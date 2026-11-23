أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن نجاحه في إتمام تسهيلات تمويلية ثنائية بقيمة 385 مليون درهم لصالح شركة «سمانا للتطوير العقاري»، إحدى شركات التطوير العقاري الخاصة في دبي.

وتتضمن التسهيلات الائتمانية، التي تمتد لأربع سنوات، قرضاً لأجل محدد، وضماناً من مؤسسة التنظيم العقاري؛ بما يدعم خطط النمو المستمرة لشركة «سمانا للتطوير العقاري»، ويمنحها مرونة أكبر في الاستحواذ على الأراضي، وتطوير المشاريع العقارية في مختلف أنحاء دبي، كما تتيح آلية السداد للمطور الاستفادة من المستحقات المالية لعدد من المشاريع القائمة المختارة، بما يعزز كفاءة رأس المال، ويدعم تنفيذ المشاريع التطويرية المقبلة للشركة.

وتأتي الصفقة استناداً إلى العلاقة القائمة بين بنك الإمارات دبي الوطني وشركة «سمانا للتطوير العقاري»، وتعكس دعم البنك المستمر للقطاع العقاري في دولة الإمارات من خلال توفير حلول تمويلية مهيكلة.

وقال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: «يواصل قطاع العقارات في دولة الإمارات نموه وتطوره، بما يتيح العديد من الفرص للمطورين الذين يمتلكون رؤية واضحة على المدى الطويل. ونحن في بنك الإمارات دبي الوطني نهدف إلى أن نكون شريكاً مصرفياً استراتيجياً للشركات التي تسهم في صياغة مستقبل الدولة، مستندين في ذلك إلى إلمامنا العميق بالسوق وقدرتنا على تقديم حلول مخصصة، تدعم طموحاتهم، وتعكس علاقتنا مع شركة «سمانا للتطوير العقاري» هذا الالتزام، وثقتنا باستمرار نمو وتطور القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة».

وقال عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة «سمانا للتطوير العقاري»: «مع دخول «سمانا للتطوير العقاري» مرحلة جديدة من النمو المتسارع، ودخولها قطاع العقارات الفاخرة لأول مرة، يسهم هذا التمويل الاستراتيجي في تعزيز سيولتنا المالية وقاعدة رأس المال اللازمة لتنفيذ خططنا التوسعية الطموحة، كما سيدعم قدرتنا على توسيع محفظتنا الاستثمارية، وإطلاق مجمعات سكنية متكاملة مميزة، واغتنام فرص التطوير الرئيسية المتاحة في دبي. ويعكس دعم بنك الإمارات دبي الوطني ثقة مؤسسية راسخة في قوتنا المالية، وكفاءتنا التشغيلية، ورؤيتنا المستقبلية».

وتعكس الصفقة الدور المستمر لبنك الإمارات دبي الوطني شريكاً تمويلياً لقطاع العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتأتي هذه الاتفاقية في وقت يواصل فيه سوق العقارات في دبي إظهار زخمه ونشاطه المستمر، مدعوماً باهتمام المستثمرين بالمشاريع العقارية على الخارطة، وبالأسس الاقتصادية للإمارة على المدى الطويل، وفي ظل التطور الذي يشهده السوق يظل التمويل المهيكل أداة مهمة للمطورين الراسخين الذين يسعون لاغتنام فرص جديدة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الانضباط المالي.

وتأسست شركة «سمانا للتطوير العقاري» في عام 2017، وسرعان ما أصبحت إحدى الشركات البارزة في قطاع العقارات في دبي، حيث احتلت المرتبة الخامسة ضمن قائمة أكبر المطورين لبيع المشاريع العقارية على الخارطة في دبي، وذلك استناداً إلى نشاط المبيعات المسجل في عام 2025، وقد قامت الشركة ببناء محفظة تضم 56 مشروعاً، بإجمالي قيمة تطويرية تبلغ نحو 17.5 مليار درهم، وتتوزع هذه المشاريع على مجمعات سكنية رئيسية، تشمل «جميرا فيليج سيركل»، و«أرجان»، و«مدينة دبي الرياضية»، و«مدينة دبي للاستوديوهات».

ومن خلال محفظة مشاريع قيد التطوير تتجاوز قيمتها 12.5 مليار درهم تواصل «سمانا للتطوير العقاري» اغتنام الفرص المتاحة في سوق العقارات السكنية بدبي، وتوفر هذه التسهيلات التمويلية للشركة مرونة إضافية لدعم هذا التوسع.