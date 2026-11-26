استحوذت شركة AMIS Development على خامس قطعة أرض لها في منطقة District 11 بدبي، في صفقة تمثّل استحواذها السابع على الأراضي إجمالاً. وتشكّل هذه الخطوة محطة جديدة في استراتيجية توسّع الشركة، وتمهّد لتطوير مشروع سكني فائق الفخامة بقيمة مليار درهم.

ويعكس هذا الاستحواذ استمرار ثقة AMIS برؤية دولة الإمارات الاقتصادية وقيادتها وقدرتها على استقطاب الثروات والاستثمارات العالمية. ومع تزايد جاذبية دبي لأصحاب الثروات الكبيرة والمستثمرين الدوليين، ترى الشركة فرصاً كبيرة لتقديم مشاريع سكنية متميزة ومدروسة بعناية.

وعقب بيع جميع قصور Jacob & Co في مشروع Fleur de Jardin، تعتزم AMIS مواصلة توسيع امتلاكها للمساكن التي تحمل علامات تجارية من خلال مشروعها المرتقب، مع التركيز على الحصرية والتصميم وإبراز هوية مميزة للعلامة التجارية. وستعلن الشركة عن مزيد من التفاصيل في الوقت المناسب.

وقالت إدارة AMIS Development: «تعكس استثماراتنا المتواصلة في دبي إيماننا بدولة الإمارات وقيادتها ورؤيتها طويلة الأمد. ويجسد استحواذنا السابع على الأراضي التزامنا من خلال استثمار ملموس. ونُولي في توسعنا الأولوية لتحديد الفرص المناسبة وتطوير مشاريع مدروسة بعناية فائقة تجمع بين مواقع استثنائية وتصاميم مميزة وتعاون مع علامات تجارية تضيف قيمة إلى هذه المشاريع».

وبالتوازي مع توسعها في التطوير العقاري، أطلقت AMIS مبادرة AMIS Circle of Excellence، وهي شبكة حصرية تضم نخبة من شركات الوساطة العقارية وشركاء موثوقين في قنوات البيع. وتهدف المبادرة إلى تقدير إسهامات الوسطاء العقاريين، وتعزيز العلاقات طويلة الأمد، وإشراك الشركاء الرئيسيين في صياغة ملامح مشاريع الشركة المستقبلية.

وخلال الفعالية، سلّطت AMIS الضوء أيضاً على حملتها المستمرة للوسطاء العقاريين الخاصة بمشروع The Tides by AMIS على الواجهة البحرية في جزر دبي. وسلّمت الشركة أول سيارة من طراز Lamborghini Huracán Sterrato إلى Faisal Abdallah El من شركة Rush Hour Real Estate بعدما أتم أول صفقة بيع لوحدة تاون هاوس على منصة المشروع. كما حصل Roshan Ali من شركة H&S Real Estate على 2.5 مليون درهم إماراتي بعد إتمامه صفقة بيع آخر قصر. وتقدّم الحملة سيارة Mercedes-Benz G-Class عن بيع كل واحدة من وحدات التاون هاوس الثلاث المتبقية على منصة المشروع.

ومن خلال هذه المبادرات، تواصل AMIS تعزيز علاقاتها مع مختلف الجهات العاملة في القطاع العقاري، بالتوازي مع المضي قدماً في خططها التطويرية. ومع إتمام استحواذها السابع على الأراضي والتخطيط لمشروع آخر بقيمة مليار درهم، تؤكد الشركة التزامها طويل الأمد تجاه دبي وقطاع العقارات السكنية الفاخرة الآخذ في التطور في دولة الإمارات.