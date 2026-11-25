كشفت تفاصيل صفقة الاندماج بين «دبي الإسلامي» ومصرف الإمارات الإسلامي عن تحديد نسبة مبادلة الأسهم بواقع 0.642 سهم من أسهم «دبي الإسلامي» مقابل كل سهم واحد من أسهم مصرف الإمارات الإسلامي، في خطوة تمهد لتشكيل كيان مصرفي إسلامي أكبر، وتعزيز حضوره في القطاع المالي المحلي والإقليمي.

وتتضمن الصفقة إصدار «دبي الإسلامي» 3.486 مليارات سهم جديد، بقيمة درهم واحد للسهم، ليرتفع رأس مال البنك من 7.24 مليارات درهم إلى نحو 10.72 مليارات درهم، بزيادة تقارب 48%.

وبموجب نسبة المبادلة المحددة، سيحصل حامل كل ألف سهم في مصرف الإمارات الإسلامي على ما يعادل 642 سهماً في بنك دبي الإسلامي، وفقاً لآلية المبادلة الواردة في تفاصيل الصفقة.

ومن شأن الاندماج أن يعزز القدرات التنافسية للكيان المصرفي، ويوسع قاعدة عملائه، ويدعم قدرته على تمويل المشاريع الكبرى، فضلاً عن الاستفادة المحتملة من تكامل العمليات التشغيلية والخدمات المصرفية والرقمية، وتحقيق وفورات الحجم.

تأتي الصفقة في إطار التحولات التي يشهدها القطاع المصرفي الإماراتي، والاتجاه نحو بناء كيانات مالية تتمتع بملاءة رأسمالية أكبر وقدرات تمويلية أوسع، بما يواكب توسع الاقتصاد الوطني وتنامي الطلب على خدمات التمويل الإسلامي.

ومن المتوقع أن تسهم عملية الاندماج، حال اكتمالها، في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتمويل الإسلامي، وترسيخ تنافسية القطاع المصرفي الإماراتي على المستويين الإقليمي والدولي.