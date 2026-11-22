وقّع بنك الإمارات دبي الوطني، وشركة «ستوك غرو»، المتخصصة في الأبحاث والاستشارات الاستثمارية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، مذكرة تفاهم لبحث فرص التعاون في تقديم خدمات وحلول استثمارية رقمية للعملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة والهند. وجاء توقيع المذكرة خلال قمة دبي للتكنولوجيا المالية، ليمنح «ستوك غرو» فرصةً لتقييم قدراتها في الأبحاث والذكاء الاصطناعي خارج السوق الهندية، بالتعاون مع إحدى المجموعات المصرفية الرائدة في المنطقة.

وتركز مذكرة التفاهم على دراسة سبل الاستفادة من خبرات بنك الإمارات دبي الوطني في الخدمات المصرفية وإدارة الثروات، إلى جانب إمكانات «ستوك غرو» في الأبحاث الاستثمارية والاستشارات والتحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تنمية الاستثمار الرقمي في الإمارات والهند.

ووقّع المذكرة كلٌّ من نيراج ماكين، رئيس الاستراتيجية والتحليلات ورأس المال الاستثماري لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وأجاي لاخوتيا، المؤسس والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «ستوك غرو»، بحضور هيتيش أساربوتا، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، ومحمد البستكي، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني.

وقال أجاي لاخوتيا، المؤسس والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «ستوك غرو»: «تشهد دولة الإمارات تحولاً هيكلياً يتمثل في ارتفاع مستويات الدخل، وقوة الإنفاق الاستهلاكي، والإقبال المتزايد على الخدمات الرقمية، وهي عوامل تسهم في تعزيز أسواق رأس المال وتشجّع المستثمرين المحليين على المشاركة بشكلٍ أكبر. وفي ظل هذه التطورات، يحتاج المستثمرون إلى أبحاثٍ موثوقة واستشاراتٍ تستند إلى خبرات المتخصصين، ومن خلال تعاوننا مع بنك الإمارات دبي الوطني، يمكننا تقديم الأدوات الاستثمارية التي تحظى بتقدير أكثر من 37 مليون مستثمرٍ هندي إلى السوق الإماراتية، ومساعدة المستثمرين على تجاوز حالة الحيرة والوصول إلى قناعةٍ وثقة أكبر عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية».

ومن جانبه، قال نيراج ماكين، رئيس الاستراتيجية والتحليلات ورأس المال الاستثماري لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يمثل تمكين المستثمرين الجدد في الإمارات والهند فرصةً اقتصاديةً مهمةً وأولويةً استراتيجيةً لبنك الإمارات دبي الوطني. وتتميز منصة (ستوك غرو) بسهولة استخدامها واعتمادها على التفاعل بين أفراد مجتمع المستخدمين، مما يساعد على تقليل العوائق التي تواجه الأفراد عند دخول أسواق رأس المال، ويُحدث تحولاً في طريقة مشاركتهم فيها. وتعكس شراكتنا مع (ستوك غرو) التزامنا بالاستثمار في منصاتٍ تتطلع إلى المستقبل، وتجمع بين قدرات التحليل المتقدمة، والتصميم الذي يراعي احتياجات المستخدمين، والتمكين المالي، بما يسهم في رسم مستقبل الاستثمار في منطقتنا».