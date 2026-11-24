أكد بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، أن مطار دبي الدولي استعاد 83% من طاقته التشغيلية التي كان عليها قبل الحرب، متوقعاً استعادة مستويات التشغيل السابقة خلال أسابيع قليلة، مدعوماً بتسارع عودة شركات الطيران الأجنبية والنمو القوي في الطلب على السفر.

وقال غريفيث، في مقابلة مع موقع «أرابيان جلف بزنس إنسايت» (AGBI)، على هامش معرض «الخمسة الكبار» في دبي، إن الطلب على السفر ينمو بوتيرة قوية للغاية، ما يدعم تسريع عودة شركات الطيران التي علقت عملياتها خلال الأشهر المقبلة

وأوضح أن ارتفاع الطلب على الخانات الزمنية المخصصة للإقلاع والهبوط في مطار دبي الدولي وقيمتها الكبيرة يشكلان حافزاً إضافياً لشركات الطيران لاستئناف عملياتها، في ظل حرص الناقلات على عدم المخاطرة بفقدان هذه الخانات.

وتوقع غريفيث أن يصل مطار دبي الدولي إلى كامل طاقته الاستيعابية البالغة 115 مليون مسافر سنوياً خلال فترة تتراوح بين ثلاث وأربع سنوات، مشيراً إلى أن المطار يستضيف في الظروف الاعتيادية نحو 100 شركة طيران، مقابل 57 شركة خلال الأسبوع الماضي.

وأكد أهمية عودة شركات الطيران الأجنبية، إلى جانب العمليات الواسعة لطيران الإمارات، التي نقلت 22 مليون مسافر خلال النصف الأول من سنتها المالية، مشدداً على أن تنوع الناقلات الجوية واتساع شبكة الوجهات يمثلان أحد أبرز عناصر قوة مطار دبي الدولي.

وأضاف أن مطار دبي الدولي يتصدر مطارات العالم من حيث حركة المسافرين الدوليين، ويستمد قوته من التنوع الكبير في شركات الطيران العاملة فيه، لافتاً إلى أن منظومة الطيران في دولة الإمارات تأسست على سياسة الأجواء المفتوحة.

وأكد غريفيث استمرار النشاط في القطاع السياحي بدبي، مستشهداً بالنمو المتواصل في أعداد سكان الإمارة وحركة المسافرين عبر المطار، حيث يشكل مسافرو العبور نحو نصف إجمالي حركة المسافرين خلال معظم أشهر العام.

وأشار إلى أن الحركة الاقتصادية واليومية في دبي تعكس استمرار قوة الإمارة وقدرتها على المحافظة على زخمها وجاذبيتها رغم التحديات الإقليمية.

وعلى صعيد الاستثمارات المستقبلية، أكد غريفيث أن مشروع تطوير مطار آل مكتوم الدولي يسير وفق الجدول الزمني المحدد، تمهيداً لافتتاحه في عام 2032، دون أي تغيير في نطاق الأعمال أو المواعيد المقررة للتنفيذ.

وشدد على أن التحديات قصيرة الأجل لم تؤثر في الاستراتيجية طويلة الأمد لقطاع الطيران في دبي، مشيراً إلى تمسك القيادة بالخطط التوسعية والمستهدفات المستقبلية.