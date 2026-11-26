أعلنت شركة ريفونا (Revona) المتخصصة في الحلول التمويلية، وشركة MBC لليخوت (MBC Yachts) المتخصصة في وساطة واستشارات اليخوت الفاخرة، إطلاق شراكة استراتيجية لتقديم خدمات تمويل اليخوت، وذلك على هامش معرض دبي العالمي للقوارب 2026، في خطوة تستهدف تعزيز الخدمات الموجهة لملاك الأصول الفاخرة والمستثمرين ذوي الملاءة المالية العالية.

وتهدف الشراكة إلى توفير حلول متكاملة تجمع بين خدمات الوساطة والاستشارات الخاصة باقتناء اليخوت والخدمات التمويلية المصممة وفق احتياجات العملاء، بما يسهم في تبسيط عمليات الشراء وتوسيع خيارات التمويل المتاحة للراغبين في امتلاك اليخوت الفاخرة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه قطاع اليخوت الفاخرة في دبي والمنطقة نمواً متزايداً، مدفوعاً بارتفاع أعداد أصحاب الثروات الخاصة وتوسع البنية التحتية البحرية الفاخرة، ما عزز مكانة الإمارة وجهة رئيسة لسوق اليخوت في الشرق الأوسط.

وبموجب التعاون، ستتولى ريفونا تقييم الاحتياجات التمويلية للعملاء وتقديم الاستشارات المتعلقة بهياكل التمويل والتنسيق مع الجهات التمويلية المناسبة، فيما ستشرف MBC لليخوت على عمليات البحث عن اليخوت والوساطة والاستشارات المرتبطة بعمليات الاستحواذ، مستفيدة من شبكة علاقاتها مع أحواض بناء السفن العالمية والمصممين والمتخصصين في القطاع.

وقال أراش جلالي، الرئيس التنفيذي لشركة ريفونا، إن تمويل الأصول الفاخرة يتطلب خبرات مالية متخصصة وهياكل تمويل مرنة تتناسب مع طبيعة هذه الصفقات، مشيراً إلى أن المبادرة تستهدف جعل تمويل اليخوت أكثر سهولة وشفافية للمشترين المؤهلين، بما يتماشى مع استراتيجية الشركة لتوسيع حلولها التمويلية في قطاعات العقارات والشركات والأصول مرتفعة القيمة.

وأضاف أن دبي توفر بيئة مناسبة لنمو هذا النوع من الخدمات، بفضل مكانتها كمركز دولي لرؤوس الأموال والاستثمارات، إلى جانب تطور قطاعها البحري الفاخر.

من جهته، أكد بهزاد صابري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة MBC لليخوت، أن الشركة أتمت أكثر من 70 صفقة بيع لليخوت، مشيراً إلى أن نجاح عمليات الاقتناء يعتمد على تحقيق التوازن بين احتياجات العميل وأسلوب حياته وخطط الملكية والاعتبارات المالية المرتبطة بالصفقة.

وأوضح أن إضافة الحلول التمويلية المتخصصة إلى خدمات الوساطة والاستشارات ستمنح العملاء رؤية أوضح للخيارات المتاحة، وتسهم في تسريع اتخاذ القرارات الاستثمارية المتعلقة باقتناء اليخوت.

وتضم محفظة أعمال الشركة صفقات بارزة، من بينها بيع اليخت الفاخر BYOND بطول 57 متراً، والذي يجري بناؤه لدى حوض السفن الإيطالي بينيتي (Benetti)، على أن يتم تسليمه خلال الربع الثاني من عام 2027.

ومن المقرر أن تعرض الشركتان خدماتهما الجديدة خلال معرض دبي العالمي للقوارب، الذي يقام في دبي هاربر خلال الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر 2026، فيما تمثل المبادرة خطوة إضافية ضمن توجه ريفونا لتوسيع نطاق خدماتها التمويلية نحو فئات جديدة من الأصول عالية القيمة، بما يشمل قطاع اليخوت الفاخرة.