ناسداك 6.58 % (ارتفاع)

ستاندرد آند بورز 4.81 % (ارتفاع)

داو جونز 3.16 % (ارتفاع)

داكس 2.15 % (ارتفاع)

ستوكس 1.8 % (ارتفاع)

كاك 1.48 % (ارتفاع)

فايننشال تايمز 1.30 % (ارتفاع)

نيكاي 5.06 % (تراجع)

شهدت أسواق الأسهم العالمية موجة انتعاش قوية، قادتها بورصة وول ستريت وأسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، عقب إعلان شركة «إنفيديا» إعادة مؤسسها جينسن هوانغ إلى منصبي الرئيس والمدير التنفيذي، في قرار أعاد الثقة إلى المستثمرين بعد موجة خسائر حادة اجتاحت الأسواق خلال الأسبوع الماضي.

وأحدث القرار تحولاً سريعاً في معنويات المستثمرين، بعدما أثارت استقالة هوانغ مخاوف بشأن مستقبل قيادة الشركة واستمرارية استراتيجيتها في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي، التي أصبحت أحد أبرز محركات النمو في أسواق المال العالمية.

ففي الولايات المتحدة، سجلت المؤشرات الرئيسية مكاسب استثنائية، إذ ارتفع مؤشر «ناسداك» بنسبة 6.58%، مدفوعاً بالانتعاش الواسع لأسهم التكنولوجيا، فيما صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 4.81%، وارتفع «داو جونز» بنسبة 3.16%، لينهي سلسلة خسائر استمرت سبع جلسات.

وجاءت المكاسب بعدما فقدت الأسهم الأمريكية جزءاً كبيراً من قيمتها خلال الأسبوع السابق، وسط مخاوف من ارتفاع تقييمات شركات التكنولوجيا وتزايد الإنفاق على مشروعات الذكاء الاصطناعي.

وقفز سهم «إنفيديا» بنسبة 31.2%، في واحدة من أقوى جلساته، مع عودة المستثمرين إلى شراء أسهم الشركة التي تحتل موقعاً محورياً في صناعة المعالجات المستخدمة في مراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وامتدت موجة الصعود إلى شركات التكنولوجيا وأشباه الموصلات، إذ قفز مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنحو 13.4% خلال التعاملات، في إشارة إلى اتساع نطاق التعافي داخل القطاع.

كما سجلت شركات مرتبطة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات مكاسب قوية، بينها «كور ويف» التي ارتفعت بنحو 21.5% خلال التعاملات، إلى جانب صعود أسهم «مايكروسوفت» و«أمازون» و«ميتا» و«ألفابت» و«تسلا».

وتعكس هذه التحركات مدى ارتباط أداء أسواق الأسهم الأمريكية بتوقعات النمو في صناعة الذكاء الاصطناعي، التي أصبحت عاملاً رئيسياً في تحديد اتجاهات المحافظ الاستثمارية العالمية.

وفي الأسواق الأوروبية، امتدت موجة التفاؤل إلى البورصات الرئيسية، حيث ارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنحو 1.8%، منهياً سلسلة تراجعات استمرت خمس جلسات، بدعم من أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات. وصعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 2.15 %، وتقدم مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 1.48 %، وزاد مؤشر فايننشال تايمز البريطاني بنسبة 1.30 %.

وسجلت شركات صناعة معدات الرقائق مكاسب ملحوظة، بينها «إيه إس إم إل» الهولندية و«إيه إس إم إنترناشونال»، وسط عودة الطلب على الشركات المرتبطة بسلاسل توريد التكنولوجيا المتقدمة.

كما ارتفعت مؤشرات الأسهم في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، مع تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة، بعد أسبوع شهد ضغوط بيع واسعة على الأسهم الأوروبية.

أما الأسواق الآسيوية، فجاء أداؤها متبايناً، إذ تراجع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 5.06 %، فيما ارتفعت الأسهم التايوانية بنسبة 2.4%، مستفيدة من إجراءات دعم السوق وانتعاش أسهم التكنولوجيا. وفي المقابل، تعرضت الأسهم الكورية الجنوبية لضغوط جديدة، حيث تراجع مؤشر «كوسبي» بنحو 3.3% خلال التعاملات، رغم تعافيه من أدنى مستوياته في عشرة أشهر.

وكانت الأسواق الآسيوية قد تعرضت لخسائر حادة خلال الأسبوع السابق، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بأشباه الموصلات، مع تصاعد المخاوف بشأن استدامة الطفرة الاستثمارية في الذكاء الاصطناعي.