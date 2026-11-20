



بين عشية وضحاها صحى 5100 موظف ليجدوا أنفسهم قد أصبحوا مليونيرات، بل أن أكثر من نصفهم تضخمت ثروته لتتخطى ‏الـ10 ملايين دولار.. وكل ذلك بسبب اكتتاب أنثروبيك.. فما هي الحكاية؟

كان سهم «أنثروبيك» لا يزال ينتظر أول صفقة له في بورصة ناسداك حين تجاوزت قيمة حصة نحو 5,100 من موظفي الشركة ‏مليون دولار لكل منهم، وفق تقديرات منصة «هيل» المتخصصة في أسهم الشركات الخاصة، فعند سعر الاكتتاب البالغ 83 دولاراً ‏للسهم، دخل نحو 96% من موظفي الشركة المطوّرة للمساعد الذكي «كلود» نادي المليونيرات على الورق، قبل أن يبدأ التداول ‏الخميس 19 نوفمبر ‏‎2026‎‏.‏

وبحسب التقديرات التي نقلتها شبكة «سي إن إن»، تجاوزت قيمة حصة نحو 2,800 موظف عشرة ملايين دولار لكل منهم، ومن بين ‏هؤلاء نحو 600 تخطّت حصة كل منهم مئة مليون دولار. ‏

وتعكس هذه الأرقام قيمة الأسهم والحقوق التي حصل عليها الموظفون ضمن أجورهم على مدار سنوات، فيما يتوقف ما يحصل عليه ‏كل منهم نقداً على عدد الأسهم التي استحقها بالفعل، وسعرها عند البيع، والضرائب المترتبة عليها.‏

وشمل الطرح 980 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 81.3 مليار دولار، في أكبر اكتتاب عام أولي على الإطلاق، وفق «رويترز». ‏ومع بدء التداول، قفز السهم إلى 111.50 دولار في أول صفقة، ليرتفع تقييم الشركة لفترة وجيزة إلى نحو تريليوني دولار. ثم تراجع ‏السهم عن جانب من مكاسبه وأغلق عند 97.17 دولار، مرتفعاً 17% عن سعر الاكتتاب.‏

أسهم لمن ينظّم الاجتماعات أيضاً

في مايو 2024، أعلنت «أنثروبيك» عن وظيفة إدارية تشمل تنظيم مواعيد المديرين، وتنسيق مشاركاتهم في المؤتمرات، ومتابعة ‏طلبات استرداد النفقات، وتراوح الراتب السنوي المعروض بين 140 ألفاً و190 ألف دولار. لكن الإعلان تضمّن بنداً اكتسب أهمية ‏خاصة بعد عامين ونصف العام، إذ أوضحت الشركة أن الحصة التي سيحصل عليها الموظف في «أنثروبيك» ستشكّل جزءاً رئيسياً ‏من أجره الإجمالي.‏

ويكشف الإعلان، الذي أوردته «رويترز»، كيف امتدت مكاسب الطرح إلى ما وراء فرق البحث والهندسة، فقد استخدمت ‏‏«أنثروبيك»، منذ تأسيسها عام 2021، الأسهم وخيارات شراء الأسهم لاستقطاب الموظفين، ويمنح الخيار صاحبه الحق في شراء ‏سهم بسعر محدد مسبقاً بعد استيفاء شروط المنحة. ‏

وفي عام 2024، بلغ متوسط سعر الشراء في الخيارات التي منحتها الشركة 1.30 دولار للسهم. وبحلول الاكتتاب، بلغ الفارق بين ‏ذلك السعر وسعر الطرح 81.70 دولار عن كل سهم، قبل الضرائب.‏

وكان لتوقيت الالتحاق بالشركة أثر كبير في حجم المكاسب، ففي نهاية 2024، كان لدى «أنثروبيك» نحو 940 موظفاً، قبل أن يرتفع ‏العدد إلى نحو 5,300 بنهاية سبتمبر 2026، بحسب نشرة الطرح. ‏

وقال أندرو بنسون، مؤسس منصة «هيل»، لـ«سي إن إن»، إن موظفاً التحق بالشركة في 2023 أو 2024 في درجة وظيفية ‏متواضعة قد تفوق قيمة حصته ما حصل عليه مسؤول كبير انضم إليها مطلع ‏‎2026‎‏.‏

لماذا تختلف تقديرات عدد المليونيرات؟

قدّمت «ساكرا»، وهي شركة أبحاث متخصصة في الأسواق الخاصة، تقديراً أكثر تحفظاً عشية الإدراج، ووفقاً لوكالة أنباء ‏‏«رويترز»، قدّرت أن نحو 2,800 موظف حالي وسابق بلغت قيمة الحصص التي استوفوا بالفعل شروط تملّكها مليون دولار على ‏الأقل لكل منهم، قبل الضرائب، معتمدة في حساباتها تقييماً للشركة قدره 1.35 تريليون دولار، فيما بلغ تقييمها عند تسعير الطرح فعلياً ‏نحو 1.5 تريليون دولار.‏

ويفسّر اختلاف طريقة الحساب جانباً من الفجوة بين هذا الرقم وتقدير «هيل» البالغ 5,100 موظف، فـ«ساكرا» حصرت تقديرها في ‏الحقوق التي اكتسبها الموظفون فعلياً حتى ذلك التاريخ، إذ تُمنح بعض الأسهم عند التعيين ويستحقها الموظف تدريجياً على مدى ‏سنوات. وتفصح «أنثروبيك» عن إجمالي منح الأسهم، من دون أن تفصّل حصة كل فرد من موظفيها.‏

أما ما قبضه الموظفون فعلاً في اليوم الأول، فيظل مجهولاً، فقد سمحت شروط الطرح للموظفين من غير المؤسسين ببيع ما يصل إلى ‏‏10% من أسهمهم المشمولة بقيود البيع فور بدء التداول، ولم يُعلن عدد الذين استفادوا من الفرصة أو حصيلة مبيعاتهم. وخلال ساعات ‏الجلسة نفسها، هبط السهم من 111.50 دولار عند الافتتاح إلى 97.17 دولار عند الإغلاق. وبالنسبة إلى موظف احتفظ بعشرة آلاف ‏سهم مثلاً، يعادل ذلك تغيراً قدره 143,300 دولار في قيمة حصته بين أول صفقة وجرس الإغلاق.‏