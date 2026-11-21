شهدت أسواق العملات المشفرة أسبوعاً من الخسائر الجماعية، تزامناً مع موجة بيع واسعة اجتاحت الأصول عالية المخاطر حول العالم. وتصدرت بتكوين التراجعات بعدما كسرت حاجز الـ60 ألف دولار لأول مرة منذ نحو عامين، متراجعة بنحو 23 % منذ مطلع نوفمبر، فيما تكبدت العملات البديلة خسائر أكبر بقيادة إيثريوم.

جاء الهبوط مدفوعاً بإشارات متشددة من الاحتياطي الفيدرالي وتصاعد مخاوف التضخم وقوة الدولار، بالتوازي مع موجة بيع في أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي دفعت المستثمرين إلى التخلص من الأصول الأكثر سيولة لتغطية الخسائر، وسط خروج تدفقات ضخمة من صناديق المؤشرات المتداولة.

وتراجعت بتكوين، العملة المشفرة الأكبر من حيث القيمة السوقية، بأكثر من 14 % خلال الأسبوع، لتهبط من مستوى 68879 دولاراً في الأسبوع السابق إلى 58877 دولاراً في السعر الحالي، فاقدة بذلك 10002 دولار من قيمتها، ولتكسر حاجز الـ60 ألف دولار هبوطاً.

في السياق ذاته، سجّلت إيثريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة، انخفاضاً أسبوعياً حاداً بنحو 17 %، متراجعة من 1947 دولاراً إلى 1621 دولاراً، بخسارة قدرها 326 دولاراً للوحدة الواحدة. وامتدت موجة الهبوط لتشمل بقية العملات البديلة الرئيسية، إذ تصدّرت دوجكوين قائمة الخسائر من حيث النسبة المئوية بتراجع بلغ نحو 17 %، بعد أن انخفض سعرها من 0.0654 دولار إلى 0.0544 دولار.

كما هبطت عملة سولانا بأكثر من 14 % خلال الأسبوع لتتراجع من مستواها السابق البالغ 79.88 دولاراً إلى 68.57 دولاراً. وتراجعت إكس آر بي بنحو 11 % من 1.02 دولار إلى 0.91 دولار.

على صعيد العوامل الداخلية للسوق، فاقم نزيف السيولة المؤسسية من حدة الخسائر مع تسجيل صناديق بتكوين وإيثريوم المتداولة في البورصة تدفقات خارجة بمليارات الدولارات.