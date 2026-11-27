تحتفي شركة الإمارات للسيارات، بالتعاون مع مقهى جود، بمرور 140 عاماً على ابتكارات مرسيدس-بنز من خلال تجربة خاصة في فرع المقهى بمدينة خليفة. وتُقام الفعالية من 12 إلى 26 نوفمبر 2026، ليتحوّل المكان إلى مساحة تحتفي بإرث العلامة وإنجازاتها الرائدة وتأثيرها المتواصل في صناعة السيارات.

وسيُتاح للزوّار استكشاف «مسيرة مرسيدس-بنز» من خلال تجهيزات عرض تتوزّع في المساحات الداخلية والخارجية للمقهى. وتسلّط الصور التاريخية والتسلسل الزمني لأبرز المحطات الضوء على لحظات فارقة في تاريخ العلامة، إلى جانب مجموعة من طرازاتها المعاصرة. كما تتيح منطقة مخصّصة للابتكار التعرّف عن قرب على التصاميم والتقنيات التي أسهمت في تطوّرها.

وتجسّد التجربة عبارة «أهلاً بك في بيتك» في أجواء مقهى جود المألوفة، لتمنح الزوّار فرصة للتواصل مع عالم مرسيدس-بنز خارج مقعد القيادة. ومن خلال الجمع بين إرث السيارات وثقافة المقاهي في أبوظبي، تنقل هذه التجربة الاحتفال العالمي إلى مساحة تجمع أفراد المجتمع حول لقاءات وتجارب مشتركة.

وتُحيي هذه المناسبة ذكرى ميلاد السيارة عام 1886، عندما سجّل كارل بنز براءة اختراع سيارته ذات العجلات الثلاث، وطوّر غوتليب دايملر عربته المزودة بمحرك. ومن رحلة بيرتا بنز الرائدة لمسافة طويلة، وصولاً إلى التطوّرات في القيادة المؤتمتة وتقنيات الدفع الحديثة، يجسّد تاريخ العلامة 140 عاماً من التقدّم الهندسي والابتكار في عالم السيارات.

ومن خلال هذا التعاون، تدعو شركة الإمارات للسيارات مجتمع أبوظبي إلى اكتشاف إرث النجمة الثلاثية في تجربة تجمع بين ماضي العلامة ورؤيتها للمستقبل، وذلك في مقهى جود بمدينة خليفة في أبوظبي، خلال الفترة من 12 إلى 26 نوفمبر 2026.