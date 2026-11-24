أرست «جلوبال بارتنرز» عقداً بقيمة 100 مليون درهم على شركة «داتش فاونديشن آند كونكريت بروسيسينغ» لتنفيذ الأعمال التمهيدية على كامل موقع مشروع «دبي كريك جاردنز»، البالغة قيمته 3 مليارات درهم، ضمن المرحلة الثانية من مدينة دبي الطبية.

ويمتد المشروع على مساحة 127 ألف متر مربع على امتداد خور دبي، ويضم أكثر من 1.420 وحدة سكنية، إلى جانب منافذ للتجزئة والمطاعم.

ويشمل «دبي كريك جاردنز» أول مجمعين سكنيين في دولة الإمارات يحملان علامتَي «ويستن ريزيدنسز» و«رينيسانس ريزيدنسز» ومن المتوقع استكمال المشروع ككل في عام 2030.

وقال بدر سعيد حارب، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ«جلوبال بارتنرز بروبرتي فاند»: «إن إرساء عقد الأعمال التمهيدية لكامل مشروع «دبي كريك جاردنز» ضمن حزمة واحدة يعكس بوضوح مستوى التزامنا بالمشروع. كما يجسد قوة قاعدتنا الرأسمالية وقناعتنا بسوق يتزايد فيه الطلب على المجتمعات المصممة بعناية والمنفذة وفق أعلى المعايير المهنية. وينصب تركيزنا الآن على التنفيذ المنضبط، بما يضمن بناء مجتمع يلبي تطلعات السكان الذين سيختارون «دبي كريك جاردنز» موطناً لهم، والمستثمرين الذين منحونا ثقتهم».

وجمع «جلوبال بارتنرز بروبرتي فاند» أكثر من 300 مليون دولار لتمويل تنفيذ المشروع، فيما تدير «جلوبال بارتنرز» أصولاً عقارية قابلة للبيع تتجاوز قيمتها 1.4 مليار دولار لصالح مستثمرين مؤسسيين في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط.

ويأتي إرساء العقد في وقت يواصل فيه سوق دبي العقاري الحفاظ على زخمه، إذ تجاوزت المبيعات 380 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مسجلة ثاني أعلى إجمالي للفترة على الإطلاق، وفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي التي حللتها «دبليو كابيتال للوساطة العقارية». ولا تزال العقارات على المخطط تمثل أكبر شريحة ضمن مبيعات الوحدات السكنية.

وقال سليم الخوري، الرئيس التنفيذي لشركة «داتش فاونديشن آند كونكريت بروسيسينغ»: «يشكل «دبي كريك جاردنز» مشروعاً سكنياً متكاملاً، ونفخر بتولي أعمال تأسيسه. ويتيح لنا سجلنا الحافل وحجم أسطولنا تنفيذ الأعمال بأمان وكفاءة ووفق أعلى المعايير، بما يوفر للمشروع قاعدة قوية للانتقال إلى مرحلته التالية».

وتتولى «جلوبال بارتنرز» دور المستثمر ومدير الأصول من خلال صندوقها العقاري، فيما تضطلع «ميراج ليجر آند ديفيلوبمنت» بإدارة تطوير المشروع والإشراف على مراحل تنفيذه، بدءاً من التصميم وحتى الإنجاز.

وقالت «ميراج ليجر آند ديفيلوبمنت»: يعكس مشروع «دبي كريك جاردنز» التزامنا بالتصميم المدروس والجودة والقيمة طويلة الأمد. ونفخر في «ميراج» بقيادة أعمال التخطيط الرئيسي والتصميم على مدار العام الماضي، بالتعاون الوثيق مع «جلوبال بارتنرز» و«ماريوت»، فيما اكتملت الآن مرحلة التصميم التفصيلي.