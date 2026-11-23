في خطوة تعكس التحول المتسارع نحو حلول الطاقة الذكية والمستدامة في قطاع الإنشاءات، يستعرض المسعود، قسم الطاقة، التابع لمجموعة شركات المسعود، جهاز Instagrid ONE خلال مشاركته في معرض «الخمسة الكبار العالمي 2026»، المقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 23 إلى 26 نوفمبر. ويقدم القسم من خلال هذه المشاركة أحدث ابتكارات الطاقة المتنقلة القائمة على البطاريات، والتي توفر بديلاً عملياً وفعالاً للمولدات التقليدية، بما يواكب متطلبات مواقع البناء الحديثة ويعزز كفاءة التشغيل والاستدامة في المشاريع الإنشائية بدولة الإمارات.

وقال راسو بارتينسشلاجير، المدير العام للمسعود، قسم الطاقة: يشهد قطاع البناء اهتماماً متزايداً بالحلول التي تسهم في رفع كفاءة العمل وتحسين ظروف التشغيل وتعزيز ممارسات الاستدامة. ويأتي Instagrid ONE استجابة لهذه المتطلبات، من خلال توفير مصدر كهرباء موثوق ومتنقل يجمع بين الأداء العالي وسهولة النقل، مع تجنب ضجيج المولدات التقليدية وانبعاثات عادمها والتحديات اللوجستية المرتبطة باستخدامها.

ويمثل معرض الخمسة الكبار العالمي فرصة مهمة للتواصل مع المقاولين والمتخصصين ومختلف الجهات المعنية بقطاع البناء، واستعراض الدور الذي يمكن أن تؤديه حلول الطاقة العاملة بالبطاريات في تطوير أساليب توفير الكهرباء واستخدامها في مواقع البناء الحديثة.