تواصل دبي استقطاب العلامات التجارية العالمية إلى سوق العقارات الفاخرة، مع إطلاق مشروع «ذا باي إنتيريورز باي ميسوني» في جزر دبي، بالتعاون بين شركة «تومورو وورلد بروبرتيز»، ودار الأزياء الإيطالية الفاخرة «ميسوني»، في خطوة تعزز حضور المساكن ذات العلامات التجارية في الإمارة، وتضيف عنواناً جديداً إلى وجهاتها السكنية المطلة على الواجهة البحرية.

ويضم المشروع 132 وحدة سكنية، تتنوع بين شقق من غرفتين وثلاث غرف نوم، ووحدات بنتهاوس من ثلاث وأربع غرف نوم مزودة بمسابح خاصة. ويقع على الواجهة البحرية في الجزيرة «A» بجزر دبي، على آخر قطعة أرض مجاورة مباشرة لنادي اليخوت الرئيس، مع إطلالات على المرسى، مستفيداً من موقع يجمع بين الخصوصية والقرب من المرافق البحرية.

وتبدأ أسعار الوحدات من 2.75 مليون درهم، مع إتاحة خطة سداد مرنة بنسبة 50/50، تبدأ بدفعة حجز تبلغ 10 %، تليها دفعة مماثلة بعد 30 يوماً، ثم أقساط بنسبة 3 % حتى اكتمال المشروع، على أن يتم تسليمه في الربع الثالث من عام 2029.

ويستند المشروع إلى توظيف الهوية التصميمية لدار «ميسوني» الإيطالية في المساحات الداخلية، من خلال الألوان والنقوش وتنوع الخامات والملمس، بما ينقل السمات الجمالية للعلامة إلى البيئة السكنية، ويقدم تجربة تجمع بين التصميم الإيطالي المعاصر، ومفهوم الحياة الفاخرة على الواجهة البحرية.

وقال شو ما مؤسس ورئيس مجلس إدارة «تومورو وورلد بروبرتيز»، إن جزر دبي تتمتع بإمكانات استثنائية للنمو على المدى الطويل، مشيراً إلى أن المشروع يجسد توجه الشركة نحو تطوير مشروعات تضيف قيمة إلى الوجهات التي تحتضنها. وأضاف أن التعاون مع «ميسوني» أتاح تقديم رؤية تصميمية جديدة لموقع مميز على الواجهة المائية، تلبي تطلعات المشترين الباحثين عن الجودة والتفرد والقيمة المستدامة.

من جانبه، قال ليفيو برولي الرئيس التنفيذي لدار «ميسوني»، إن مفهوم الفخامة يرتبط بصورة متزايدة بجودة أسلوب الحياة، موضحاً أن المشروع ينقل رؤية العلامة للحياة الإيطالية المعاصرة إلى بيئة سكنية حصرية، تجمع بين التصميم والألوان والحرفية والارتباط بالمكان. وأشار إلى أن الهدف يتجاوز توفير وحدات سكنية، إلى تقديم أسلوب حياة متكامل، تصبح فيه هوية «ميسوني» جزءاً من التفاصيل اليومية.

وتتولى شركة «أوكتا العقارية»، بصفتها الشريك التجاري الحصري للمشروع، مسؤوليات تحديد موقعه في السوق، وإدارة المبيعات والتسويق، إلى جانب تمثيل العلامة الإيطالية، والإشراف على دمج عناصر هويتها التصميمية في المشروع.

وقال فواز سوس المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أوكتا العقارية»، إن المشروع يمثل إضافة إلى سوق المساكن ذات العلامات التجارية في دبي، لافتاً إلى أن موقعه المجاور مباشرة لنادي اليخوت الرئيس، وإطلالته على المرسى، يمنحانه ميزة، في ظل محدودية الأراضي المتاحة في المواقع البحرية المميزة. وأعرب عن توقعاته باهتمام قوي من المشترين والمستثمرين، في ضوء المكانة العالمية لعلامة «ميسوني»، والخبرة التطويرية للشركة المطورة.

ويأتي المشروع في سياق توسع سوق المساكن ذات العلامات التجارية في دبي، التي باتت تستقطب دور الأزياء والضيافة والعلامات العالمية لتطوير مشروعات تجمع بين التملك العقاري والهوية التصميمية المميزة، بما يعزز تنوع المنتجات السكنية الفاخرة في الإمارة، ويضيف أبعاداً جديدة إلى تجربة الاستثمار والتملك.