استضافت شركة "نتورك إنترناشيونال" ("نتورك")، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، اليوم "مؤتمر نتورك إنترناشيونال للتحول الرقمي والمدفوعات" الذي أقيم في فندق ريكسوس بريميوم جزيرة السعديات بأبوظبي.

وانعقد المؤتمر بالتزامن مع شهر الابتكار في دولة الإمارات، حيث جمع أكثر من 150 من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، إلى جانب قيادات من قطاعي الخدمات المالية والتكنولوجيا، بهدف مشاركة الرؤى والخبرات في مجال التكنولوجيا المالية، وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، دعماً لطموحات دولة الإمارات في مجال التحول الرقمي.

واستُهل برنامج المؤتمر بكلمة افتتاحية ألقاها الرئيس التنفيذي لمجموعة "نتورك إنترناشيونال"، تلتها كلمة رئيسية لسعادة الدكتورة راضية الهاشمي، المدير التنفيذي لمركز المسرعات الحكومية بمكتب رئاسة الوزراء في حكومة دولة الإمارات، تطرّقت خلالها إلى طموحات دولة الإمارات في تسريع وتيرة الابتكار الحكومي ودفع خطط التحول الرقمي، مسلطةً الضوء على أهمية التعاون في تطوير خدمات حكومية أكثر ذكاءً وكفاءةً، بما يدعم رؤية الدولة طويلة المدى.

وفي هذا السياق، قال مراد تشاغري سوزر، الرئيس التنفيذي لمجموعة "نتورك إنترناشيونال": "أرست دولة الإمارات نموذجاً رائداً في تحقيق الطموحات الحكومية من خلال الاستفادة من البنية التحتية المالية المتطورة والابتكار في القطاع الخاص. وقد نظمنا هذا المؤتمر بهدف تعزيز الشراكات التي ستسهم في دفع المرحلة المقبلة من مسيرة التحول الرقمي والمالي في الدولة".

وأضاف: "منذ انطلاقتها في دولة الإمارات، واكبت "نتورك" تطلعات الدولة وطموحاتها. واليوم، نواصل البناء على هذه الأسس من خلال الاستثمار في تطوير بنية تحتية آمنة للمدفوعات، وتحسين قدرات مكافحة الاحتيال، وتبني التقنيات الناشئة، إلى جانب تعزيز التعاون مع شركائنا من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يسهم في رسم ملامح مستقبل الخدمات المالية في دولة الإمارات".

وتناولت المناقشات مستقبل الخدمات الحكومية الرقمية والمدفوعات، بما في ذلك تعزيز ترابط الخدمات العامة، والتوسع في المعاملات غير النقدية، واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات، والتقنيات المالية الناشئة. كما شكلت قضايا الأمن السيبراني، ومكافحة الاحتيال باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتوفير بنية تحتية مالية موثوقة، محوراً رئيسياً للحوار، لا سيما مع التوسع في اعتماد المدفوعات الرقمية والأشكال الجديدة من الأموال الرقمية.

وشملت الجهات الحكومية المشاركة في المؤتمر مركز المسرعات الحكومية، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية، ودائرة المالية - حكومة دبي، ودائرة المالية المركزية بالشارقة. كما شارك من القطاع الخاص كل من نقودي، و"باي رو" (PayRow)، و"إيه تي بي" (ATB).