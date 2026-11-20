



يمنح موسم بلاك فرايدي هذا العام ضيوف جيه إيه ذا ريزورت فرصة للتخطيط لعطلاتهم المقبلة في دبي مع توفير بنسبة 30% على الإقامة في فنادق المنتجع الثلاثة، ضمن عرض متاح للحجز من 17 إلى 30 نوفمبر 2026، ويسري على الإقامات حتى 31 ديسمبر 2027.

ويمتد جيه إيه ذا ريزورت في منطقة جبل علي على مساحة واسعة تبلغ 2.2 مليون متر مربع، تجمع بين الشاطئ والمساحات الخضراء والمرافق الرياضية والترفيهية وتجارب الطعام المتنوعة. ويضم المنتجع ثلاثة فنادق تختلف في طابعها وتجاربها، ما يتيح للضيوف اختيار الإقامة التي تناسب طبيعة عطلتهم، سواء كانت عائلية، أو هادئة، أو قائمة على النشاط والاستكشاف.

وتشمل الفنادق المشاركة في عرض بلاك فرايدي كلاً من جيه إيه فندق الشاطئ، وجيه إيه بالم تري كورت، وفندق جيه إيه ليك فيو، مع إمكانية إلغاء الحجز دون رسوم حتى 24 ساعة قبل موعد الوصول، بما يمنح الضيوف مرونة إضافية عند التخطيط لإقامات مستقبلية.

جيه إيه فندق الشاطئ... خيار للعائلات الباحثة عن المزيد من الأنشطة

يقدم جيه إيه فندق الشاطئ تجربة تتمحور حول العائلة والأنشطة في أجواء شاطئية مريحة، مع سهولة الوصول إلى مجموعة واسعة من المرافق التي تجعل اليوم مليئاً بالخيارات.

يمكن للعائلات قضاء ساعات الصباح بين الشاطئ وأحواض السباحة، فيما توفر حديقة جست سبلاش المائية مساحة للمرح مع الألعاب المائية والمناطق المخصصة للأطفال.

وتستمر التجربة مع أنشطة أخرى داخل المنتجع، تشمل الميني جولف وركوب المهور ومنطقة اكتشاف الحيوانات ونادي الأطفال، إلى جانب مجموعة من الرياضات والتجارب المائية التي تناسب مختلف الأعمار.

ويمنح تنوع هذه المرافق العائلات مرونة في تصميم يومهم وفق اهتمامات أفراد الأسرة، سواء فضّلوا قضاء الوقت على الشاطئ أو الاستمتاع بالأنشطة أو ببساطة الاسترخاء بجانب المسبح.

جيه إيه بالم تري كورت... أجواء أكثر هدوءاً وسط الطبيعة

أما جيه إيه بالم تري كورت، فيتوجه إلى الضيوف الذين يفضلون إقامة تتميز بالمساحة والخصوصية والطبيعة المحيطة.

وتنتشر أجنحة الفندق وسط الحدائق الاستوائية والمساحات الخضراء، بالقرب من الشاطئ، في أجواء تمنح الإقامة طابعاً أكثر هدوءاً. كما توفر الأجنحة الفسيحة مساحة مريحة للأزواج والعائلات على حد سواء.

ويمكن للضيوف الاستمتاع بأوقات طويلة على الشاطئ أو بجانب أحواض السباحة، أو تخصيص جزء من يومهم لتجارب الاسترخاء والعناية في كالم سبا.

وتضيف الحدائق والممرات المائية والطبيعة المحيطة بالمكان بعداً مختلفاً للإقامة، خصوصاً للباحثين عن عطلة تسمح لهم بالاسترخاء بعيداً عن وتيرة المدينة، مع الاستفادة في الوقت نفسه من المرافق والمطاعم والأنشطة الموجودة في باقي أنحاء المنتجع.

فندق جيه إيه ليك فيو... إقامة عصرية وتجارب رياضية

في المقابل، يقدم فندق جيه إيه ليك فيو تجربة أكثر عصرية، مع إطلالات على ملعب الجولف والمساحات المفتوحة وتصميم يركز على الراحة والأجواء الحديثة.

ويشكل الفندق خياراً مناسباً لمن يرغبون في الجمع بين الاسترخاء والنشاط، إذ يمكن للضيوف الاستمتاع بأحواض السباحة، أو التوجه إلى ملعب الجولف ذي التسع حفر، أو اكتشاف مجموعة من الأنشطة الرياضية في نادي جيه إيه للرياضة والرماية.

وتتكامل الإقامة مع تجارب الطعام في الفندق، ومن بينها مطعم كينارا من فيكاس خانا، الذي يقدم تجربة مستوحاة من المطبخ الهندي في أجواء معاصرة.

ويمنح هذا التنوع الفندق شخصية مناسبة للأزواج والأصدقاء والعائلات التي تفضل عطلة لا تقتصر على الاسترخاء فقط، بل تشمل أيضاً مجموعة من الأنشطة والتجارب التي يمكن توزيعها على مدار اليوم.

عرض يمتد إلى نهاية 2027

وتتمثل إحدى أبرز مزايا عرض بلاك فرايدي في طول فترة الإقامة المتاحة، إذ يمكن للضيوف استخدام الحجز للإقامة في أي وقت حتى 31 ديسمبر 2027، ما يفتح المجال للتخطيط المسبق لعطلات نهاية الأسبوع، والإجازات المدرسية، والمناسبات الخاصة، والعطلات العائلية خلال العام المقبل.

كما تتيح إمكانية الإلغاء حتى 24 ساعة قبل الوصول مزيداً من المرونة، خاصة للضيوف الذين يرغبون في تأمين إقامتهم مبكراً مع الاحتفاظ بحرية تعديل خططهم لاحقاً.

ويمنح هذا العرض الضيوف فرصة الاختيار بين ثلاث تجارب مختلفة داخل وجهة واحدة؛ من الأجواء العائلية في جيه إيه فندق الشاطئ، إلى الهدوء والمساحات الخضراء في جيه إيه بالم تري كورت، وصولاً إلى الطابع العصري والأنشطة الرياضية في فندق جيه إيه ليك فيو.

فترة الحجز: من 17 إلى 30 نوفمبر 2026

فترة الإقامة: حتى 31 ديسمبر 2027

تفاصيل العرض: توفير بنسبة 30% على الإقامة في فنادق جيه إيه ذا ريزورت الثلاثة

مرونة الحجز: إمكانية الإلغاء دون رسوم حتى 24 ساعة قبل موعد الوصول

للحجز والمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال على الرقم 04 814 5500 أو التواصل عبر البريد الإلكتروني reservations.jatheresort@jaresorts.com