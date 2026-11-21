دخلت الأسواق العالمية أسبوعاً من الاضطرابات الحادة، مع تصاعد موجة العزوف عن المخاطرة، وتسارع عمليات البيع في أسواق الأسهم، وسط تراجع الثقة في قطاع الذكاء الاصطناعي، وتزايد المخاوف بشأن التقييمات المرتفعة للشركات المرتبطة به، ما أعاد التقلبات بقوة إلى واجهة المشهد الاستثماري.

وامتدت الضغوط على أسهم التكنولوجيا إلى نطاق واسع من الأسواق والقطاعات، في وقت واجهت فيه الأصول الرئيسية ضغوطاً متباينة، بفعل إعادة تموضع المستثمرين، وتغير توقعاتهم بشأن مسار أسعار الفائدة والتضخم، فضلاً عن المخاوف المتعلقة بتوازنات العرض والطلب في أسواق السلع.

وعكست تحركات الأسواق خلال الأسبوع تحولاً واضحاً في شهية المستثمرين للمخاطرة، مع تزامن خسائر الأسهم مع تراجعات في أسعار الذهب والفضة والنفط، لتصبح الأسواق العالمية أمام اختبار جديد لقدرتها على استيعاب التحولات في التوقعات الاقتصادية والمالية.

وول ستريت

ففي «وول ستريت» أغلق مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز تعاملات، الجمعة، في مرحلة تصحيح، وتراجع مؤشر ناسداك عن مكاسب عام 2026 مع تسارع وتيرة تراجع الذكاء الاصطناعي. وسجل مؤشر داو جونز الصناعي خسارة أسبوعية بنسبة 8 %، ليغلق عند مستوى 48147.33 نقطة، مسجلاً أسوأ أداء أسبوعي له منذ مارس 2020، كما انخفض مؤشر ناسداك بنحو 10 %، إلى مستوى 22617.733 نقطة، مسجلاً أيضاً أكبر تراجع أسبوعي له منذ أكثر من ست سنوات، أما مؤشر ستاندرد آند بورز 500 فقد تراجع بنسبة 8.6 %، إلى 6910.39 نقاط، مسجلاً أسوأ أداء أسبوعي له منذ أبريل 2025 في أعقاب إعلان الرئيس دونالد ترامب عن فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق.

أوروبا

ومنيت أسواق الأسهم الأوروبية بخسائر أسبوعية ملحوظة، وسط موجة من إعادة تقييم المخاطر دفعت المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي، فيما لم ينجح إدراج شركة «أنثروبيك» في الولايات المتحدة في تهدئة المخاوف أو استعادة الزخم الإيجابي للقطاع، لتتسع دائرة الضغوط البيعية وتطول قطاعات تتجاوز أسهم التكنولوجيا التقليدية.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 5.80 % على مدار الأسبوع، مسجلاً بذلك أسوأ أداء أسبوعي له منذ أواخر مارس 2025، ليختتم تعاملات يوم الجمعة عند مستوى 625.65 نقطة.

وفي ألمانيا كان مؤشر داكس الأكثر تضرراً بين المؤشرات الأوروبية الرئيسية؛ إذ تكبد خسائر أسبوعية بنسبة 7.28 % ليهبط بنهاية جلسة الجمعة إلى 24803 نقاط، بينما تراجع مؤشر كاك الفرنسي 5.27 % خلال الأسبوع مستقراً عند مستوى 7928 نقطة،

وفي المملكة المتحدة أغلق مؤشر فوتسي تعاملات الأسبوع على هبوط بنحو 5.11 % ليصل عند الإغلاق إلى 10346 نقطة.

آسيا

وفي آسيا سجل مؤشر نيكاي الياباني تراجعاً أسبوعياً بنسبة 7.70 %، فاقداً نحو 4,705.70 نقاط، لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 56,436.65 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق عند 61,142.35 نقطة، في أداء يعكس تعرض الأسهم اليابانية لضغوط بيعية خلال الأسبوع.

قيّم المتداولون قبل نهاية الأسبوع أحدث بيانات التضخم، التي أظهرت تسارعاً للأسعار في أكتوبر، إذ ارتفع معدل التضخم الأساسي في اليابان خلال الشهر على أساس سنوي 2.2 %، وذلك بعد ارتفاع 2.1 % في سبتمبر.