تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً للرعاية الصحية المتقدمة، مستفيدة من استثمارات متسارعة في البنية التحتية الطبية، وتبني أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية، إلى جانب قدرتها على استقطاب الكفاءات والخبرات الطبية العالمية.

وفي ظل النمو المتواصل لسوق الرعاية الصحية وتنامي الطلب على الخدمات العلاجية المتخصصة أصبحت الدولة منصة رئيسية للابتكار الطبي والسياحة العلاجية، واستضافة المؤتمرات العلمية النوعية، التي تسهم في نقل المعرفة، وتعزيز تنافسية القطاع، وفي هذا السياق يبرز مؤتمر فقيه هيلث الدولي السنوي نموذجاً للدور، الذي تؤديه الإمارات في قيادة الحوار الطبي العالمي، ودعم مستقبل الجراحة الذكية والتقنيات الصحية المتقدمة.

وفي هذا الإطار رسخت فقيه هيلث حضورها في المشهد الطبي الدولي، من خلال النجاح الذي حققته النسخة الخامسة من مؤتمرها الدولي السنوي، الذي عُقد يومي 20 و21 نوفمبر 2026 في فندق جي دبليو ماريوت ماركيز بدبي، وسط مشاركة واسعة، بلغت 841 من الأطباء والجراحين والخبراء والمتخصصين في القطاع الصحي، في حدث علمي، جمع نخبة من الكفاءات الطبية الدولية لمناقشة التحولات التي يشهدها عالم الجراحة الحديثة.

وجاء المؤتمر، الذي عُقد تحت شعار «الابتكار والتميز والدقة في الجراحة»، ليؤكد أهمية بناء جسور التواصل بين المؤسسات الصحية والخبرات الطبية العالمية، وإتاحة المجال لتبادل المعرفة والتجارب حول التقنيات المتقدمة، التي تعيد تشكيل مستقبل الرعاية الجراحية.

وشكل الحضور الواسع للمؤتمر، الذي استقطب 841 مشاركاً، مؤشراً على الاهتمام المتزايد بالتطورات الجراحية الحديثة، وأهمية المؤتمرات العلمية المتخصصة في دعم تبادل الخبرات، وتعزيز التعاون الطبي الدولي.

وشهدت فعاليات المؤتمر نقاشات علمية، تناولت الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي والأنظمة الروبوتية في تطوير الممارسات الجراحية، وما تتيحه هذه التقنيات من إمكانات جديدة لرفع مستوى الدقة والكفاءة، وتحسين التخطيط للتدخلات الطبية، وتعزيز سلامة المرضى والنتائج العلاجية، كما سلطت المناقشات الضوء على التحول الذي يشهده القطاع الصحي عالمياً، مع التوسع في استخدام الجراحة طفيفة التوغل والتقنيات الذكية، التي باتت توفر خيارات أكثر تقدماً للتعامل مع الحالات المعقدة، وتسهم في تقليل المضاعفات، وتحسين تجربة المرضى خلال مراحل العلاج والتعافي.

وفي هذا السياق أكد الدكتور مهيمن عبد الغني، الرئيس التنفيذي للمجموعة وعضو مجلس إدارة فقيه هيلث في دولة الإمارات، والرئيس التنفيذي لمستشفى فقيه الجامعي، أن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي والجراحة الروبوتية يمثل مرحلة جديدة في مسيرة الطب الحديث، مشيراً إلى أن القيمة الحقيقية لهذه الابتكارات تكمن في قدرتها على إحداث تأثير إيجابي ملموس في جودة الخدمات الصحية، ونتائج العلاج.

وأوضح أن التقنيات الذكية لم تعد مجرد تصورات مستقبلية، بل أصبحت جزءاً من التحولات الفعلية في أساليب التشخيص والتخطيط الجراحي، والتعامل مع الحالات الطبية الدقيقة، مؤكداً أن التحدي الأساسي أمام المؤسسات الصحية يتمثل في دمج هذه الحلول بصورة مدروسة ومسؤولة ضمن الممارسات السريرية، مع الحفاظ على الدور المحوري للخبرة الطبية البشرية، وأعلى معايير سلامة المرضى.

وأشار الدكتور مهيمن عبد الغني إلى أن استضافة دبي لهذا التجمع العلمي الدولي تعكس التطور المستمر، الذي يشهده قطاع الرعاية الصحية في الإمارة، وقدرتها على استقطاب الخبرات الطبية المتخصصة، وتوفير بيئة داعمة للابتكار وتبادل المعرفة.

وأضاف أن فقيه هيلث تسعى من خلال مؤتمرها السنوي إلى تعزيز الشراكات العلمية، وتوسيع فرص التعاون بين المتخصصين من مختلف أنحاء العالم، بما يدعم تطوير الكفاءات الطبية، والاستفادة من أحدث التقنيات في تقديم رعاية صحية أكثر دقة وكفاءة وتخصيصاً لاحتياجات المرضى.

وأكد أن مستقبل الجراحة يرتكز على تحقيق التكامل بين القدرات البشرية والتطور التكنولوجي، بحيث تسهم الأنظمة الذكية في دعم القرارات الطبية، وتعزيز كفاءة الإجراءات الجراحية، مع بقاء سلامة المريض وجودة الرعاية في مقدمة الأولويات.

وتناولت الجلسات العلمية للمؤتمر مجموعة من التطبيقات الحديثة للذكاء الاصطناعي في القطاع الجراحي، شملت تحليل الصور الطبية، وتحسين دقة التخطيط للعمليات، ودعم اتخاذ القرارات السريرية، إلى جانب الاستفادة من البيانات الصحية في تطوير أساليب علاجية، تتناسب مع الاحتياجات الفردية للمرضى.

كما استعرض المشاركون أحدث المستجدات في الجراحة بمساعدة الروبوتات، ودورها في تعزيز قدرة الجراحين على تنفيذ الإجراءات المعقدة بدرجة أعلى من التحكم والدقة، فضلاً عن التقدم في التقنيات طفيفة التوغل، التي تسهم في تحسين النتائج العلاجية، وتسريع التعافي.

وعكست المناقشات العلمية أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية من خلال الاستثمار المستمر في التعليم والتدريب الطبي، وتطوير المهارات المهنية، وتبادل التجارب الناجحة بين المؤسسات الصحية، بما يضمن توظيف الابتكار بصورة آمنة ومستدامة.

واختتم المؤتمر أعماله بعد يومين من التبادل العلمي والحوار المهني، مؤكداً نجاح فقيه هيلث في توفير منصة دولية، تجمع الخبرات الطبية، وتدعم مسيرة الابتكار في الجراحة، فيما تعزز المشاركة الواسعة مكانة دبي وجهة رائدة لاستضافة الفعاليات الطبية المتخصصة، ومركزاً عالمياً لتطوير الرعاية الصحية المتقدمة.