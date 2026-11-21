سجلت أسعار النفط العالمية خسائر للأسبوع الثالث على التوالي، خلال الأسبوع المنتهي في 20 نوفمبر 2026، تحت ضغط المخاوف المتزايدة بشأن فائض المعروض العالمي، وتعافي تدفقات النفط من الشرق الأوسط، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية والمخاطر المحيطة بحركة ناقلات الخام.

وتراجع خام «برنت» القياسي بنحو 3.4 % على مدار الأسبوع، ليستقر عند 92.57 دولاراً للبرميل، مقارنة مع 95.84 دولاراً في نهاية الأسبوع السابق، بخسارة بلغت 3.27 دولارات. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 5.2 %، ليغلق عند 83.98 دولاراً للبرميل، مقابل 88.56 دولاراً في الأسبوع السابق، فاقداً نحو 4.58 دولارات.

ورغم الخسائر الأسبوعية، انتعشت الأسعار في جلسة الجمعة، إذ ارتفع «برنت» بنسبة 0.64 %، فيما صعد الخام الأمريكي بنسبة 0.93 %، مدعومين بتجدد المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط.

وجاءت الضغوط على الأسعار مع عودة شحنات النفط عبر مضيق هرمز إلى مستويات تقترب من معدلاتها السابقة للحرب، ما عزز توقعات تحسن الإمدادات العالمية.

كما أسهم ارتفاع المخزونات الأمريكية بمقدار 3.4 ملايين برميل، وقوة الدولار، والمخاوف بشأن الطلب العالمي، في زيادة الضغوط البيعية. وتتجه أنظار المستثمرين إلى اجتماعات تحالف «أوبك+» المقررة في 29 نوفمبر، بحثاً عن مؤشرات بشأن سياسة الإنتاج لعام 2027، وسط استمرار التوازن الحساس بين وفرة الإمدادات والمخاطر الجيوسياسية.