عززت مجموعة «شانغريلا» العالمية للفنادق الفاخرة حضورها في دبي، بنقل أحد أبرز مسؤوليها الاستثماريين من سنغافورة إلى الإمارة، في خطوة تستهدف توسيع محفظتها الفندقية واستكشاف فرص جديدة للاستحواذ والتطوير في منطقة الشرق الأوسط والأسواق الدولية. وقررت المجموعة نقل ألفين تشاو، نائب رئيس الاستثمارات وإدارة الأصول، من سنغافورة إلى دبي، ليتولى الإشراف على الأنشطة الاستثمارية في الشرق الأوسط وأوروبا والهند وأفريقيا، إلى جانب عدد من الأسواق الدولية خارج الصين، بما يعزز دور دبي مركزًا لإدارة خطط التوسع الاستثماري للمجموعة.

تعكس هذه الخطوة توجه «شانغريلا» نحو تعزيز حضورها في قطاع الضيافة الفاخرة بالشرق الأوسط، بالتزامن مع النمو الذي تشهده الاستثمارات السياحية والعقارية في الإمارات ودول الخليج، واحتدام المنافسة بين العلامات الفندقية العالمية للاستفادة من الفرص المتاحة في المنطقة.

وانضم تشاو إلى المجموعة في يوليو 2024، ويتولى مسؤولية تحسين الأداء المالي والتشغيلي للأصول الفندقية وتعظيم قيمتها الاستثمارية، إلى جانب تحديد فرص النمو من خلال اتفاقيات إدارة الفنادق وعمليات الاندماج والاستحواذ والمبادرات الاستثمارية الأخرى.

وتعتمد استراتيجية «شانغريلا» على عدة مسارات للنمو، تشمل اتفاقيات إدارة الفنادق وعمليات الاستحواذ وتطوير أداء الأصول القائمة، بما يسمح بتوسيع انتشار علامتها التجارية دون الحاجة إلى امتلاك جميع المنشآت الفندقية التي تتولى تشغيلها.

وتدير المجموعة أكثر من 90 فندقًا ومنتجعًا تحت علامة «شانغريلا» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية، ضمن محفظة تضم فنادق فاخرة في المدن الرئيسية ومنتجعات سياحية عالمية.

ويعزز اختيار دبي موقعًا لإدارة هذه الأنشطة الاستثمارية مكانة الإمارة مركزًا إقليميًا للشركات العالمية العاملة في قطاع الضيافة، مستفيدة من ارتباطها بالأسواق الدولية وبيئتها التجارية والاستثمارية. ورغم عدم إعلان «شانغريلا» عن صفقات استحواذ أو اتفاقيات تطوير فندقي جديدة بالتزامن مع انتقال تشاو، فإن الخطوة تشير إلى توجه المجموعة لتعزيز قدراتها الاستثمارية وتكثيف بحثها عن فرص التوسع في الشرق الأوسط والأسواق التي يشرف عليها المسؤول الجديد.