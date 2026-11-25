افتتحت شركة Atelio أول صالة عرض حصرية في دولة الإمارات العربية المتحدة لعلامة Rimadesio الإيطالية المتخصصة في أنظمة التصميم الداخلي المتكاملة، في خطوة تعكس النمو المتسارع لسوق التصميم الداخلي الفاخر في دبي، وتؤكد مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً لاستقطاب العلامات العالمية المتخصصة في الهندسة المعمارية والتصميم.

وتقع الصالة الجديدة على مساحة 700 متر مربع في شارع جميرا، أحد أبرز الوجهات المتخصصة في التصميم الداخلي الفاخر في دبي، لتنضم إلى شبكة Rimadesio العالمية التي تضم أكثر من 90 صالة عرض حصرية وستة متاجر رئيسية في مدن عالمية تشمل ميلانو ولندن وباريس ونيويورك وميامي وشينزن.

وقال إيلي خوري، مؤسس Atelio ورئيس مجلس إدارة Vivium، إن افتتاح الصالة يمثل خطوة استراتيجية لدعم قطاع التصميم الداخلي في المنطقة، مؤكداً أن التعاون مع Rimadesio ينسجم مع توجه الشركة نحو تقديم حلول متكاملة للمساحات الداخلية واستقطاب أبرز العلامات العالمية إلى أسواق الشرق الأوسط.

من جانبه، أكد دافيديه مالبيرتي، الرئيس التنفيذي لـRimadesio، أن دبي أصبحت واحدة من أكثر المراكز العالمية حيوية في مجالي الهندسة المعمارية والتصميم، ما يجعلها وجهة مثالية لتوسيع حضور العلامة في المنطقة، مشيراً إلى أن الشركة تتطلع إلى تلبية الطلب المتزايد على المنتجات التي تجمع بين الجودة والحرفية والابتكار.

وتتخصص Rimadesio، التي تأسست عام 1956 في منطقة بريانزا الإيطالية، في تطوير أنظمة متكاملة لتقسيم المساحات الداخلية، تشمل الأبواب والألواح المنزلقة وغرف الملابس ووحدات التخزين والمفروشات، مع التركيز على استخدام مواد قابلة لإعادة التدوير وتقنيات إنتاج مستدامة.

وتستهدف الصالة الجديدة المطورين العقاريين والمشاريع السكنية والتجارية وقطاع الضيافة في الشرق الأوسط، في وقت يشهد فيه الطلب على حلول التصميم المخصصة والراقية نمواً متزايداً مدفوعاً بالتوسع العمراني واستمرار الاستثمار في المشروعات العقارية الفاخرة بالمنطقة.

كما تضم الصالة مجموعة من أبرز منتجات Rimadesio وحلولها المعمارية الحديثة، إضافة إلى مركز متخصص للمواد واستوديو لتحديد المواصفات الفنية، بما يوفر منصة متكاملة للمهندسين المعماريين والمصممين والعملاء للاطلاع على أحدث الاتجاهات والتقنيات في قطاع التصميم الداخلي.

وأكد روجريرو أوتوغالي، الرئيس التنفيذي لـAtelio، أن تطلعات العملاء في قطاع التصميم الداخلي تشهد تحولاً متسارعاً نحو الحلول المصممة حسب الطلب، مشيراً إلى أن الصالة الجديدة ستسهم في تلبية هذا الطلب وتعزيز مكانة دبي مركزاً إقليمياً لصناعة التصميم والابتكار العمراني.