قرر رائد الأعمال الأسترالي سايمون روادي، مؤسس شركة «سلايليتيكا» للملابس الرياضية، الانتقال مع عائلته إلى دبي في فبراير المقبل، بحثاً عن بيئة أعمال أكثر ملاءمة للتوسع الدولي، بعد سنوات من مواجهة الأعباء الضريبية والتنظيمية في أستراليا.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، يرى روادي، الذي بدأ حياته المهنية بائعاً للمكانس الكهربائية، أن تحقيق النجاح في أستراليا أصبح بالغ الصعوبة نتيجة تعقيدات الضرائب والامتثال التنظيمي.

ومنذ تأسيس شركته عام 2015، ساهمت في إطلاق أكثر من ألف علامة تجارية، وحققت لعملائها إيرادات تجاوزت 120 مليون دولار، فيما حصل مع زوجته «ييتا» على لقب «رواد الأعمال الشباب» في ملبورن عام 2019.

وكشف روادي أن أرباح شركته تتآكل بفعل الضرائب والاستقطاعات الإلزامية، مستشهداً بفاتورة ضريبية بلغت 250 ألف دولار. وتقدر جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين في أستراليا تكلفة الامتثال الضريبي بنحو 60 مليار دولار سنوياً، تتحمل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من نصفها.

ويأتي انتقال روادي بعد إعلان الملياردير الأسترالي أدريان بورتيلي انتقاله إلى دبي، منتقداً السياسات الضريبية الأسترالية. وأكد روادي أن انتقاله لا يعني التخلي عن وطنه، إذ سيحتفظ بمقر شركته وفريق عمله الأساسي في ملبورن، بينما يتولى من دبي قيادة خطط التوسع الدولي وتعزيز حضور الشركة في الأسواق العالمية، مستفيداً من البيئة الاستثمارية الداعمة للأعمال والطموحات التجارية الكبرى.