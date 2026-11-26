استقطب تخصص «الذكاء الاصطناعي من أجل التوظيف»، الذي أطلقته شركة «نفط الهلال» بالشراكة مع منصة «إدراك» للتعليم الإلكتروني، أكثر من 130 ألف شاب وشابة من مختلف أنحاء الشرق الأوسط خلال شهرين فقط من إطلاقه، في مؤشر على تنامي اهتمام الشباب العربي باكتساب مهارات الذكاء الاصطناعي والاستعداد للتحولات المتسارعة في سوق العمل.

ويعكس الإقبال على البرنامج، الذي يقدم مجاناً باللغة العربية، اتساع الطلب على التعليم الرقمي والتدريب التطبيقي في التقنيات الحديثة، خصوصاً مع تزايد حضور أدوات الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل وتغير طبيعة المهارات المطلوبة في مختلف القطاعات. واستقطب التخصص مشاركين من فئات متنوعة، تشمل طلاب الجامعات والموظفين الشباب والخريجين من عدة دول عربية.

ويتكون البرنامج من أربع دورات تعليمية توفر تدريباً عملياً على استخدام أدوات الإنتاجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وصياغة الأوامر بفاعلية، وتوظيف التطبيقات الذكية في مجالات مهنية وقطاعات مختلفة، بهدف تمكين المشاركين من استخدام هذه الأدوات بثقة وكفاءة في حياتهم العملية.

وتتصدر مصر والسعودية والأردن والجزائر قائمة الدول التي سجلت مشاركة واسعة، إلى جانب حضور لافت من العراق ودول أخرى في المنطقة. كما شكلت الإناث أكثر من نصف إجمالي المشاركين، فيما أظهرت البيانات تنوعاً في المستويات التعليمية، إذ يمثل خريجو البكالوريوس نحو نصف المتعلمين، بينما يحمل قرابة الربع شهادة الثانوية العامة. ويحصل المشاركون على شهادات إتمام عند استكمال الدورات الأربع.

وقال مجيد حميد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة «نفط الهلال»، إن الشراكة مع «إدراك» تستهدف تزويد الشباب بالمهارات التي تفتح أمامهم آفاقاً أوسع من الفرص المهنية، مشيراً إلى أن الإقبال الكبير على البرنامج في مختلف الدول العربية يعكس استعداد الشباب لاكتساب مهارات أصبحت أساسية للنمو والنجاح في سوق العمل مستقبلاً.

وأضاف أن الشركة ملتزمة بتوفير أدوات التعلم والتطوير أمام الشباب، بما يساعدهم على تحقيق إمكاناتهم والاستفادة من الفرص التي يتيحها التحول الرقمي.

من جانبه، قال باسم سعد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملكة رانيا رئيس مجلس إدارة منصة «إدراك»، إن التفاعل الكبير مع البرنامج يؤكد رغبة الشباب العربي في الحصول على فرص تعليمية مرنة ومتاحة تلبي احتياجاتهم المهنية ويمكن تطبيق مخرجاتها مباشرة في سوق العمل.

وأوضح أن توفير تدريب عملي ومجاني باللغة العربية يمنح المشاركين من خلفيات تعليمية متنوعة الثقة اللازمة لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بصورة منتجة ومسؤولة، مؤكداً أهمية استمرار الشراكة مع «نفط الهلال» لربط التعليم بفرص التوظيف والنجاح المهني.

ويأتي البرنامج امتداداً لتعاون الطرفين في مجال تطوير مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، إذ سبق أن أطلقا تخصص «بوصلة الحياة المهنية»، الذي أسهم في تدريب 1.3 مليون شاب وشابة في العالم العربي على مجموعة من المهارات الأساسية، شملت التواصل باللغة الإنجليزية، والمهارات الرقمية، والتواصل المهني، وإعداد السير الذاتية والاستعداد لمقابلات العمل.

وتعكس هذه المبادرات اتجاهاً متنامياً نحو توسيع نطاق التعليم التطبيقي باللغة العربية، وربط البرامج التدريبية بالمهارات التي يطلبها أصحاب العمل، في وقت يتزايد فيه تأثير الذكاء الاصطناعي في الإنتاجية والوظائف وأساليب أداء المهام، ما يجعل اكتساب المعرفة الرقمية والتكيف مع التقنيات الجديدة عاملاً متزايد الأهمية في تعزيز فرص الشباب المهنية.