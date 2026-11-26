في وقت يشهد فيه قطاع اليخوت العالمي تحولاً متسارعاً نحو الرقمنة والأتمتة والاستدامة، تبرز التقنيات الذكية بوصفها عاملاً رئيساً في إعادة تشكيل تجربة الإبحار وإدارة السفن الحديثة. ويأتي معرض دبي العالمي للقوارب 2026 منصة لاستعراض أحدث الابتكارات التي تدفع عجلة التطور في القطاع البحري، لا سيما مع تزايد الطلب على حلول متكاملة تجمع بين الكفاءة التشغيلية والراحة والاتصال الذكي. وفي هذا الإطار، يسلط المسعود، قسم الطاقة، الضوء على أحدث تقنيات mtu NautIQ Bridge من رولز رويس، التي تمثل جيلاً جديداً من أنظمة القيادة والتحكم المتطورة المصممة للارتقاء بتجربة اليخوت الفاخرة وتعزيز مستويات السلامة والموثوقية والكفاءة التشغيلية.

وتسلط هذه المشاركة الضوء على التطورات في تقنيات اليخوت المتكاملة، وتعكس التزام المسعود بتوفير حلول بحرية متقدمة للعملاء والشركاء في المنطقة.

وبصفته الموزع المعتمد لحلول mtu من رولز رويس في دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية العراق، يدعم المسعود، قسم الطاقة، عملاءه في المنطقة من خلال توفير الحلول البحرية وخدمات متخصصة لما بعد البيع. ومن خلال مشاركته في المعرض، يستعرض القسم كيف تلبي تقنيات mtu البحرية الاحتياجات المتطورة لأصحاب اليخوت ومشغليها وشركات بناء السفن.

ومن أبرز التقنيات التي يستعرضها القسم مفهوم «mtu NautIQ Bridge «Point Break، الذي يجمع بين التقنيات الرقمية المتقدمة ورؤية مبتكرة للاستفادة من المساحات على متن اليخت. وقد صُمم المفهوم للجيل الجديد من اليخوت شبه المخصصة، التي يبلغ طولها نحو 50 متراً، ليقدم تصوراً متطوراً لجسر القيادة التقليدي، يجمع بين كونه مركزاً فعالاً للتحكم والقيادة ومساحة مرنة يمكن دمجها ضمن مناطق المعيشة على متن اليخت.

ويتضمن المفهوم واجهة تفاعل بين الإنسان والآلة (HMI) من الجيل الجديد، توفر تجربة ملاحة أكثر سهولة وسلاسة، إلى جانب تصميم عمودي للشاشات يتيح الاستفادة المثلى من المساحة ويعزز إدراك القبطان للمحيط التشغيلي. كما يشتمل على نظام عرض معلومات متطور (Head-Up Display)، يعرض بيانات الملاحة الأساسية مباشرة ضمن مجال رؤية القبطان.

كما صُمم المفهوم لاستيعاب وظائف مستقبلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي على متن اليخت، ويتوافق مع منصة mtu NautIQ Foresight من رولز رويس، المخصصة للمراقبة التنبؤية للحالة الفنية للمحركات والأنظمة على متن اليخت.

وعندما لا يكون اليخت قيد الملاحة، يمكن سحب الشاشات وإعادة توظيف المساحة لاستخدامات أخرى، ما يتيح للمصممين وشركات بناء السفن الاستفادة بصورة أفضل من المساحات الداخلية القيّمة على متن اليخت، دون المساس بجاهزيته التشغيلية أو سلامته أو وظائفه الأساسية.

وتندرج هذه التقنية ضمن نهج «From Bridge to Propeller» من رولز رويس، الذي يربط بين أنظمة الدفع وإدارة الطاقة والأتمتة وتقنيات جسر القيادة من mtu، بما يدعم تكامل عمليات تشغيل اليخت وإدارة أنظمته.

وقال راسو بارتينسشلاجير، المدير العام للمسعود، قسم الطاقة: «تشهد تطلعات أصحاب اليخوت ومشغليها تطوراً متسارعاً، مع تزايد التركيز على التحول الرقمي والتكامل الذكي والارتقاء بتجربة الحياة على متن اليخت. ومن خلال شراكتنا مع رولز رويس وعلامتها mtu، نعمل على تقديم تقنيات تلبي هذه الأولويات في أسواق المنطقة، مع الحفاظ على مستويات السلامة والموثوقية والأداء التي تشكل ركائز أساسية للعمليات البحرية. ويمثل معرض دبي العالمي للقوارب فرصة مهمة للتواصل مع أصحاب اليخوت ومشغليها وشركات بناء السفن ومختلف الجهات المعنية في القطاع، واستعراض كيف تسهم أحدث تقنيات جسر القيادة في توفير تجربة أكثر ترابطاً وسهولة وكفاءة على متن اليخت».

وبصفته الموزع المعتمد لحلول mtu في دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية العراق، يواصل المسعود، قسم الطاقة، دعم عملائه من خلال توفير حلول بحرية مصممة وفق احتياجاتهم وخدمات متخصصة لما بعد البيع. كما تتيح مشاركته في معرض دبي العالمي للقوارب، الذي يجمع مصنعي اليخوت ومزودي التقنيات والمتخصصين في القطاع، فرصة للتواصل مع الجهات المعنية إقليمياً ودولياً، والتعرف إلى الاحتياجات المتطورة لصناعتي اليخوت والقطاع البحري.