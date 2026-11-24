تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في تعاملات الثلاثاء، بعدما بدأت موجة التفاؤل الاستثنائية التي أشعلتها عودة جينسن هوانغ إلى قيادة «إنفيديا» تفقد زخمها، وسط عمليات جني أرباح على أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات، وعودة المخاوف بشأن التقييمات المرتفعة لشركات الذكاء الاصطناعي.

وانخفض مؤشر «ناسداك» المركب عند الافتتاح بنسبة 1.64 %، وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.61 %، فيما ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.76 %.

وتكشف هذه التحركات مدى التأثير الذي باتت تمارسه شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى على اتجاهات وول ستريت، إذ يمكن لتطورات تتعلق بقيادة شركة واحدة أن تحرك مئات المليارات من الدولارات في القيمة السوقية للأسهم، وتؤثر في المؤشرات الرئيسية خلال جلسات متتالية.

وأغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض ​بعد أقوى جلسة لها في ستة أشهر مع فقد الانتعاش ‌الذي ​قاده قطاع التكنولوجيا قوته الدافعة، في حين ساعدت شركة سانوفي في الحد من الخسائر بعد أن أعلنت شركة الأدوية الفرنسية عن استحواذها على شركة إنسمد الأمريكية. وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.66 %، وتراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.26 %، وهبط مؤشر فايننشال تايمز بنسبة 0.13 %، ونزل مؤشر كاك الفرمسي بنسبة 0.05 %.

وارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا في أوروبا بأكثر من 4 % الاثنين، مسجلة أكبر قفزة يومية لها منذ أوائل أبريل نيسان، بعد ‌أن أدت إعادة تعيين جنسن هوانج بشكل مفاجئ في منصب الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا الأمريكية إلى زيادة الرغبة العالمية في المخاطرة ‌في هذا القطاع. ومع ذلك، تلاشى هذا الارتفاع الثلاثاء بفعل تراجع المؤشر نحو 3 % في ظل تقييم ‌المستثمرين التداعيات المحتملة على صعيدي ‌الحوكمة والسياسات بشركة رقائق الذكاء الاصطناعي العملاقة.

وقال مايك كوب، كبير مسؤولي الاستثمار في ​شركة «مورنينج ستار ويلث»: تعرضت ‌أسهم إنفيديا ​لعمليات بيع مفرطة وكانت ردود ⁠الفعل مبالغا فيها... لذلك ربما ليس من المستغرب أن يحدث قدر من التعافي عندما نظر الناس بواقعية وهدوء إلى ما سيحدث فعلياً.

وفي طوكيو ارتفع مؤشر نيكاي الياباني بعد أن أعادت ​شركة إنفيديا جنسن هوانج لمنصب الرئيس التنفيذي، مما أدى إلى ارتياح ‌دفع أسهم ​الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي للصعود، على الرغم من استمرار التساؤلات حول آفاق هذا القطاع. وارتفع المؤشر 3.91 %.