أصدرت شركة «فيديك للاستشارات» (VIDEC Consultants)، المتخصصة في أبحاث السفر والاستشارات المتعلقة بعمليات الاندماج والاستحواذ، ومقرها الهند، أحدث دراساتها بعنوان «دراسة حجم سوق السفر في الإمارات والمقارنة المعيارية لأداء وكالات السفر الإلكترونية، 2019–2030». وتأتي الدراسة ضمن سلسلة الأبحاث السنوية الرئيسة التي تصدرها الشركة لرصد أسواق السفر في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر، وإجراء مقارناتٍ معيارية لأداء وكالات السفر الإلكترونية.

وتعتمد الدراسة المستقلة على منهجيةٍ تقيس الطلب على خدمات الطيران والفنادق في الإمارات، من خلال الحجوزات التي تتم عبر نقاط البيع المحلية، مع استبعاد الحجوزات التي تتم من خارج الإمارات للرحلات القادمة إلى الدولة أو العابرة عبر مطاراتها، ما يوفر تقديراً أكثر دقةً لحجم سوق السفر الذي تستطيع الشركات استهدافه داخل الإمارات.

وفقاً لتقديرات «فيديك»، تبلغ القيمة الإجمالية لسوق السفر الجوي في الإمارات نحو 4 مليارات دولار خلال عام 2026، مقارنةً بنحو 4.7 مليارات دولار في عام 2025. ويأتي هذا التراجع نتيجة الاضطرابات الإقليمية التي أثرت في الطاقة التشغيلية للرحلات الجوية والطلب على السفر، فيما ساعد ارتفاع أسعار تذاكر الطيران على الحد من انخفاض إجمالي قيمة الحجوزات. وتتوقع الدراسة أن ترتفع قيمة السوق إلى 6.5 مليارات دولار بحلول عام 2030، شريطة استمرار استقرار الأوضاع في المنطقة.

وفي سوق حجوزات الطيران الإلكترونية، تشير التقديرات إلى وصول إجمالي قيمة الحجوزات إلى 1.9 مليار دولار خلال عام 2026، بانخفاضٍ طفيفٍ عن ملياري دولار في عام 2025. ورغم ذلك، يُتوقع ارتفاع حصة الحجوزات الإلكترونية من 42 % في عام 2025، إلى 46 % في عام 2026، ما يعكس استمرار توجه المسافرين نحو استخدام القنوات الرقمية. ومن المنتظر أن تصل قيمة حجوزات الطيران الإلكترونية إلى 3.4 مليارات دولار بحلول عام 2030، مع تجاوز حصتها 52 % من السوق، وهو ما يمثل نقطة تحولٍ رئيسة، تتفوق عندها الحجوزات الإلكترونية على الحجوزات التي تتم عبر القنوات التقليدية.

وفي ما يتعلق بحجوزات الطيران عبر وكالات السفر الإلكترونية، فتُقدر قيمتها بنحو 745 مليون دولار في عام 2026، مقابل 870 مليون دولار في عام 2025. ويعود هذا الانخفاض إلى تراجع الطاقة التشغيلية لشركات الطيران، إلى جانب تحول بعض المسافرين مؤقتاً نحو الحجز المباشر مع مقدمي الخدمات، ما أدى إلى انخفاض الطلب على خدمات وكالات السفر الإلكترونية.

حافظت «ميك ماي تريب» على صدارتها في سوق حجوزات الطيران عبر وكالات السفر الإلكترونية في الإمارات، مع توقعاتٍ بوصول إجمالي قيمة حجوزاتها إلى 320 مليون دولار خلال عام 2026، وارتفاع حصتها السوقية إلى 43 %، مقارنةً بنسبة 40 % في عام 2025. ويعكس هذا النمو تفوق أداء الشركة على أداء سوق حجوزات الطيران عبر وكالات السفر الإلكترونية بشكلٍ عام، إذ تمكنت من زيادة موقعها، رغم تراجع نشاط القطاع، مستفيدةً من قوة ارتباط الجالية الهندية الكبيرة المقيمة في الإمارات بعلامتها التجارية.

وفي سياق المنافسة بين الشركات العاملة في القطاع، عززت «تريب دوت كوم» (Trip.com)، إحدى كبرى شركات السفر الإلكترونية الصينية، حضورها في السوق الإماراتية، بعدما ارتفع إجمالي قيمة حجوزات الطيران لديها من 150 مليون دولار في عام 2025، إلى ما يُقدّر بنحو 165 مليون دولار في عام 2026. وتأتي منصة «بوك أون ويجو» (Book on Wego) في المرتبة التالية، فيما تُعدّ شركة «المسافر» (Almosafer)، الرائدة إقليمياً في مجال وكالات السفر الإلكترونية للطيران ومقرها المملكة العربية السعودية، من بين أبرز الشركات العاملة في السوق الإماراتية، التي تهيمن عليها العلامات التجارية العالمية.

وعلى صعيد قطاع الفنادق، تتوقع «فيديك» أن تبلغ القيمة الإجمالية للسوق في الإمارات نحو 2.8 مليار دولار خلال عام 2026، مقارنةً بنحو 3.2 مليارات دولار في العام السابق، وذلك وفقاً للمنهجية التي تعتمد على قياس الحجوزات من خلال نقاط البيع المحلية.

ورغم تراجع القيمة الإجمالية للسوق بشكلٍ عام، يُتوقع أن تُظهر سوق حجوزات الفنادق الإلكترونية قدرةً على الصمود، مع استقرار قيمتها عند نحو 1.5 مليار دولار، لتشكل الحجوزات الإلكترونية 54 % من إجمالي السوق، وهي أعلى نسبة بين دول مجلس التعاون الخليجي. ويعود هذا الاستقرار إلى أداء وكالات السفر الإلكترونية، التي ارتفع إجمالي قيمة حجوزاتها الفندقية من 1.1 مليار دولار في عام 2025، إلى 1.2 مليار دولار في عام 2026، لتشكل بذلك 80 % من إجمالي قيمة حجوزات الفنادق الإلكترونية.

وجاء هذا الأداء في ظل تحدياتٍ كبيرةٍ واجهها قطاع الفنادق، نتيجة أزمة غرب آسيا، التي أثرت بشدة في الطلب من جانب الزوار الوافدين، ما أدى إلى انخفاضٍ حادٍ في متوسط الأسعار اليومية للغرف الفندقية ومؤشرات الإشغال. ولمواجهة هذه الظروف، كثفت وكالات السفر الإلكترونية الكبرى، ومنها «ميك ماي تريب» و«تريب دوت كوم»، جهودها في قطاع الفنادق، مستفيدةً من العدد الكبير من الفنادق وأماكن الإقامة المتاحة للحجز عبر منصاتها، وسهولة المقارنة بينها، والخصومات وبرامج الولاء التي تقدمها للعملاء. وقد ساعدت هذه المزايا في دعم الطلب على الحجوزات الفندقية، في وقتٍ أصبحت فيه الفنادق تعتمد بصورةٍ متزايدة على وكالات السفر الإلكترونية، للتخفيف من آثار ضعف السوق.

وفي هذا القطاع، تواصل «بوكينج دوت كوم» (Booking.com) وعلامتها التجارية الشقيقة «أجودا» (Agoda)، هيمنتهما على سوق توزيع حجوزات الفنادق عبر وكالات السفر الإلكترونية في الإمارات، بحصةٍ سوقيةٍ مشتركة تقترب من 70 %.

وفي المقابل، سجلت «ميك ماي تريب» نمواً ملحوظاً في حجوزاتها الفندقية داخل الإمارات، بعدما ارتفع إجمالي قيمة هذه الحجوزات إلى أكثر من ضعف ما كانت عليه في العام السابق، ليصل إلى 61 مليون دولار خلال عام 2026، ما أسهم في تعزيز أعمال الشركة في هذا القطاع، رغم ضعف الطلب على حجوزات الطيران.

وقال فيريندرا جاين الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «فيديك»: «خلال فترات عدم اليقين، قد يفضل المسافرون الحجز مباشرةً مع شركات الطيران، للشعور بقدرٍ أكبر من الاطمئنان. ومع ذلك، تظل وكالات السفر الإلكترونية عنصراً أساسياً في تعافي سوقَي الطيران والفنادق على المدى الطويل. وقد أثبتت الإمارات قدرتها على التعافي في العديد من الأزمات السابقة، كما أن طبيعتها السكانية، التي يشكل المقيمون القادمون من مختلف دول العالم غالبية سكانها، تجعلها في وضعٍ مناسبٍ للتعافي سريعاً مع عودة حركة الطيران. وتعكس الصدارة المستمرة لشركة «ميك ماي تريب» منذ جائحة كورونا، امتلاكها خدماتٍ مصممة بالكامل لتناسب السوق المحلية، إلى جانب تفوقها التقني، وقوة تفاعلها مع العملاء، وولائهم لها، واتساع نطاق الخدمات والخيارات المتاحة للحجز عبر منصتها».

وتتوقع «فيديك» أن تتزايد وتيرة تعافي سوق السفر في الإمارات خلال الفترة الممتدة حتى أوائل عام 2027، مع استعادة شركات الطيران طاقتها الاستيعابية، شريطة استقرار الأوضاع الإقليمية. وتشير تقديرات الشركة إلى أن إجمالي قيمة حجوزات الطيران عبر وكالات السفر الإلكترونية في الإمارات سيصل إلى 1.3 مليار دولار بحلول عام 2030، فيما يُتوقع أن تبلغ قيمة حجوزات الفنادق عبر هذه الوكالات ملياري دولار خلال العام نفسه.