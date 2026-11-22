تواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها واحدة من أبرز أسواق الإلكترونيات الاستهلاكية في المنطقة، مدفوعة بارتفاع مستويات الدخل والتبنّي السريع للتقنيات الحديثة. وتشير تقديرات حديثة إلى أن سوق سماعات الأذن والأجهزة الصوتية اللاسلكية في الإمارات بلغت قيمتها نحو 350 مليون دولار (1.3 مليار درهم) خلال عام 2025، مع توقعات بنمو سنوي يتجاوز 9 % حتى عام 2032، مدعوماً بتوسع استخدام السماعات الذكية واللاسلكية بين المستهلكين. كما قُدرت قيمة سوق السماعات اللاسلكية وحدها بنحو 360 مليون دولار في 2025، مع هيمنة سماعات الأذن اللاسلكية بالكامل (TWS) على نحو 70 % من السوق.

وفي هذا الإطار أعلنت شركة «شوكز» (Shokz)، المتخصصة في تقنيات الصوت مفتوحة الأذن، إطلاق سماعاتها الجديدة «أوبن دوتس 2» (OpenDots 2) في الإمارات، في خطوة تعكس تنامي الفرص في سوق الأجهزة الصوتية الشخصية، واتجاه الشركات نحو تطوير منتجات تجمع بين الابتكار والراحة والوظائف العملية.

ويأتي إطلاق المنتج بالتزامن مع النمو المتسارع لسوق سماعات الأذن المفتوحة عالمياً، التي تستحوذ على أكثر من 10 % من سوق أجهزة الصوت الشخصية، فيما تجاوزت شحناتها السنوية 30 مليون وحدة خلال 2025، وفق بيانات شركة «أومديا» المتخصصة في أبحاث الأسواق التكنولوجية. وتتصدر «شوكز» العلامات التجارية عالمياً في هذه الفئة، مستفيدة من تزايد الطلب على تقنيات تتيح الاستماع إلى المحتوى الصوتي مع الحفاظ على الوعي بالمحيط الخارجي.

ويعكس هذا النمو تحولاً في أنماط استخدام الأجهزة الصوتية، مع توسع استخدام السماعات المفتوحة من الرياضة والأنشطة البدنية إلى مختلف تفاصيل الحياة اليومية، بما يشمل العمل والتنقل والترفيه والتواصل، الأمر الذي يدفع الشركات إلى تطوير منتجات تستهدف شرائح أوسع من المستهلكين.

وتستهدف «أوبن دوتس 2» هذه الاحتياجات من خلال تصميم يعتمد على مشبك مرن يثبت حول الأذن دون إدخال السماعة في قناة الأذن، بما يوفر تجربة تجمع جودة الصوت ووضوح المكالمات والراحة خلال الاستخدام الممتد.

وتضم السماعات تقنية «شوكز باسفير 2.0»، التي تعتمد على مشغّلين صوتيين مخصصين لتحسين جودة الصوت وتعزيز الجهير، إلى جانب تقنية «دولبي أوديو» لتوفير نطاق صوتي أوسع وتفاصيل أكثر وضوحاً، وتقنية «دايركت بيتش» لتوجيه الصوت نحو أذن المستخدم والحد من تسربه إلى المحيط.

وعلى مستوى المكالمات، تعتمد السماعات نظاماً يضم ثلاثة ميكروفونات في كل سماعة، مدعوماً بخوارزميات الذكاء الاصطناعي للحد من الضوضاء وتحسين التقاط الصوت. كما يوفر تصميمها المرن، المصنوع من مزيج النيكل والتيتانيوم والسيليكون، توازناً بين الثبات والراحة والتكيف مع أشكال الأذن المختلفة.

وتتيح السماعات ما يصل إلى 10 ساعات من التشغيل بشحنة واحدة، ترتفع إلى 40 ساعة مع علبة الشحن، فيما يوفر الشحن السريع لمدة خمس دقائق ساعتين من الاستخدام. كما تدعم العلبة الشحن اللاسلكي وفق معيار «كيو آي»، وتتمتع السماعات بتصنيف IP57 لمقاومة الماء والغبار.

وتشمل المواصفات دعم «بلوتوث 6.1»، والاتصال بجهازين في الوقت نفسه، وإمكانية استخدام أي من السماعتين في أي من الأذنين، إلى جانب تخصيص إعدادات الصوت والتحكم بالإيماءات عبر التطبيق الخاص بالشركة.