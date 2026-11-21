بحث الرئيس التنفيذي لمجموعة «سوفت بنك» اليابانية، ماسايوشي سون، إمكانية الاستحواذ على شركة «إس كيه هاينكس» الكورية الجنوبية المتخصصة في صناعة رقائق الذاكرة، في صفقة محتملة قد تصل قيمتها إلى تريليون دولار، بحسب تقرير نشرته صحيفة «ذا إنفورميشن»، نقلاً عن مصادر مطلعة على الأمر.

وذكر التقرير أن سون تواصل مع مؤسسات مالية في وول ستريت لاستطلاع إمكانية توفير التمويل اللازم لإتمام الصفقة، التي كانت ستشكل واحدة من أكبر عمليات الاستحواذ في قطاع التكنولوجيا عالمياً. لكن متحدثاً باسم «سوفت بنك» أكد أن المجموعة لم تعد تدرس الصفقة بصورة نشطة، قائلاً إن الشركة تستكشف العديد من الفرص، إلا أن هذه الصفقة لم تعد ضمن الخيارات المطروحة حالياً.

من جانبها قالت «إس كيه هاينكس» إنها لا تعلم شيئاً عن الأمر الذي أورده التقرير، مشيرة إلى أن أي استحواذ أجنبي على الشركة يتطلب موافقة مسبقة من الحكومة الكورية الجنوبية بموجب القانون المحلي.

وكانت الصفقة المحتملة ستمنح «سوفت بنك» حضوراً أكبر في سوق رقائق الذاكرة، التي أصبحت مكوناً أساسياً في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، خصوصاً رقائق الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي، المستخدمة في تشغيل معالجات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

وتُعد «إس كيه هاينكس» من أبرز الشركات العالمية المنتجة لهذه الرقائق، إلى جانب «سامسونغ إلكترونيكس» الكورية الجنوبية و«ميكرون تكنولوجي» الأمريكية، مع ارتفاع الطلب عليها من شركات تصنيع المعالجات، ومن بينها «إنفيديا».

وبحسب تقرير «ذا إنفورميشن»، بلغت القيمة السوقية للشركة الكورية نحو 580 مليار دولار، ما يعني أن قيمة الاستحواذ المحتملة البالغة تريليون دولار كانت ستتضمن علاوة كبيرة فوق قيمتها السوقية.

وتأتي المحادثات المحتملة في إطار توسع «سوفت بنك» في مختلف حلقات سلسلة إمداد الذكاء الاصطناعي، إذ تمتلك المجموعة حصة أغلبية في شركة «آرم» المتخصصة في تصميم الرقائق، إلى جانب استثمارات في «إنتل» و«أوبن إيه آي»، وشركات تعمل في مراكز البيانات والطاقة وتمويل البنية التحتية الرقمية.

وكان سون قد اعتمد في صفقات سابقة على الاقتراض بضمان حصص المجموعة في شركات تكنولوجية، من بينها «آرم»، لتمويل استثمارات كبرى، بما في ذلك استثمار بقيمة 64.6 مليار دولار في «أوبن إيه آي»، وفقاً للتقرير.

ومع ذلك أشار التقرير إلى أن تمويل صفقة بحجم تريليون دولار كان سيمثل تحدياً كبيراً، في ظل الالتزامات الاستثمارية القائمة على المجموعة، فضلاً عن عدم وجود مؤشرات على موافقة المؤسسات المالية التي تواصل معها سون على توفير التمويل.