احتفالاً بعيد الاتحاد الـ55 لدولة الإمارات العربية المتحدة، يقدّم بنك الإمارات الإسلامي لعملائه من المواطنين الإماراتيين مجموعة من العروض ‏الحصرية وفرص الفوز بجوائز، إلى جانب خصومات على رسوم المعالجة لعدد من حلول التمويل. وتجمع الحملة بين سحوبات حساب كنوز ‏المليونير وبطاقة الإماراتيين المغطاة، وعروض خاصة على التمويل الشخصي وتمويل السيارات والتمويل السكني.‏

سحوبات مليونية وفرص للفوز

حساب كنوز المليونير: فرصة للفوز بمليون درهم

يمنح حساب كنوز المليونير العملاء فرصة الدخول في سحب للفوز بجائزة نقدية قدرها 1,000,000 درهم. ووفقاً للتفاصيل الواردة في مواد ‏الحملة:‏

• فتح حساب جديد والادخار بمبلغ 5,000 درهم يمنح العميل 3 فرص.‏

• كل مبلغ إضافي قدره 5,000 درهم يتم ادخاره يمنح فرصة واحدة إضافية.‏

بطاقة الإماراتيين المغطاة: 10 ملايين ميل من أميال سمارت مايلز للفوز

يمكن للمتقدمين للحصول على بطاقة الإماراتيين المغطاة الدخول في فرصة للفوز بإحدى 10 جوائز، قيمة كل منها 1,000,000 ميل من أميال ‏سمارت مايلز، بما يعادل 10,000 درهم، وفقاً لمواد الحملة. وتُحتسب فرص الدخول كما يلي:‏

• التقدم بطلب للحصول على البطاقة والإنفاق بمبلغ 5,000 درهم: 5 فرص.‏

• كل 5,000 درهم يتم إنفاقها دولياً: فرصتان.‏

• كل 5,000 درهم يتم إنفاقها محلياً: فرصة واحدة.‏

عروض بخصم 55% على رسوم المعالجة‏

التمويل الشخصي

• خصم حصري بنسبة 55% على رسوم المعالجة.‏

• معدلات ربح تنافسية.‏

• إمكانية تأجيل سداد الأقساط لمدة تصل إلى 6 أشهر.‏

تمويل السيارات

•tخصم حصري بنسبة 55% على رسوم المعالجة.‏

•tمعدلات ربح تنافسية.‏

التمويل السكني

•tخصم حصري بنسبة 55% على رسوم المعالجة.‏

فترة العرض

تسري العروض من 1 نوفمبر 2026 حتى 31 ديسمبر 2026، وفقاً للمواد المرجعية المقدمة.‏

يمكن للعملاء زيارة الموقع الإلكتروني أو التطبيق أو التواصل مع بنك الإمارات الإسلامي للاطلاع على تفاصيل الحملة وشروط وأحكام كل عرض. ‏لم يتضمن المرجع المقدم رابطاً مباشراً، لذا يُضاف الرابط المعتمد من البنك قبل النشر.‏

• يرجى تأكيد الشروط والأحكام الكاملة، والأهلية، وآلية السحب، وتاريخ إعلان الفائزين مع البنك قبل النشر.‏