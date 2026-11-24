أول بيك أب من من جيتور الإمارات، بقوة هجينة تبلغ 904 حصان، وقدرات متطورة للقيادة على الطرق الوعرة، ومستويات راقية من الراحة والفخامة، لترتقي بمعايير التنوع والابتكار إلى آفاق جديدة.
تجسّد جيتور F700 بقوتها التي لا تُضاهى مزيجاً استثنائياً من القوة والتكنولوجيا المتطورة والفخامة، في بيك أب صُممت لتواكب روح المغامرة ومتطلبات القيادة اليومية. وباعتبارها أول بيك أب تقدمها جيتور الإمارات في السوق الإماراتية، تمثل F700 خطوة مهمة في مسيرة توسع مجموعة طرازات العلامة، حيث تجمع بين الأداء القوي والقدرات العالية والراحة الاستثنائية.
وصُممت F700 لتقديم أداء متميز، إذ تعتمد على محرك توربيني بسعة 2.0 لتر، إلى جانب محركين كهربائيين، لتوليد قوة إجمالية تبلغ 665 كيلوواط (904 حصان) وعزم دوران يصل إلى 1,135 نيوتن متر. وتوفر منظومة الدفع الهجينة القابلة للشحن الخارجي مدى قيادة إجمالياً يصل إلى 1,000 كيلومتر، فيما تضيف قدرة السحب التي تبلغ 3.5 طن مزيداً من العملية والمرونة، سواء للاستخدامات العملية أو الرحلات الطويلة والمغامرات الخارجية.
وصُممت F700 للتعامل مع أصعب التضاريس، حيث تجمع بين نظام الدفع الرباعي الذكي وهيكل قوي بتصميم الهيكل على الإطار (Body-on-Frame)، بما يعزز متانتها وثباتها. ومع قدرة خوض المياه بعمق يصل إلى 900 ملم، تتمتع البيك أب بالإمكانات اللازمة لاجتياز الظروف الصعبة على الطرق الوعرة، مع الحفاظ على أداء واثق وسلس على الطرق اليومية.
وفي المقصورة، ترتقي F700 بمفهوم شاحنات البيك أب التقليدية، من خلال مساحة رحبة وتصميم فاخر يضع الراحة والعملية في صميم تجربة القيادة. وتضفي فتحة السقف البانورامية والمقاعد القابلة للتعديل كهربائياً مزيداً من الراحة، فيما توفر تجهيزات مختارة في الفئة الأعلى ( Flagship)، تشمل تهوية المقاعد وخاصية التدليك وثلاجة مدمجة، مستويات إضافية من الرفاهية في كل رحلة.
وتبرز التكنولوجيا بقوة في مختلف جوانب تجربة F700، إذ تضم شاشة لمس مركزية قياس 15.6 بوصة، وشاشة عدادات رقمية قياس 35.4 بوصة، ونظام كاميرات بزاوية رؤية 540 درجة، لتعزيز الاتصال والوضوح وسهولة الاستخدام. كما تسهم أنظمة مساعدة السائق المتقدمة في دعم مستويات السلامة وتعزيز ثقة السائق في مختلف ظروف القيادة.
وبهدف إتاحة الفرصة أمام الإعلاميين والمؤثرين لاختبار F700 والتعرّف على قدراتها عن قرب، نظمت جيتور الإمارات يوماً إعلامياً حصرياً في 17 نوفمبر 2026، في باب الشمس – سانسيت بوينت بدبي. واستلهمت الفعالية أجواءها من الطابع البري الغربي، وجمعت نخبة من ممثلي وسائل الإعلام والمؤثرين لاستكشاف تفاصيل السيارة والتعرف على قدراتها من خلال تجارب قيادة مخصصة.
وبفضل ما تجمعه من قوة شاحنة البيك أب المتكاملة والقدرات العملية، إلى جانب مستويات الرقي والفخامة التي تتميز بها السيارات الراقية، تمثل جيتور F700 نقلة نوعية في عالم التنقل الهجين الذكي، وتمنح السائقين في الإمارات حرية استكشاف آفاق جديدة والاستمتاع بمختلف الرحلات، دون المساومة على الراحة أو الأداء.
نبذة عن جيتور الإمارات
جيتور هي علامة تجارية متخصصة في سيارات الدفع الرباعي الفاخرة، تستند إلى فلسفة Travel+ التي تجمع بين الابتكار والأداء والتصميم الذكي لتلبية الاحتياجات المتطورة للسائقين حول العالم.
وتحت مظلة إيليت القابضة، الموزع الحصري للعلامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تقدم جيتور الإمارات مجموعة متنوعة من سيارات الدفع الرباعي المصممة لخوض المغامرات، والتي تلبي احتياجات العائلات وعشاق الاستكشاف وكل من يتطلع إلى الحصول على المزيد من سيارته.
وتتوفر حالياً المجموعة الكاملة من سيارات جيتور في صالات العرض في أبوظبي، وديرة والقوز في دبي، والعين، وعجمان، والفجيرة، مع افتتاح صالة عرض في رأس الخيمة قريباً.
نبذة عن إيليت القابضة
تتخذ إيليت القابضة من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً رئيسياً لها، وهي مجموعة رائدة في قطاع السيارات، تضم محفظتها علامات تجارية وشركات بارزة، من بينها جيتور، وساوإيست (SOUEAST)، وزينفو (Zenvo)، وذا إيليت كارز (The Elite Cars)، وآرت إيليت (ART Elite).
وتجمع المجموعة بين توزيع السيارات، وتجارة التجزئة الفاخرة، وخدمات التأجير، وحلول امتلاك السيارات، ضمن منظومة متكاملة لخدمات التنقل.
للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: elitegroupholding.com
أو الاتصال على الرقم 800-5-ELITE.