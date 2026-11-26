تواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها سوقاً رئيسية للأجهزة المنزلية الذكية، مع تزايد إقبال المستهلكين على الحلول التقنية التي تسهم في تبسيط الأعمال اليومية وتوفير الوقت والجهد، خصوصاً في قطاع التنظيف الآلي، الذي يشهد تطوراً متسارعاً مدفوعاً بالذكاء الاصطناعي وتنامي المنازل المتصلة.

وقال لي بينغ، رئيس منطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة روبوروك (Roborock)، إن المستهلكين في الإمارات لم يعودوا يركزون على وظائف التنظيف الأساسية فحسب، بل أصبحوا أكثر اهتماماً بقدرة الأجهزة على تلبية احتياجاتهم المنزلية الفعلية، والتكيف مع أنماط الحياة المزدحمة وتنوع تصميمات المنازل وأنواع الأرضيات والسجاد.

وأضاف أن المكانس الروبوتية توفر إمكانية الحفاظ على النظافة اليومية بجهد يدوي أقل، فيما تتيح المكانس الكهربائية الرطبة والجافة التعامل مع السوائل المنسكبة والأوساخ اليومية، مؤكداً أن الابتكار ينبغي أن يرتبط بتقديم حلول عملية تجعل تنظيف المنازل أكثر سهولة وكفاءة.

وأشار إلى أن انتشار المنازل المتصلة يعزز الطلب على الأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، خصوصاً تلك التي تتيح جدولة عمليات التنظيف وتحديد المناطق المطلوبة وتخصيص الإعدادات عبر التطبيقات الذكية، مع تقليل الحاجة إلى التدخل اليدوي المتكرر. وأوضح أن المرحلة المقبلة من نمو القطاع في الشرق الأوسط ستتركز على ثلاثة اتجاهات رئيسية، تشمل تعزيز قدرة الأجهزة على التكيف مع البيئات المنزلية المختلفة، وتوفير تجارب تنظيف أكثر تخصيصاً، وتطوير خصائص التنظيف والصيانة الآلية لرفع مستويات الراحة وتقليل الجهد.

وفي إطار توجهها لتعزيز حضورها في السوق الإماراتية، تقدم «روبوروك» تجربة علامتها التجارية «انطلق بقوة، والعب بقوة» (GO BIG, PLAY BIG) في القرية العالمية بدبي خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر 2026، من خلال فعالية تجمع بين كرة القدم والترفيه والتكنولوجيا، وتتيح للعائلات والزوار تجربة ابتكارات الشركة بصورة مباشرة.

وتأتي الفعالية في إطار الشراكة العالمية بين «روبوروك» ونادي ريال مدريد، وتتضمن منطقة مستوحاة من النادي الإسباني، وتحديات لكرة القدم وألعاباً تفاعلية وأنشطة يدوية، إلى جانب تجربة «العب واربح» التي تتيح للزوار جمع الأختام واستبدالها بالجوائز وفق شروط الفعالية وتوافرها.

وتخصص الشركة مناطق لعرض أحدث حلولها في التنظيف الذكي، تشمل أجهزة «ساروس 20» (Saros 20)، و«كيو ريفو إس برو» (Qrevo S Pro)، و«إف 25 ستيم» (F25 Steam). وتستعرض العروض قدرات الجهاز الأول في الملاحة وتجاوز العوائق والتعامل مع المساحات المنزلية المختلفة، فيما يشارك الجهاز الثاني في تحدٍ تفاعلي مستوحى من كرة القدم، بينما يتيح الجهاز الثالث تجربة عملية لقدرات التنظيف بالبخار والتنظيف الرطب والجاف.

وأكد لي بينغ أن العروض المباشرة والتجارب التفاعلية تؤدي دوراً مهماً في قرارات الشراء، إذ تمنح المستهلكين فرصة اختبار أداء الأجهزة والتعرف على كيفية تعاملها مع العوائق والأسطح المختلفة، بما يتجاوز المواصفات الفنية ويعزز الثقة بالمنتجات. وأضاف أن دمج الشراكة مع ريال مدريد في الفعاليات المباشرة يسهم في تعزيز التواصل مع المستهلكين وترسيخ حضور العلامة التجارية.

وتواصل «روبوروك» تطوير حلولها في هذا القطاع، بعدما صنفتها مؤسسة «آي دي سي» (IDC) العلامة التجارية الأولى عالمياً في روبوتات التنظيف الذكية من حيث حجم الشحنات خلال عام 2025. وتتوافر منتجات الشركة في الإمارات عبر موقعها الإلكتروني الرسمي ومنصات التسوق، بما فيها «أمازون الإمارات» و«نون».