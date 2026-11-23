شهدت بورصة وول ستريت مكاسب قوية خلال تعاملات الاثنين، مع اتجاه الشركات المدرجة في مؤشر «ناسداك 100» إلى إضافة أكثر من تريليوني دولار إلى قيمتها السوقية الإجمالية، وسط موجة صعود واسعة قادتها أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وجاء الانتعاش بالتزامن مع إعلان عودة جينسن هوانغ إلى قيادة شركة «إنفيديا»، ما عزز تفاؤل المستثمرين بشأن استقرار الشركة ومستقبل صناعة الرقائق المتقدمة.

وارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنحو 6.67%، رابحاً أكثر من 1500 نقطة، ليصل إلى 24,126 نقطة خلال التعاملات، في واحدة من أبرز موجات الصعود التي شهدتها الأسهم الأمريكية خلال الفترة الأخيرة.

وكان سهم «إنفيديا» من أكبر المستفيدين، بعدما قفز بأكثر من 30% خلال الجلسة، مع تقديرات بإضافة نحو تريليون دولار إلى القيمة السوقية للشركة، مدفوعاً بعودة الثقة في قيادتها.

وامتدت المكاسب إلى شركات أشباه الموصلات ومراكز البيانات وعملاقة التكنولوجيا، ما ساعد على دفع المؤشرات الأمريكية الرئيسية إلى الارتفاع.

وتعكس المكاسب الضخمة الدور المتنامي لشركات الذكاء الاصطناعي في تحديد اتجاهات الأسواق العالمية، لكنها تمثل زيادة في القيمة السوقية للأسهم، وليست تدفقات نقدية فعلية.