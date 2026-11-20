عززت «الحبتور للسيارات»، الوكيل الحصري لسيارات «بنتلي» في الإمارات، حضورها في قطاع السيارات الفاخرة من خلال طراز «كونتيننتال GT Azure» موديل 2026، الذي يجمع بين الأداء الرياضي المتقدم والفخامة الحرفية والتكنولوجيا الحديثة، في سيارة كوبيه ذات بابين صُممت لتقديم تجربة قيادة تتجاوز مفهوم التنقل التقليدي، وتمنح السائق والركاب مستويات عالية من الراحة والخصوصية.

تكشف قائمة التجهيزات الخاصة بالسيارة المخصصة لسوق الإمارات، وفق مواصفات «بنتلي دبي»، عن مجموعة واسعة من الخصائص الهندسية والتصميمية، تتصدرها منظومة الدفع الهجينة، ونظام التعليق الهوائي المتطور، والتوجيه بالعجلات الخلفية، إلى جانب تجهيزات داخلية فاخرة وأنظمة مساعدة متقدمة للسائق.

وتعتمد السيارة على محرك بنزين ثماني الأسطوانات «V8» بسعة 4.0 لترات، تبلغ قدرته المسجلة في وثيقة المواصفات 382 كيلوواط، أي ما يعادل نحو 520 حصاناً مترياً، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات، ينقل القوة إلى العجلات الأربع.

وتضم السيارة منظومة هجينة قابلة للشحن الخارجي، كما يتضح من تجهيزاتها الخاصة بمنفذ الشحن من النوع الثاني «Type 2» وكابل الشحن المخصص. وتمنح هذه المنظومة السيارة مرونة في الاستخدام، من خلال الجمع بين محرك الاحتراق الداخلي والتقنيات الكهربائية.

وتبرز قدراتها الديناميكية عبر نظام تعليق هوائي على العجلات الأربع، مع تحكم إلكتروني في امتصاص الصدمات، ونظام «Bentley Dynamic Ride» لتعزيز الثبات والحد من ميلان الهيكل أثناء المنعطفات. كما زُودت بنظام توجيه للعجلات الخلفية، وترس تفاضلي خلفي نشط مع توزيع إلكتروني لعزم الدوران، بما يعزز مرونة المناورة ودقة التحكم.

وتتميز النسخة المحددة بلون خارجي «Dove Grey»، مع حزمة «Blackline» التي تضفي لمسات سوداء لامعة على الشبك الأمامي وإطارات النوافذ والتفاصيل الخارجية. وتأتي السيارة بعجلات «Azure» قياس 22 بوصة باللون الأسود، وإطارات «بيريللي» صيفية، ومصابيح أمامية بتقنية LED مع توزيع متغير للإضاءة، بالإضافة إلى سقف زجاجي بانورامي يمنح المقصورة إحساساً بالاتساع.

وتعزز اللمسات السوداء اللامعة في المصد الأمامي والشبك ذي القضبان العمودية الهوية البصرية المميزة للطراز، بينما تضيف أغطية المرايا بلون الهيكل وشعار بنتلي تفاصيل تعكس العناية بالتصميم.

وتعكس المقصورة فلسفة طراز «Azure» القائمة على الرفاهية، من خلال مقاعد جلدية بتصميم ماسي فاخر، ومزيج لوني يجمع بين «Portland» و«Damson»، مع تطريزات متباينة وتشطيبات من الألومنيوم المصقول بدرجة داكنة.

وتوفر المقاعد الأمامية وظائف الراحة والعناية الجسدية «Wellness Seating»، مع التدفئة والتعديل الكهربائي وخاصية حفظ وضعيتين، فضلاً عن دعم أسفل الظهر. وتشمل التجهيزات نظاماً صوتياً متطوراً من «Bang & Olufsen»، وشاشة «Bentley Rotating Display» الدوارة، وشاحناً لاسلكياً للهواتف، ونظام ملاحة، وإضاءة داخلية محيطية، وعجلة قيادة جلدية مدفأة.

وتضم السيارة نظام تثبيت السرعة المتكيف مع توجيه المسار، وشاشة عرض المعلومات على الزجاج الأمامي، ونظام رؤية ليلية، وكاميرات للرؤية المحيطية، وتحذيراً من حركة المرور الخلفية. كما تتوافر أنظمة الحماية داخل المدن، والوسائد الهوائية الأمامية والجانبية والستائرية، فضلاً عن مراقبة ضغط الإطارات.

وتكتمل التجهيزات بخزان وقود سعته 80 لتراً، ومكابح أمامية بأقراص قطرها 420 ملليمتراً وخلفية بقطر 380 ملليمتراً. وبهذه المواصفات، تقدم «بنتلي كونتيننتال GT Azure 2026» مزيجاً من الفخامة والقدرات الديناميكية والتقنيات الحديثة، لتؤكد مكانتها ضمن السيارات السياحية الفاخرة التي تمنح الأولوية للراحة دون التضحية بالأداء.