اختُتمت فعاليات منتدى ملكوت للأعمال 2026 في دبي، عقب برنامج امتد ليوم واحد استقبل أكثر من 500 مندوب وما يزيد على 300 شركة من دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى سويسرا وألمانيا.

وقال أليكس دولغوبولوف، الرئيس التنفيذي لشركة ملكوت، والشريك المؤسس لـ «منتدى ملكوت للأعمال 2026»: «يتخذ قادة الأعمال قرارات مصيرية في ظل ظروف ضاغطة، وعبر الحدود، وفي ظل مستويات من عدم اليقين تفوق أي وقت مضى. لقد أطلقنا منتدى ملكوت للأعمال لنجمع النخبة المناسبة تحت سقف واحد، بهدف اتخاذ قرارات أكثر استنارة وتحويل الحوارات إلى فرص حقيقية. وإن رؤية هذا العدد الكبير من كبار القادة يجتمعون في دبي، ملتقى التجارة العالمي، تُعد بداية قوية، ونحن ممتنون لكل مشارك ومتحدث وشريك أسهم في إنجاح هذا الحدث».

وشهدت المنصة الرئيسية مشاركة أكثر من 25 متحدثاً من رواد القطاع عبر 10 جلسات رئيسية وخمسة مسارات للبرنامج (الأعمال العامة، والتمويل، والمخاطر، والخدمات اللوجستية، والذكاء الاصطناعي)، ومن بينهم تقي تقي زاده، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للتداول في شركة سوكار؛ ومحمد جمعة، الرئيس التنفيذي لشركة كوفاس؛ وأندرو جلاس، الرئيس التنفيذي لشركة أفاتار كوموديتيز؛ والدكتورة كورنيليا ماير، رئيسة مجلس إدارة شركة إم آر إل؛ ومرتضى نجفي، الشريك في قسم إعادة الهيكلة في شركة رولاند بيرغر؛ ورالف شرايبر، رئيس قسم عملاء الأعمال في شركة دي إتش إل.

وانضم إليهم كل من زوبين شيبا من شركة برايس ووترهاوس كوبرز؛ وأيمن الوادي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إيه دبليو إتش الدولية؛ ولاليت تيلاني، الرئيس التنفيذي لشركة إيرث ويلث كابيتال؛ وطارق شبيب، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة كابيتال دوت كوم؛ وعليم صديقي، رئيس قسم المالية في مؤسسة محمد بن راشد للتمويل؛ وزينة بريك، مديرة إدارة المخاطر في شركة أليانز تريد؛ ومحمد عيسى، الرئيس التنفيذي لمجموعة مترا؛ وهيمانت بينشا، عضو مجلس الإشراف في شركة إيه جيه ستيل؛ ودانيال مارك ريتشاردز من بنك الإمارات دبي الوطني؛ وموسى البحراني من شركة فيوتشر بايبس؛ وآرا أركيليان، رئيس قسم الموارد البشرية في كاسبرسكي؛ وماكس زوريلو، المؤسس المشارك لشركة ستايف/بينداري؛ ولورينزو ماجولو، المؤسس المشارك والمدير الإداري لنادي تداول السلع؛ وأليكس دولغوبولوف، الرئيس التنفيذي لشركة ملكوت، إلى جانب إدارة ملكوت التي تضم بيرند مارتنز، وساجيث كومار (الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية)، وفانيسا بالاجي.

واستندت الجلسات إلى حالات عملية ونقاشات صريحة، وجاءت عقب كلمة افتتاحية ألقاها أليكس دولغوبولوف وجلسة حول توجهات عمليات الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط قدمها زوبين شيبا من شركة برايس ووترهاوس كوبرز، إلى جانب كلمة رئيسية في فترة ما بعد الظهر ألقاها محمد جمعة، الرئيس التنفيذي لشركة كوفاس، تحت عنوان: «النمو في ظل عدم اليقين: من التنبؤ إلى الاستعداد».

وفي مجال التمويل، قاد مرتضى نجفي من رولاند بيرغر وبيرند مارتنز من ملكوت جلسة حوارية حول إعادة الهيكلة في عصر الذكاء الاصطناعي، في حين تناول عليم صديقي من مؤسسة محمد بن راشد للتمويل، وزينة بريك من أليانز تريد، وفانيسا بالاجي من ملكوت موضوع التنبؤ بحالات التخلف عن السداد: ما يجب على المديرين الماليين مراقبته. وتضمن مسار المخاطر جلستين حواريتين: الأولى بعنوان «إدارة المخاطر أثناء النزاعات النشطة»، بمشاركة محمد عيسى (الرئيس التنفيذي لمجموعة مترا) وهيمانت بينشا (عضو مجلس الإشراف في إيه جيه ستيل)، وأدارها ساجيث كومار (الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في ملكوت)، والثانية بعنوان «الائتمان تحت الضغط: عندما ترتفع الإيرادات بينما لا يرتفع النقد»، بمشاركة أيمن الوادي (مجموعة إيه دبليو إتش الدولية)، ودانيال مارك ريتشاردز (بنك الإمارات دبي الوطني)، وموسى البحراني (فيوتشر بايبس).

وفي مجال الخدمات اللوجستية، انضم رالف شرايبر من شركة دي إتش إل وساجيث كومار من شركة ملكوت إلى جلسة حوارية حول إعادة توجيه مسارات الشحن أثناء النزاعات، تلتها حلقة نقاش بعنوان «تحويلة مؤقتة أم إعادة تصميم دائمة؟» بمشاركة كل من تقي تقي زاده (شركة سوكار)، ولاليت تيلاني (شركة إيرث ويلث كابيتال)، وأندرو جلاس (شركة أفاتار كوموديتيز). وفي مسار الذكاء الاصطناعي، ألقى ماكس زوريلو كلمة رئيسية حول الوضع الراهن ومستقبل نماذج اللغة الكبيرة (LLMs)، وهي رؤية من مختبرات جامعة أكسفورد، كما استكشف طارق شبيب (الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة كابيتال دوت كوم) وأندرو جلاس (الرئيس التنفيذي لشركة أفاتار كوموديتيز) مستقبل السلع الأساسية كالذهب والنفط في عام 2027.

وإلى جانب المنصة الرئيسية، زار المشاركون معرض الشركاء، وشاركوا في مأدبة غداء مخصصة للتواصل بين المسؤولين التنفيذيين وجلسات للتواصل أسفرت عن اجتماع واتصال، واستمعوا إلى مقابلة مركزة سُجلت في استوديو البث المباشر (بودكاست). كما استضافت خدمات الضيافة لكبار الشخصيات ومقصورة خاصة تطل على مضمار ميدان للسباقات اجتماعات رفيعة المستوى للشركاء، واختُتم اليوم بسحب على الجوائز وحفل استقبال ومشروبات. وأظهرت التغذية الراجعة بعد الفعالية أن المشاركين قيّموا المنتدى بأنه ممتاز أو جيد جداً، وأن 100 % يعتزمون الحضور مجدداً العام المقبل.