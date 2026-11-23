كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تدخله المباشر لدى مجلس إدارة شركة «إنفيديا» لإقناعه بإعادة جنسن هوانج إلى منصب الرئيس التنفيذي، معلناً أنه لعب دوراً حاسماً في القرار.

وفي تصريحات أدلى بها لشبكة «سي إن بي سي»، الإثنين، قال ترامب إنه تواصل مع أعضاء مجلس إدارة الشركة وحثهم على إعادة هوانج إلى منصبه، وإنه هو من أبرم الاتفاق.

وأوضح أن مجلس إدارة «إنفيديا» طلب ضمانات بشأن المخاطر المحتملة على الأمن القومي، مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية قدمت له التطمينات بناءً على المعلومات المتاحة لديها، التي وصفها بأنها واسعة.

وأكد ترامب أن هوانج لم يرتكب أي مخالفة، وأن مجلس إدارة «إنفيديا» تصرف بمسؤولية عند اتخاذ قرار إعادته، مشيراً إلى أن خسارة الشركة لقيادته تمثل تهديداً أكبر من استمرار وجوده على رأسها.