تقدمت دبي منذ بداية عام 2026 بـ383 طلباً لاستضافة فعاليات أعمال دولية، تستهدف استقطاب 227 ألفاً و381 مشاركاً في حال الفوز باستضافتها حتى عام 2034، فيما نجحت في تأكيد استضافة 173 فعالية أعمال، يتوقع أن تستقطب نحو 110 آلاف مشارك حتى عام 2032، بما يعزز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للأعمال والسياحة والمؤتمرات الدولية.

وكشف تقرير دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، الذي استعرض أبرز مؤشرات الأداء ونتائج اللقاء الدوري مع شركاء القطاع السياحي خلال نوفمبر الجاري، عن تطورات الأداء السياحي والفندقي والربط الجوي، وتوسع برامج الترويج الدولي، إلى جانب مستجدات المشاريع والمبادرات الإستراتيجية الداعمة لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33».

وتشمل أبرز الفعاليات التي فازت دبي باستضافتها خلال العام الجاري، الندوة المالية العالمية والندوة العالمية للمسافرين التابعتين للاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» في عام 2027، بمشاركة متوقعة تبلغ 700 شخص، والمؤتمر السنوي الدولي للملكية الفكرية بمشاركة 600 شخص، والمؤتمر العربي لتقويم الأسنان بمشاركة 500 شخص، والمنتدى العالمي للحبوب والبقول بمشاركة 1100 شخص.

وتتضمن قائمة الفعاليات المستقبلية المؤتمر الدولي لجراحات اليوم الواحد عام 2028 بمشاركة 700 شخص، والمؤتمر العالمي لطب الكوارث والطوارئ عام 2029 بمشاركة 1300 شخص، والمؤتمر الدولي لطب أعصاب الأطفال عام 2030 بمشاركة 1500 شخص.

وتستعد دبي لاستضافة ست فعاليات بارزة خلال النصف الأول من عام 2027، يتوقع أن تستقطب مجتمعة 17 ألفاً و800 مشارك، تشمل مؤتمر «أفيلييت وورلد غلوبال» في يناير بمشاركة 4500 شخص، ومنتدى الخليج لأمراض الصدر في مارس بمشاركة 500 شخص، والمؤتمر العالمي للجمعية الدولية لاختصاصيي وتقنيي الأشعة في أبريل بمشاركة 1500 شخص، ومؤتمر «توكين 2049» خلال الشهر ذاته بمشاركة 10 آلاف شخص.

كما تشمل الاجتماع السنوي للغرفة الدولية للشحن والاتحاد الدولي للشحن في مايو بمشاركة 500 شخص، والاجتماع المشترك لجمعيتي أبحاث العمود الفقري العنقي في آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا في يونيو بمشاركة 800 شخص.

واستقبلت دبي 9.68 ملايين زائر دولي من زوار المبيت خلال الأشهر العشرة الأولى من 2026، من بينهم 1.15 مليون زائر خلال أكتوبر وحده، مسجلة أعلى حصيلة شهرية منذ فبراير الماضي. وتصدرت أوروبا الغربية قائمة الأسواق المصدرة للزوار بنحو مليون و827 ألف زائر، شكلوا 19% من الإجمالي، تلتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمليون و650 ألف زائر، وجنوب آسيا بمليون و608 آلاف زائر، بنسبة 17% لكل منهما.

واستقطبت الإمارة مليوناً و365 ألف زائر من دول رابطة الكومنولث وأوروبا الشرقية بنسبة 14%، و980 ألف زائر من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 10%، و820 ألف زائر من شمال شرق وجنوب شرق آسيا بنسبة 8%، و673 ألف زائر من الأمريكتين بنسبة 7%، و562 ألف زائر من إفريقيا بنسبة 6%، و198 ألف زائر من أسترالاسيا بنسبة 2%.

وحلت دبي ضمن أكثر عشر وجهات سياحية بحثاً للسفر خلال الربع الأول من عام 2027 في 75 سوقاً دولية مصدرة للسياح.

وأظهرت مؤشرات الفترة من 12 أكتوبر إلى 15 نوفمبر الجاري، بلوغ مؤشر الانطباع الإيجابي عن دبي 96 نقطة، مقابل 91 نقطة في مارس، وارتفاع مؤشر التفكير في زيارة الإمارة من 83 إلى 90 نقطة، فيما ارتفع مؤشر البحث عن الرحلات الجوية إلى دبي من 56 إلى 83 نقطة، قياساً بمستويات الفترة المقابلة من عام 2025، التي تمثل 100 نقطة.

وسجل القطاع الفندقي في دبي 28 مليون ليلة فندقية مشغولة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، فيما بلغ عدد الغرف الفندقية 151 ألف غرفة بنهاية أكتوبر، ووصل معدل الإشغال الفندقي خلال الشهر ذاته إلى 71%، بارتفاع قدره 35 نقطة مئوية مقارنة بشهر مارس.

وعلى صعيد الربط الجوي، ارتبطت دبي برحلات مباشرة مع 235 مطاراً في 101 دولة خلال سبتمبر الماضي، فيما بلغت نسبة استعادة شبكة وجهات طيران الإمارات 97%، وشبكة فلاي دبي 81%.

وبلغت السعة المقعدية للرحلات الجوية خلال سبتمبر 8.3 ملايين مقعد، بما يعادل 82% من مستويات عام 2025، فيما تشير التوقعات إلى بلوغ حركة السفر الجوي خلال الربع الأخير من العام الجاري نحو 80% من مستويات الفترة المقابلة من العام السابق.

واستقطبت برامج التواصل مع قطاع السفر والسياحة العالمي أكثر من 54 ألف مشارك من أكثر من 60 دولة، من خلال مجموعة من الأنشطة الترويجية والتدريبية واللقاءات التجارية الهادفة إلى توسيع حضور دبي في الأسواق الدولية.

وشارك أكثر من 16 ألف شخص في ورش العمل عبر 31 دولة، وأكثر من 11 ألفاً و800 شخص في البرامج التدريبية عبر 22 دولة، وأكثر من 10 آلاف و600 مشارك في لقاءات المبيعات عبر 30 دولة، إلى جانب أكثر من 8800 مشارك في الندوات الافتراضية عبر 25 دولة. كما استقطبت الجولات الترويجية أكثر من 5300 مشارك عبر 21 دولة، والرحلات التعريفية أكثر من 1700 مشارك من 56 دولة.

وشهدت مشاركة دبي في معرض سوق السفر العربي 2026، الذي أقيم خلال الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر، حضور أكثر من 115 جهة عارضة مشاركة من مختلف مكونات القطاع السياحي في الإمارة، واستضافة أكثر من 360 مشترياً من أكثر من 40 دولة، وأكثر من 300 متخصص دولي في قطاع السفر، وأكثر من 40 ممثلاً لوسائل الإعلام الدولية.

وواصلت الدائرة تعزيز حضورها في المعارض والملتقيات الدولية، بما في ذلك معرض «آيمكس أمريكا» خلال الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر، وسوق السفر العالمي في لندن من 3 إلى 5 نوفمبر، ومعرض «آي بي تي إم وورلد» من 17 إلى 19 نوفمبر الجاري، إلى جانب سلسلة من اللقاءات الإستراتيجية في المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة وسنغافورة وموناكو.

وأظهرت مؤشرات أداء كلية دبي للسياحة، على مدى عشر سنوات، انضمام أكثر من 1475 منشأة إلى برامجها، وتدريب أكثر من 190 ألف متدرب، وتقديم أكثر من ثلاثة ملايين ساعة تعليمية، بما يدعم تطوير الكفاءات البشرية والارتقاء بمعايير الخدمات السياحية.

وبلغت نسبة امتثال الفنادق لمعايير إمكانية الوصول الرقمي 90% خلال عام 2026، فيما حصل 237 فندقاً على ختم دبي للسياحة المستدامة، ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الممارسات البيئية المسؤولة وتطوير تجارب سياحية أكثر شمولاً.

وشمل التعاون بين مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وشركة «كيتوبي» دعم 17 مشروعاً إماراتياً عبر دفعتين، ضمت الأولى خمسة مشاريع، والثانية 12 مشروعاً، إلى جانب إطلاق النسخة الأولى من كتاب للطهي الإماراتي يحتفي بالموروث المحلي.

ووفق البيانات الواردة في التقرير، نقلاً عن دبي الرقمية ومؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، بلغ عدد سكان الإمارة 4.84 مليون نسمة، فيما استقطبت أكثر من 259 ألف مقيم جديد منذ بداية عام 2026 وحتى الفترة التي يغطيها التقرير.

وسجلت دبي زيادات سكانية بلغت 70 ألفاً و832 نسمة خلال الربع الأول من العام الجاري، و86 ألفاً و597 نسمة خلال الربع الثاني، و72 ألفاً و294 نسمة خلال الربع الثالث.

وأظهرت بيانات عام 2025 زيادات سكانية بلغت 72 ألفاً و200 نسمة خلال الربع الأول، و74 ألفاً و200 نسمة خلال الربع الثاني، و76 ألفاً و400 نسمة خلال الربع الثالث، و109 آلاف و300 نسمة خلال الربع الرابع.

وواصلت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي تنفيذ حملاتها التسويقية في الأسواق الدولية، بما في ذلك حملات تستهدف الولايات المتحدة وكندا ودول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب حملات عالمية للترويج للتجارب السياحية المتنوعة وبرامج التوقف في دبي.

وشملت الشراكات العالمية علامات ومؤسسات بارزة، من بينها «بورشه» و«غوغل» و«ريال مدريد» و«أديداس» و«ريد بُل»، إلى جانب التعاون بين أسبوع دبي للساعات وأسبوع ميلانو للساعات.

واستقطبت حملة الاحتفاء بالنسخة العاشرة من «تحدي دبي للياقة» بالتعاون مع «1Rebel Fitness» في لندن أكثر من 186 ألف مشارك عبر 13 استوديو متخصصاً في اللياقة البدنية، وحققت أكثر من مليون ظهور للحملة.

وعلى صعيد الترويج المجتمعي، تجاوز عدد متابعي مبادرة «MyDubai» مليوناً و450 ألف متابع، بمشاركة أكثر من 2500 داعم للمبادرة، فيما تجاوز عدد المجتمعات المسجلة ضمن برنامج «MyDubai Communities» 180 مجتمعاً، واستقطبت فعالية «Good Energy Club» أكثر من 400 مشارك.

وتستعد دبي لتنظيم الدورة الثانية والثلاثين من مهرجان دبي للتسوق، خلال الفترة من 4 ديسمبر 2026 إلى 17 يناير 2027، ضمن أجندة متكاملة من الفعاليات الترفيهية والتجارية والثقافية، فيما تستمر بعض تجارب التسوق المصاحبة للمهرجان حتى 31 يناير.

وتتضمن أجندة المهرجان فعاليات «اتصالات دي إس إف نايتس» من 4 ديسمبر إلى 10 يناير، و«اتصالات بيتش كانتين» من 10 إلى 27 ديسمبر، وموسم السيارات من 19 ديسمبر إلى 17 يناير، و«اتصالات إم أو تي بي» من 8 إلى 24 يناير، إلى جانب عروض الإضاءة والسحوبات والفعاليات الترفيهية في حتا، التي تقام من 2 ديسمبر إلى 3 يناير.

وتشمل احتفالات عيد الاتحاد الخامس والخمسين فعاليات ثقافية وترفيهية يومي الأول والثاني من ديسمبر، وعروضاً ضوئية في «بلوواترز» يومي 2 و3 ديسمبر، وإضاءات وزينة في مختلف أنحاء المدينة خلال الفترة من 26 نوفمبر إلى 6 ديسمبر.

وفي إطار النسخة العاشرة من «تحدي دبي للياقة»، التي تقام خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 29 نوفمبر الجاري، استقطب «تحدي دبي للجري» أكثر من 310 آلاف مشارك، و«تحدي دبي للدراجات الهوائية» أكثر من 41 ألفاً و800 مشارك، وفعالية التجديف على الألواح أكثر من خمسة آلاف مشارك، فيما تقام فعالية «دبي يوغا» في 29 نوفمبر.

واستعرض التقرير مجموعة من المبادرات الرامية إلى تعزيز جاذبية الإمارة للسياحة والإقامة والعمل، تشمل تسجيل الوصول إلى الفنادق دون تلامس، ومنصة «Visit Dubai» للتأشيرات، وبرنامج «Dubai Access Club» لتشجيع تكرار الزيارة، ومبادرة «A Dubai Invite» لتعزيز دور المقيمين في الترويج للإمارة، وهيئة دبي لإطالة العمر وتعزيز الصحة والرفاه.

وتشمل المرحلة المقبلة من التنمية مشاريع نخلة جبل علي، ومنطقة زعبيل التابعة لمركز دبي المالي العالمي، ومركز دبي للمعارض، ومطار آل مكتوم الدولي، إلى جانب مشاريع تطوير منظومة النقل، بما فيها قطار الاتحاد، والمركبات ذاتية القيادة، وخطوط مترو دبي، وخط المطار السريع، والتاكسي الجوي، ومشروع «دبي لوب».

وتتكامل هذه المشاريع مع جهود تطوير قطاع الضيافة وتوسيع الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يدعم القدرة الاستيعابية للإمارة، ويعزز تنافسيتها العالمية، ويرسخ مكانتها وجهة رائدة للسياحة والأعمال والاستثمار، في إطار مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33».