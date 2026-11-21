تكبدت أسعار الذهب والفضة خسائر أسبوعية حادة خلال الأسبوع المنتهي في 20 نوفمبر 2026، مع تصاعد الضغوط البيعية على المعادن النفيسة، مدفوعة بقوة الدولار الأمريكي وتزايد توقعات رفع أسعار الفائدة، إلى جانب موجة اضطرابات واسعة اجتاحت الأسواق المالية العالمية.

وتراجعت أسعار الذهب بنحو 8.9 % خلال الأسبوع، لتنهي تداولات الجمعة عند نحو 3538 دولاراً للأونصة، مسجلة أكبر خسارة أسبوعية منذ مارس الماضي، بعدما تعرض المعدن الأصفر لعمليات بيع مكثفة دفعته إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عام.

وكانت الفضة الأكثر تضرراً، إذ هبطت بنحو 15.4 % على مدار الأسبوع، لتستقر قرب 41.26 دولاراً للأونصة، متأثرة بتراجع شهية المستثمرين للمخاطرة والمخاوف بشأن الطلب الصناعي، بالتزامن مع الضغوط التي تعرضت لها أسواق الأسهم والسلع الأساسية.

وجاء هذا الأداء السلبي مع تزايد توقعات استمرار التشديد النقدي من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ما عزز جاذبية الدولار والأصول المدرة للعائد على حساب المعادن النفيسة التي لا توفر عوائد دورية.

كما أسهمت الخسائر الحادة في أسهم التكنولوجيا في دفع بعض المستثمرين إلى تصفية مراكزهم في الذهب لتوفير السيولة وتغطية خسائر استثمارات أخرى. وتترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية المقبلة وإشارات الفيدرالي بشأن مسار الفائدة، لتحديد اتجاه المعدنين خلال الأسبوع الجديد، وسط توقعات باستمرار التقلبات الحادة.