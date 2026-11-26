أعلنت «TrianglZ»، المتخصصة في هندسة البرمجيات وبناء المشاريع الرقمية، أنها طوّرت أكثر من 100 منتج رقمي لعملاء في مصر والأسواق الدولية، ضمن مسيرة نمو انطلقت من الإسكندرية واعتمدت على إيرادات العملاء وإعادة استثمار الأرباح.

وتخدم الشركة، التي تأسست عام 2014، مؤسسات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. وتشمل خدماتها دراسة متطلبات المنتجات وتصميمها وتطويرها وإطلاقها ودعمها المستمر، فضلاً عن تحديث المنصات القائمة مع الحفاظ على استمرارية تشغيلها أثناء تطوير بنيتها التقنية.

واعتمدت الشركة في نموها على إيرادات أعمالها وإعادة استثمار الأرباح، دون دخول مستثمرين خارجيين في ملكيتها. ووفقاً للشركة، شكّلت التعاملات المتكررة مع العملاء والأعمال الواردة عبر توصياتهم ما يقارب كامل إيراداتها حتى الآن.

وقال يحيى السقا، الرئيس التنفيذي لشركة «TrianglZ»: «أصبح الذكاء الاصطناعي يتيح كتابة البرمجيات بسرعة أكبر وتكلفة أقل، لكن تحديد ما تحتاج إليه أعمال العميل يظل مسؤولية الخبراء، فالعميل يحتاج إلى شريك يعرف ما يجب تطويره، وما يحتاج إلى تحديث، وما ينبغي الإبقاء عليه كما هو، ويتحمّل مسؤولية الحل الذي يقدمه والنتائج التي يحققها».

حلول برمجية لقطاعات متعددة

تشمل أعمال «TrianglZ» برنامج الولاء «موبيلاوي» (Mobilawy) في مصر لصالح «إكسون موبيل»، الشركة العالمية العاملة في قطاعي الطاقة والبتروكيماويات. كما تشمل أعمالاً على منصة للنشرات الرقمية للعروض الترويجية لصالح «Flipp»، المتخصصة في حلول الترويج الرقمي لتجار التجزئة والعلامات التجارية في أمريكا الشمالية.

وطوّرت الشركة كذلك تطبيقاً لـ«قمة تكني» (Techne Summit)، وهي فعالية تجمع الشركات الناشئة والمستثمرين ومؤسسات الأعمال في مجالي الاستثمار وريادة الأعمال.

وتلبّي هذه المشاريع احتياجات تشغيلية متنوعة، من دعم برامج ولاء العملاء ونشر عروض التجزئة إلى تسهيل تنقّل المشاركين بين أنشطة الفعاليات. وتغطي خدمات الشركة تطوير تطبيقات جديدة ومواصلة تطوير البرمجيات المستخدمة بالفعل.

الذكاء الاصطناعي يدعم التطوير والمهندسون يقودون القرارات

توظّف «TrianglZ» الذكاء الاصطناعي في عمليات تطوير البرمجيات، مع إخضاع مخرجاته للمراجعة الهندسية. ويقيّم مهندسو الشركة هذه المخرجات وفق متطلبات النظام كله، بما يشمل البنية البرمجية ومعالجة البيانات والتكامل والصيانة.

وقال ياسين جمال، الرئيس التنفيذي للتقنية في شركة «TrianglZ»: «يساعد الذكاء الاصطناعي على تطوير برمجيات جديدة بسرعة، لكن تعديل نظام تعتمد عليه شركة منذ عشر سنوات أمر مختلف، فأي خلل فيه قد يعطّل أعمالها اليومية. ومهمتنا هي الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتطوير هذه الأنظمة، مع الحفاظ على استقرارها واستمرار عملها».

ويضع هذا النهج الذكاء الاصطناعي ضمن عملية التطوير، مع بقاء المهندسين مسؤولين عن أداء البرمجيات وتكاملها مع بقية مكوّنات التطبيق.

وتندرج أعمال الشركة الدولية ضمن قطاع صادرات الخدمات التكنولوجية في مصر، حيث تستهدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الوصول بصادرات خدمات التعهيد إلى 8 مليارات دولار بحلول عام 2028.

وإلى جانب خدماتها للعملاء، تطوّر «TrianglZ» منتجات رقمية خاصة بها من خلال ذراعها لبناء المشاريع الرقمية.