ثلاثي الأسطوانات، بسعة 1.6 لتر، مزود بشاحن توربيني، يولد قوة تبلغ 296 حصاناً عند 6500 دورة في الدقيقة، وعزم دوران يصل إلى 400 نيوتن متر، بين 3250 و4600 دورة في الدقيقة، ما يعني أن المحرك ينتج نحو 185 حصاناً لكل لتر من سعته.

وتتوفر السيارة بخيارين لناقل الحركة، الأول يدوي ذكي من ست سرعات، والثاني أوتوماتيكي من ثماني سرعات، مع مقابض لتبديل السرعات خلف المقود، فيما تعتمد الفئتان على نظام الدفع الرباعي «GR-FOUR»، الذي يتيح الاختيار بين ثلاثة أوضاع للقيادة، تشمل الطرق العادية والحصوية وحلبات السباق، إلى جانب نظام تفاضلي محدود الانزلاق من نوع «تورسن».

يبلغ طول السيارة 3995 ملم، وعرضها 1805 ملم، وارتفاعها 1455 ملم، فيما تمتد قاعدة عجلاتها إلى 2560 ملم، ويبلغ ارتفاعها عن سطح الأرض 124 ملم، وتستوعب أربعة ركاب، مع بابين جانبيين، ما يجعلها أقل عملية للاستخدام العائلي مقارنة بالسيارات التقليدية متعددة الأبواب.

ويبلغ معدل استهلاك الوقود في النسخة المزودة بناقل حركة يدوي 13.4 كيلومتراً لكل لتر، مقابل 12.2 كيلومتراً للنسخة الأوتوماتيكية، فيما تبلغ سعة خزان الوقود 50 لتراً.

ويشتمل الهيكل الخارجي على سقف مصنوع من مواد مركبة بألياف الكربون، وغطاء محرك وأبواب من الألومنيوم، وعجلات معدنية مطروقة بقياس 18 بوصة، ونظام عادم مزدوج، فضلاً عن تجهيزات خاصة بالديناميكية الهوائية.

وتضم المقصورة مقاعد رياضية مكسوة بمادة «ألكانتارا»، وشاشة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة، وشاشة للنظام الترفيهي بقياس 8 بوصات، تدعم تطبيقات «أبل كار بلاي» و«أندرويد أوتو»، إلى جانب نظام صوتي من «JBL» يضم ثمانية مكبرات صوت، ونظام تكييف أوتوماتيكي مزدوج المناطق.

وتشمل تجهيزات السلامة نظام ما قبل التصادم، ومثبت السرعة التكيفي بالرادار، والمساعدة على تتبع المسار، والتنبيه عند مغادرته، ومراقبة النقاط العمياء، والتحكم بثبات المركبة، وكاميرا للرؤية الخلفية، ونظام الاتصال في حالات الطوارئ.