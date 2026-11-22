تستعد شركة «ليكسر» (Lexar)، المتخصصة في حلول الذاكرة والتخزين، لعرض أحدث تقنياتها الموجهة لعصر الذكاء الاصطناعي خلال مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2026، في خطوة تعكس تنامي أهمية البنية التحتية للتخزين الرقمي مع انتقال تطبيقات الذكاء الاصطناعي من مراكز البيانات السحابية إلى الأجهزة الشخصية والهواتف الذكية والحواسيب المحمولة.

وخلال المعرض الذي يقام بين 8 و11 ديسمبر في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، ستستعرض الشركة جيلاً جديداً من تقنيات الذاكرة والتخزين المصممة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمستهلكين وصنّاع المحتوى ومستخدمي تطبيقات الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه الاقتصاد الرقمي توسعاً متسارعاً مدفوعاً بالاعتماد المتزايد على أدوات الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى، وتحرير الصور والفيديوهات، وإدارة البيانات الشخصية والمهنية. ومع ازدياد حجم البيانات التي تتم معالجتها محلياً على الأجهزة، أصبحت قدرات التخزين وسرعة الوصول إلى البيانات عاملاً أساسياً في تحسين كفاءة التطبيقات وتجربة المستخدم.

وتتضمن أحدث حلول «ليكسر» تقنيات تخزين قادرة على توفير سرعات نقل بيانات تصل إلى 11 ألف ميجابايت في الثانية، بما يدعم التطبيقات كثيفة البيانات ويعزز أداء أنظمة الذكاء الاصطناعي. كما تعتمد الحلول الجديدة على معالجات تخزين مطورة بتقنية تصنيع 5 نانومتر، ما يتيح تحقيق مستويات أعلى من الأداء وكفاءة استهلاك الطاقة ضمن أجهزة أصغر حجماً.

وقال فيصل عبيدة، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند في «ليكسر»: «نحن في «ليكسر» نؤمن بأن الذاكرة وحلول التخزين تمثل أكثر بكثير من مجرد تكنولوجيا؛ فعملاؤنا يأتمنوننا على ما هو أغلى وأهم بالنسبة لهم، إذ يتبنى المستهلكون في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا ثقافة رقمية متطورة، تتلاقى فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي مع الإبداع وصناعة المحتوى وذكريات الحياة اليومية، فكل صورة وكل مشروع إبداعي وكل ملف مهم يمثل قيمة ما لدى عملائنا، فإنهم يطلبون منا حمايتها من منبع ثقتهم فينا. ونظراً لأن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءاً من الأجهزة التي يستخدمها الأشخاص كل يوم، فإن التخزين يؤدي دوراً متزايد الأهمية في مدى جودة أداء تلك الأجهزة. وخلال معرض جيتكس، سنوضح كيف يمكن لوحدة تخزين الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا أن تساعد الأجهزة في الوصول إلى كميات ضخمة من البيانات بشكل أسرع وتقديم تجارب ذكاء اصطناعي أكثر سلاسة مع الحفاظ على الموثوقية التي داومت «ليكسر» على الدفاع عنها على مدار الثلاثين عاماً الماضية.

وعلى صعيد التوسع التجاري، تواصل «ليكسر» تعزيز حضورها الإقليمي من خلال شبكة تضم أكثر من 5000 متجر تجزئة في الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب توسيع قاعدة شركائها من الموزعين وتجار التجزئة. كما تدعم الشركة هذه الاستراتيجية عبر برنامج «أكاديمية خبراء ليكسر»، الذي يهدف إلى رفع كفاءة العاملين في قنوات التوزيع وتعزيز معرفتهم بالتقنيات الناشئة واتجاهات السوق.

وتؤكد الشركة أن الاستثمار في تطوير حلول التخزين الذكية وتمكين الشركاء التجاريين يأتي استجابة للنمو المتسارع لاقتصاد البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي باتت تمثل أحد المحركات الرئيسية للتحول الرقمي والنمو الاقتصادي في المنطقة.