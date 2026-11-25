احتفالاً بعيد الاتحاد الـ55 لدولة الإمارات العربية المتحدة، يقدّم بنك الإمارات الإسلامي لعملائه من المواطنين الإماراتيين مجموعة من العروض الحصرية وفرص الفوز بجوائز، إلى جانب خصومات على رسوم المعالجة لعدد من حلول التمويل. وتجمع الحملة بين سحوبات حساب كنوز المليونير وبطاقة الإماراتيين المغطاة، وعروض خاصة على التمويل الشخصي وتمويل السيارات والتمويل السكني.
سحوبات مليونية وفرص للفوز
حساب كنوز المليونير: فرصة للفوز بمليون درهم
يمنح حساب كنوز المليونير العملاء فرصة الدخول في سحب للفوز بجائزة نقدية قدرها 1,000,000 درهم. ووفقاً للتفاصيل الواردة في مواد الحملة:
• فتح حساب جديد والادخار بمبلغ 5,000 درهم يمنح العميل 3 فرص.
• كل مبلغ إضافي قدره 5,000 درهم يتم ادخاره يمنح فرصة واحدة إضافية.
بطاقة الإماراتيين المغطاة: 10 ملايين ميل من أميال سمارت مايلز للفوز
يمكن للمتقدمين للحصول على بطاقة الإماراتيين المغطاة الدخول في فرصة للفوز بإحدى 10 جوائز، قيمة كل منها 1,000,000 ميل من أميال سمارت مايلز، بما يعادل 10,000 درهم، وفقاً لمواد الحملة. وتُحتسب فرص الدخول كما يلي:
• التقدم بطلب للحصول على البطاقة والإنفاق بمبلغ 5,000 درهم: 5 فرص.
• كل 5,000 درهم يتم إنفاقها دولياً: فرصتان.
• كل 5,000 درهم يتم إنفاقها محلياً: فرصة واحدة.
عروض بخصم 55% على رسوم المعالجة
التمويل الشخصي
• خصم حصري بنسبة 55% على رسوم المعالجة.
• معدلات ربح تنافسية.
• إمكانية تأجيل سداد الأقساط لمدة تصل إلى 6 أشهر.
تمويل السيارات
•tخصم حصري بنسبة 55% على رسوم المعالجة.
•tمعدلات ربح تنافسية.
التمويل السكني
•tخصم حصري بنسبة 55% على رسوم المعالجة.
فترة العرض
تسري العروض من 1 نوفمبر 2026 حتى 31 ديسمبر 2026، وفقاً للمواد المرجعية المقدمة.
يمكن للعملاء زيارة الموقع الإلكتروني أو التطبيق أو التواصل مع بنك الإمارات الإسلامي للاطلاع على تفاصيل الحملة وشروط وأحكام كل عرض. لم يتضمن المرجع المقدم رابطاً مباشراً، لذا يُضاف الرابط المعتمد من البنك قبل النشر.
• يرجى تأكيد الشروط والأحكام الكاملة، والأهلية، وآلية السحب، وتاريخ إعلان الفائزين مع البنك قبل النشر.