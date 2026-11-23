الخطوة تسهّل وصول المستثمرين إلى خدمات دبي وأسواقها العالمية

دبي تطوّر خدمات حكومية تواكب توسّع الأعمال عبر الحدود



عبدالله بن دميثان:

خدمات جمارك دبي عبر «دبي هب» توسّع حضور الإمارة الاقتصادي عالمياً

عبدالله بوسناد:

نصل بخدماتنا إلى المستثمرين في أسواقهم ونعزز مكانة دبي التجارية

عبدالعزيز الشيخ:

التطور الرقمي والدعم البشري عنصران متكاملان في الارتقاء بتجربة المتعامل



توسّع دبي حضور منظومتها الاقتصادية والخدمات الحكومية خارج حدودها، عبر إتاحة خدمات جمارك دبي للشركات والمستثمرين الدوليين من خلال مركز «دبي هب» في العاصمة البريطانية لندن، بما يتيح لهم تقديم الطلبات الجمركية ومتابعتها من أسواقهم، ويسهّل تأسيس الأعمال وتوسيع الأنشطة التجارية في الإمارة، والاستفادة من بنيتها التحتية اللوجستية وشبكاتها التجارية العالمية.

وتعكس الخطوة توجه دبي نحو تطوير نموذج للخدمات الحكومية العابرة للحدود، يقرّب الجهات الحكومية من المستثمرين في الأسواق الدولية، ويعزز جاذبية الإمارة مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية، ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وتعزيز تنافسيتها عالمياً.

وجاء إطلاق الخدمات بموجب اتفاقية تعاون وقعتها جمارك دبي مع «البرج القابضة»، المشغّلة لمركز «دبي هب»، في مقر المركز بلندن، لتوفير قنوات مباشرة لاستقبال طلبات الخدمات الجمركية المشمولة بالاتفاقية ومتابعتها، بالتنسيق مع الفرق المختصة في دبي ووفق الأنظمة والإجراءات المعتمدة لدى الدائرة.

امتداد المنظومة عالمياً

وأكد معالي عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن إطلاق خدمات جمارك دبي عبر مركز «دبي هب» يجسد توجه الإمارة نحو توسيع امتداد منظومتها الاقتصادية عالمياً، من خلال نموذج متقدم للخدمات الحكومية العابرة للحدود، يضع المستثمر والشركات العالمية في صميم أولوياته، ويمكّنها من اتخاذ دبي منصة لانطلاق أعمالها نحو الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأضاف أن المشروع يعكس رؤية دبي لبناء منظومة اقتصادية أكثر ترابطاً ومرونة وتنافسية، تستبق احتياجات مجتمع الأعمال وتتجاوز الحدود الجغرافية في تقديم الخدمات، وتوظف الشراكات الدولية والتقنيات المتقدمة لتوفير بيئة أعمال تتسم بالكفاءة والموثوقية، مشيراً إلى أن المركز يمثل امتداداً عملياً لمنظومة دبي الاقتصادية إلى أحد أبرز المراكز المالية والتجارية العالمية.

نموذج عالمي

من جانبه، قال الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، إن توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الجمركية يمثل امتداداً لرؤية دبي في تطوير نموذج عالمي للخدمات الحكومية وتعزيز دورها في تمكين التجارة واستقطاب الاستثمار، عبر خدمات مرنة ترتبط باحتياجات الشركات وتدعم نمو أعمالها.

وأوضح أن تقديم الخدمات عبر «دبي هب» يتيح للمستثمرين التواصل مع جمارك دبي والاستفادة من خدماتها خارج الدولة، ويوفر مزيداً من الوضوح والمرونة في تأسيس الأعمال وتوسيع الأنشطة، إلى جانب تبسيط الإجراءات واختصار الوقت والجهد، بما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد وانسيابية حركة البضائع.

دعم مباشر

بدوره، أكد عبدالعزيز الشيخ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبرج القابضة، أن الشراكة مع جمارك دبي تعزز منظومة الخدمات التي يقدمها المركز، مستندة إلى خبرة الشركة في تقديم الخدمات الحكومية منذ عام 2004. وأشار إلى أن فلسفة «دبي هب» تقوم على الجمع بين الخدمات الرقمية المتقدمة والدعم الاستشاري المباشر، بما يوفر للمستثمر جهة موثوقة تساعده على فهم المتطلبات ومتابعة الإجراءات.

ويتيح المركز للشركات الراغبة في تأسيس أعمالها أو توسيع استثماراتها في دبي تجهيز متطلباتها ومتابعة الإجراءات قبل الوصول إلى الدولة، من خلال منظومة تجمع الدعم الحكومي والخدمات الاقتصادية والاستشارات، بما يعزز سهولة ممارسة الأعمال ويمنح المستثمرين تجربة أكثر وضوحاً ومرونة.

وتكتسب الخطوة أهمية في ظل تنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات والمملكة المتحدة، إذ يوفر المركز نقطة اتصال مباشرة تربط الشركات البريطانية والدولية بمنظومة دبي التجارية، وتدعم انتقالها من مرحلة استكشاف الفرص إلى بدء النشاط في قطاعات التجارة والاستيراد والتصدير والخدمات اللوجستية.

ويعد «دبي هب» في لندن أول مركز من نوعه خارج الإمارات يجمع خدمات حكومة دبي والقطاع الخاص تحت سقف واحد، وتشرف غرف دبي على إدارة المركز وتنسيق الجهات المشاركة، فيما تتولى البرج القابضة تشغيله. ويعزز انضمام جمارك دبي تكامل الخدمات المتاحة عبر المركز، ويوسع نطاق الدعم المقدم للشركات والمستثمرين، بما يعزز امتداد دبي إلى الأسواق الدولية، ويرسخ مكانتها وجهة عالمية للأعمال والاستثمار.