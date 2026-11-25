داو جونز 0.64 % (ارتفاع)

ستاندرد آند بورز 0.15 % (تراجع)

ناسداك 0.63 % (تراجع)

فايننشال تايمز 0.38 % (تراجع)

كاك 0.75 % (تراجع)

ستوكس 1.06 % (تراجع)

داكس 1.26% (تراجع)

نيكاي 2.78 % (تراجع)

تعرضت أسواق الأسهم العالمية لموجة جديدة من الضغوط البيعية، مع تجدد المخاوف بشأن السياسات التجارية الأمريكية، وتداعيات الرسوم الجمركية المقترحة على النمو الاقتصادي العالمي، بالتزامن مع تصاعد القلق حيال تقييمات شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، واحتمالات تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

وامتدت الخسائر من بورصة طوكيو إلى الأسواق الأوروبية وصولاً إلى «وول ستريت»، فيما تراجع مؤشر «إم إس سي آي» للأسهم العالمية بنسبة 2.35% خلال التعاملات، وسط اتجاه المستثمرين نحو الأصول الأكثر أماناً، وفي مقدمتها السندات الحكومية.

وشهدت الأسهم الأمريكية تقلبات حادة خلال جلسة الأربعاء، إذ بلغت خسائر مؤشر ناسداك المركب 0.63 % خلال التعاملات، وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.15 %، فيما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.64 %.

وتصدرت أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي موجة التراجعات، إذ هبط سهم «إنفيديا» بأكثر من 8% خلال التداولات، وسط مخاوف المستثمرين بشأن استدامة الطفرة الاستثمارية في الذكاء الاصطناعي، وارتفاع تكاليف التمويل، وقدرة الشركات على تحقيق عوائد تتناسب مع تقييماتها المرتفعة. وزادت بيانات التضخم الأمريكية من الضغوط على الأسواق، بعدما عززت التوقعات بإمكانية رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال ديسمبر المقبل.

وفي أوروبا، بددت البورصات مكاسبها الصباحية، وأغلقت على تراجعات جماعية، بعدما طغت المخاوف بشأن مستقبل التجارة العالمية على الأداء الإيجابي الذي سجلته أسهم السيارات والسلع الفاخرة في مستهل الجلسة.

وأغلق مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي منخفضاً بنسبة 1.06 %، فيما تراجع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 1.26% متأثراً بالمخاوف بشأن تداعيات الرسوم الجمركية على الاقتصاد الألماني المعتمد بصورة كبيرة على الصادرات. وانخفض مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.75%، فيما تراجع مؤشر «فايننشال تايمز 100» البريطاني بنسبة 0.38%.

وتزامنت التراجعات مع تعديل تقديرات نمو الاقتصاد الألماني خلال الربع الثالث إلى 0.1%، مقابل 0.2% في التقديرات الأولية، ما يعكس استمرار التحديات التي تواجه أكبر اقتصاد أوروبي.

وفي اليابان، تكبد مؤشر «نيكاي 225» خسائر حادة بلغت 2.78%، فاقداً نحو 1633 نقطة، ليغلق عند 57,011.62 نقطة، وسط عمليات بيع واسعة طالت أسهم شركات التكنولوجيا وأشباه الموصلات.