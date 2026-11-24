أول بيك أب من من جيتور الإمارات، بقوة هجينة تبلغ 904 حصان، وقدرات متطورة للقيادة على الطرق الوعرة، ‏ومستويات راقية من الراحة والفخامة، لترتقي بمعايير التنوع والابتكار إلى آفاق جديدة.‏

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تجسّد جيتور ‏F‏700 بقوتها التي لا تُضاهى مزيجاً استثنائياً من القوة ‏والتكنولوجيا المتطورة والفخامة، في بيك أب صُممت لتواكب روح المغامرة ومتطلبات القيادة اليومية. وباعتبارها أول بيك ‏أب تقدمها جيتور الإمارات في السوق الإماراتية، تمثل ‏F‏700 خطوة مهمة في مسيرة توسع مجموعة طرازات العلامة، ‏حيث تجمع بين الأداء القوي والقدرات العالية والراحة الاستثنائية.‏

وصُممت ‏F‏700 لتقديم أداء متميز، إذ تعتمد على محرك توربيني بسعة 2.0 لتر، إلى جانب محركين كهربائيين، لتوليد ‏قوة إجمالية تبلغ 665 كيلوواط (904 حصان) وعزم دوران يصل إلى 1,135 نيوتن متر. وتوفر منظومة الدفع الهجينة ‏القابلة للشحن الخارجي مدى قيادة إجمالياً يصل إلى 1,000 كيلومتر، فيما تضيف قدرة السحب التي تبلغ 3.5 طن مزيداً ‏من العملية والمرونة، سواء للاستخدامات العملية أو الرحلات الطويلة والمغامرات الخارجية.‏

وصُممت ‏F‏700 للتعامل مع أصعب التضاريس، حيث تجمع بين نظام الدفع الرباعي الذكي وهيكل قوي بتصميم الهيكل ‏على الإطار (‏Body-on-Frame‏)، بما يعزز متانتها وثباتها. ومع قدرة خوض المياه بعمق يصل إلى 900 ملم، تتمتع ‏البيك أب بالإمكانات اللازمة لاجتياز الظروف الصعبة على الطرق الوعرة، مع الحفاظ على أداء واثق وسلس على الطرق ‏اليومية.‏

وفي المقصورة، ترتقي ‏F‏700 بمفهوم شاحنات البيك أب التقليدية، من خلال مساحة رحبة وتصميم فاخر يضع الراحة ‏والعملية في صميم تجربة القيادة. وتضفي فتحة السقف البانورامية والمقاعد القابلة للتعديل كهربائياً مزيداً من الراحة، فيما ‏توفر تجهيزات مختارة في الفئة الأعلى ( ‏Flagship‏)، تشمل تهوية المقاعد وخاصية التدليك وثلاجة مدمجة، مستويات ‏إضافية من الرفاهية في كل رحلة.‏

وتبرز التكنولوجيا بقوة في مختلف جوانب تجربة ‏F‏700، إذ تضم شاشة لمس مركزية قياس 15.6 بوصة، وشاشة ‏عدادات رقمية قياس 35.4 بوصة، ونظام كاميرات بزاوية رؤية 540 درجة، لتعزيز الاتصال والوضوح وسهولة ‏الاستخدام. كما تسهم أنظمة مساعدة السائق المتقدمة في دعم مستويات السلامة وتعزيز ثقة السائق في مختلف ظروف ‏القيادة.‏

وبهدف إتاحة الفرصة أمام الإعلاميين والمؤثرين لاختبار ‏F‏700 والتعرّف على قدراتها عن قرب، نظمت جيتور ‏الإمارات يوماً إعلامياً حصرياً في 17 نوفمبر 2026، في باب الشمس – سانسيت بوينت بدبي. واستلهمت الفعالية ‏أجواءها من الطابع البري الغربي، وجمعت نخبة من ممثلي وسائل الإعلام والمؤثرين لاستكشاف تفاصيل السيارة ‏والتعرف على قدراتها من خلال تجارب قيادة مخصصة.‏

وبفضل ما تجمعه من قوة شاحنة البيك أب المتكاملة والقدرات العملية، إلى جانب مستويات الرقي والفخامة التي تتميز بها ‏السيارات الراقية، تمثل جيتور ‏F‏700 نقلة نوعية في عالم التنقل الهجين الذكي، وتمنح السائقين في الإمارات حرية ‏استكشاف آفاق جديدة والاستمتاع بمختلف الرحلات، دون المساومة على الراحة أو الأداء.‏

نبذة عن جيتور الإمارات‎ ‎

جيتور هي علامة تجارية متخصصة في سيارات الدفع الرباعي الفاخرة، تستند إلى فلسفة ‏Travel‏+ التي تجمع بين ‏الابتكار والأداء والتصميم الذكي لتلبية الاحتياجات المتطورة للسائقين حول العالم. ‏

وتحت مظلة إيليت القابضة، الموزع الحصري للعلامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تقدم جيتور الإمارات مجموعة ‏متنوعة من سيارات الدفع الرباعي المصممة لخوض المغامرات، والتي تلبي احتياجات العائلات وعشاق الاستكشاف وكل ‏من يتطلع إلى الحصول على المزيد من سيارته. ‏

وتتوفر حالياً المجموعة الكاملة من سيارات جيتور في صالات العرض في أبوظبي، وديرة والقوز في دبي، والعين، ‏وعجمان، والفجيرة، مع افتتاح صالة عرض في رأس الخيمة قريباً. ‏

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نبذة عن إيليت القابضة‎ ‎

تتخذ إيليت القابضة من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً رئيسياً لها، وهي مجموعة رائدة في قطاع السيارات، تضم ‏محفظتها علامات تجارية وشركات بارزة، من بينها جيتور، وساوإيست (‏SOUEAST‏)، وزينفو (‏Zenvo‏)، وذا إيليت ‏كارز (‏The Elite Cars‏)، وآرت إيليت (‏ART Elite‏). ‏

وتجمع المجموعة بين توزيع السيارات، وتجارة التجزئة الفاخرة، وخدمات التأجير، وحلول امتلاك السيارات، ضمن ‏منظومة متكاملة لخدمات التنقل. ‏

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: ‏ elitegroupholding.com ‏ ‏

أو الاتصال على الرقم 800-5-‏ELITE‏. ‏

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