تجاوزت صادرات كوريا الجنوبية تريليون دولار للمرة الأولى في تاريخها، مدفوعة بالطلب العالمي القوي على أشباه الموصلات، لتصبح رابع دولة في العالم تحقق هذا الإنجاز بعد الولايات المتحدة والصين وألمانيا.

وأعلنت وزارة التجارة والصناعة والموارد الكورية الجنوبية أن الصادرات التراكمية للبلاد تجاوزت تريليون دولار منذ بداية العام، بعد أن تخطت 700 مليار دولار خلال العام الماضي.

وأوضحت الوزارة، وفقاً لوكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية، أن أشباه الموصلات وأجهزة الكمبيوتر شكلت المحرك الرئيسي لنمو الصادرات، مشيرة إلى ارتفاع صادرات أشباه الموصلات بنحو ثلاثة أضعاف إلى 397.7 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر، مقارنة بـ135.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، لتستحوذ على 42.7% من إجمالي الصادرات.