أعلنت سوكين، البنية التحتية المالية التي تقوم عليها الأعمال العالمية، عن توسيع أعمالها في الإمارات، عقب حصولها على موافقة سلطة دبي للخدمات المالية على ترخيصها. وبات بإمكان الشركات الآن تلقّي مدفوعاتها بالدرهم عبر حساب سوكين بالدرهم الإماراتي، فيما يحصل شركاء المنصة على قنوات دفع محلية مدمجة تتيح لهم تحويل الأموال من دولة الإمارات وإليها، إضافةً إلى أكثر من 70 عملة أخرى، نيابةً عن عملائهم من الشركات.

وتفتتح سوكين مكتباً جديداً في «ون زعبيل»، وتعتزم مضاعفة فريق عملها في الدولة خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة. ويأتي هذا التوسع امتداداً لنحو ثلاث سنوات من العمل في دولة الإمارات بصفتها شريكاً استراتيجياً لمجموعة «سيد».

وتخطط «سوكين» لزيادة عدد أعضاء فريقها في الإمارات إلى 100 موظف، تلبيةً للطلب المتنامي من الشركات التي تحوّل الأموال من الدولة وإليها. وستشمل عمليات التوظيف وظائف ضمن فريق الشراكات، الذي يتعاون مع شركات التكنولوجيا المالية ومنصات البرمجيات التي تدمج حسابات سوكين متعددة العملات وخدمات المدفوعات العابرة للحدود في منتجاتها الخاصة.

وقال فرون مودجيل، المؤسس والرئيس التنفيذي لسوكين: «منذ دخولنا السوق الإماراتية قبل نحو ثلاث سنوات، شهدنا بروز دبي مركزاً مالياً دولياً رائداً يربط الشركات العالمية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وغالباً ما تكون الشركات في دبي متعددة الجنسيات منذ انطلاقتها، ولذلك يرتفع الطلب على حسابات سوكين متعددة العملات، وخدمات المدفوعات العابرة للحدود الفعّالة، والأدوات التي تساعد الشركات على إحكام إدارتها لشؤونها المالية العالمية. ومن الإدارة الأذكى للتدفقات النقدية إلى أتمتة سير العمليات التشغيلية، تمضي سوكين في بناء رؤيتها لإدارة الخزينة العالمية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي الوكيل، ويشكّل التزامنا طويل الأمد تجاه دبي جزءاً كبيراً من مسيرتنا نحو تحقيق هذه الرؤية».

وأطلقت «سوكين» خلال العام الجاري حسابات بالعملات المستقرة وخدمات تسويتها، وقدّمت مجموعة من قدرات إدارة الخزينة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي الوكيل، من بينها موصّل MCP الذي يتيح لفرق الشؤون المالية إرسال المدفوعات عبر أدوات الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها بالفعل. ولكي تحقق العملات المستقرة وإدارة الخزينة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي الوكيل كامل إمكاناتها، لا بد من بنية تحتية مرخّصة تتيح تسوية العملات المستقرة بالعملة المحلية، وتمكّن وكلاء الذكاء الاصطناعي من تنفيذ تعليمات الدفع التي يُعدّها الذكاء الاصطناعي. ويضيف ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية دولة الإمارات إلى هذه الركيزة، ليمنح الشركات في دبي القاعدة المرخّصة والمدعومة بخدمات مصرفية محلية التي تعتمد عليها هذه الخدمات.

وحصلت «سوكين» على ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية من خلال مكتبها في مركز دبي المالي العالمي، ويشمل الترخيص إصدار أدوات الدفع وتنفيذ معاملات الدفع وتقديم خدمات معلومات الحسابات وخدمات بدء الدفع، وتقديم المشورة بشأن خدمات الأموال وترتيبها

وتتيح الشراكة مع بنك رؤية المجتمعي الإسلامي لسوكين تقديم خدمات محلية بالدرهم الإماراتي داخل الدولة لعملائها، إذ بات بإمكان الشركات في دولة الإمارات الآن الاحتفاظ بحساب محلي بالدرهم، إلى جانب 28 عملة أخرى.

وتوفّر هذه الخدمات مجتمعةً للشركات الدولية التي تتخذ من دبي مقراً لأعمالها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وللشركات الإماراتية التي تبيع في الأسواق الخارجية، مساراً واحداً مرخّصاً للوصول إلى الأسواق التي تتوسع فيها.

واحتفت سوكين بهذا التوسع بتنظيم فعالية إطلاق في دبي يوم 12 نوفمبر، شارك فيها هشام القرق، المدير التنفيذي لمجموعة «سيد»، إلى جانب فرون مودجيل، في جلسة حوارية تناولت تنمية الأعمال عبر الحدود، والبيئة التي هيّأتها دبي للشركات الساعية إلى التوسع في أنحاء المنطقة.

وقال هشام القرق: «تستقطب دبي الشركات التي تمتد عملياتها إلى ما هو أبعد من الإمارات، وقد تصبح متطلباتها المالية معقّدة إلى حدٍّ كبير. مع حصول سوكين على الموافقات التنظيمية وإرساء العلاقات المصرفية اللازمة لخدمة هذه الشركات، يكتسب هذا التوسع أهمية خاصة، في وقت تواصل فيه دبي تعزيز مكانتها مركزاً مالياً دولياً».

يُذكر أن سوكين تأسست في عام 2019، وتحقق أرباحاً على المستوى التشغيلي، وتعمل من خلال ثمانية مكاتب حول العالم، وقد جمعت أكثر من 100 مليون دولار أمريكي من مستثمرين من بينهم مورغان ستانلي إكسبانشن كابيتال وبريزم كابيتال. وأصبحت مجموعة سيد شريكاً استراتيجياً للشركة في عام 2023 لدعم المدفوعات العالمية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، وهو ما مثّل دخول سوكين إلى السوق الإماراتية.