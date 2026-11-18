أطلقت «اتصالات الإمارات» منصتها السيادية للذكاء الاصطناعي «اتصالات AIO»، التي تجمع 10 ركائز تقنية ضمن منظومة موحدة لتلبية احتياجات الدولة والتوسع عالمياً بالاستناد إلى السيادة الرقمية والاتصال والحوكمة، بالتوازي مع زيادة استثمارات المجموعة في سعات الربط الدولي 25 ضعفاً لتصل إلى 500 تيرابت في الثانية بزمن استجابة أقل، واستهداف مضاعفة إيراداتها من خدمات الشركات والجهات الحكومية.

وأكد خليفة الشامسي، العضو المنتدب لـ«اتصالات إنترناشونال»، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات خلال مؤتمر صحفي عُقد في دبي بحضور مسؤولي الشركة وشركات تقنية عالمية ووسائل الإعلام، أن المنصة تعمّق قدرات المجموعة في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية عقب توسعها في التكنولوجيا المالية والحوسبة السحابية والأمن السيبراني والترفيه والاستثمارات، مستندة إلى انتشارها عبر 20 شركة اتصالات في آسيا وأفريقيا وأوروبا وشبكات الربط والكابلات البحرية بين الشرق والغرب لطرح حلول ذكاء اصطناعي في أسواق أوروبية لا تتوافر فيها حالياً وأسواق أخرى، وتطوير خدمات بالشراكة مع جهات محلية ودولية تلائم قطاعات اللوجستيات والمصانع والفنادق وغيرها، مع دمج الأمن السيبراني في التصميم منذ المراحل الأولى بالتعاون مع شركات المجموعة المتخصصة والشركاء الدوليين والجهات المعنية بالأمن السيبراني في الدولة، ومشاركة الكفاءات الإماراتية المؤهلة عبر برامج تدريبية استقطبت نحو 100 خريج سنوياً على مدار خمس إلى ست سنوات.

من جانبه، أوضح عبدالله الأحمد، الرئيس التنفيذي للقطاع الحكومي وعلاقات كبار الشخصيات في «اتصالات»، في تصريح لـ«وام»، أن المنصة تواكب إستراتيجية حكومة الإمارات لتعزيز الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي الوكيلي في القطاعين الحكومي والخاص، إذ تضمن بطابعها السيادي حفظ البيانات وتبادلها بأمان داخل الدولة دون نقلها للخارج، وتمكّن الجهات الحكومية والمؤسسات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من بناء التطبيقات الذكية بكفاءة ومرونة دون ضخ استثمارات ضخمة لإنشاء منصات مستقلة، إلى جانب دعم الكوادر الوطنية والطلاب لاستكمال دراساتهم ونيل شهادات متخصصة في الذكاء الاصطناعي ترفد سوق العمل الحكومي والخاص واقتصاد المعرفة.

وتشمل قدرات المنصة مراكز بيانات سيادية ومتنقلة لتدريب وتشغيل النماذج ضمن الاختصاص القضائي المعني، وخدمة (AI Connect) لربط المراكز السحابية والمحلية والأجهزة الميدانية ومنح الأولوية للبيانات الحساسة للوقت كبث الفيديو المباشر في الطوارئ، ومنظومة «مصنع الرموز» ووحدات معالجة رسومات بنموذج الخدمة وتخزيناً مُداراً ونشراً معزولاً يدعم الرؤية الحاسوبية ومنصات البيانات وتحليل الصور الطبية، فضلاً عن الذكاء الاصطناعي الطرفي لضمان سرعة الاستجابة واستمرار التطبيقات عند انقطاع الاتصال، وحلول المهام الحيوية لتنسيق الفرق الميدانية، والحلول الصناعية والتوائم الرقمية لمحاكاة العمليات ورصد الاختناقات ومخاطر السلامة وإصدار إنذارات مبكرة في الطاقة والمرافق والصحة واللوجستيات والجهات الحكومية مثل منصة «سمارت وادي» للتحذير من الفيضانات، ورصد التهديدات السيبرانية والتخطيط للتشفير المقاوم للحوسبة الكمّية، والذكاء الاصطناعي الوكيلي لإنجاز مهام مترابطة كمعالجة تأخر الشحنات بصلاحيات وموافقة بشرية، إلى جانب الطائرات المسيّرة لفحص الأصول كخطوط الكهرباء وفق ضوابط الطيران المعتمدة، والإدارة المركزية لأساطيل الروبوتات المتنقلة والتعاونية في المستودعات ومرافق الرعاية الصحية والمنشآت.