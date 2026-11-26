يتجه قطاع علاج الأورام في دولة الإمارات نحو مرحلة أكثر تقدماً من الطب الدقيق، مع توسع المؤسسات الصحية في توظيف تقنيات التصوير المتقدم والذكاء الاصطناعي والعلاج الإشعاعي التكيفي، في تحول لا يقتصر على تطوير جودة الرعاية الطبية، بل يمتد إلى تعزيز الاستثمار في البنية التحتية الصحية واستقطاب التقنيات العلاجية عالية التخصص.

ويعكس هذا التوجه انتقال علاج السرطان من الخطط العلاجية التقليدية الثابتة إلى نماذج أكثر مرونة، تتيح متابعة التغيرات التي تطرأ على الورم والأنسجة المحيطة به، وتعديل جرعات الإشعاع ومسارات العلاج وفقاً للمعطيات الطبية لكل مريض. ويعزز ذلك أهمية الاستثمار في الأجهزة المتقدمة والخبرات المتخصصة والأنظمة الرقمية التي تدعم اتخاذ القرار الطبي.

وفي هذا السياق، يمثل مركز التشخيص والعلاج المتقدم للأورام (ADOC) في مدينة الشارقة للرعاية الصحية، إضافة إلى سوق الخدمات الطبية المتخصصة، عبر توظيف تقنية «MR-Linac» التي تجمع التصوير بالرنين المغناطيسي والعلاج الإشعاعي في منظومة واحدة، بما يتيح مراقبة الورم أثناء الجلسات وتوجيه الإشعاع بدقة كبرى، مع الحد من تعرض الأنسجة السليمة المحيطة للإشعاع غير الضروري.

وتكتسب هذه التقنية أهمية خاصة في الحالات التي تتأثر فيها مواقع الأورام بحركة الأعضاء أو التغيرات التشريحية خلال فترة العلاج. كما يتيح دمج التصوير مع العلاج مراجعة الخطط العلاجية وتكييفها استناداً إلى الصور الطبية الحديثة، بدلاً من الاعتماد حصراً على التقييم الأولي.

ويعزز الذكاء الاصطناعي هذا التحول من خلال دعم تحليل الصور الطبية والتخطيط العلاجي ورصد التغيرات التشريحية، بما يساعد الفرق الطبية على تحسين كفاءة الإجراءات ودقة توجيه الجرعات. وتظل القرارات السريرية ومراجعة الخطط العلاجية خاضعة لتقييم الأطباء والخبرات المتخصصة.

وقال الدكتور علي عبدالرازق، المدير التنفيذي ورئيس قسم العلاج الإشعاعي بمركز الخليج الدولي للسرطان (GICC)، المشغل الطبي للمركز، إن الجمع بين التصوير بالرنين المغناطيسي والعلاج الإشعاعي والذكاء الاصطناعي يعزز قدرة الفرق الطبية على تصميم خطط أكثر تخصيصاً، ويوفر أدوات أفضل لتوجيه العلاج ومراعاة الأنسجة السليمة المحيطة بالورم.

وأضاف أن الاستثمار في هذه التقنيات لا يقتصر على توفير الأجهزة، بل يتطلب منظومة متكاملة تشمل التخطيط الدقيق والمتابعة المستمرة والتنسيق بين التخصصات الطبية، مشيراً إلى أن التوسع في خدمات المركز بالشارقة يدعم إتاحة خيارات علاجية متخصصة لسكان الإمارة والإمارات الشمالية.

ويمتد المركز على مساحة تقارب 6500 متر مربع، ويقدم خدمات تشمل العلاج الإشعاعي والكيميائي والإشعاعي الموضعي، إلى جانب التصوير والتشخيص المتقدم. ويعزز موقعه في الشارقة فرص وصول المرضى من الإمارات الشمالية إلى الخدمات المتخصصة، خصوصاً أن العلاج الإشعاعي يتطلب في حالات عدة زيارات متكررة وفق الخطة الطبية.

ويستند المشروع أيضاً إلى الخبرة المتراكمة لمركز الخليج الدولي للسرطان في أبوظبي، الذي تأسس عام 2007، بما يدعم تبادل الخبرات والممارسات السريرية بين المركزين.

ويعكس التوسع في هذه الخدمات اتجاهاً أوسع في القطاع الصحي الإماراتي نحو الاستثمار في الطب الدقيق والتقنيات العلاجية المتقدمة، بما يوسع خيارات الرعاية المتخصصة، ويعزز قدرة المؤسسات الصحية على مواكبة التحولات العالمية في علاج الأمراض المعقدة.